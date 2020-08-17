Виктория Абрамченко: экспорт продукции АПК в этом году может стать рекордным

Увеличение экспорта возможно только при условии сохранения благоприятной конъюнктуры первого полугодия А. Гордеев

Высокие урожаи зерна и масличных, а также рост экспорта мясной продукции дают повод надеяться на рекордный экспорт продукции АПК по итогам года, считает вице-премьер Виктория Абрамченко. «Сегодня у России исторический шанс, своего рода окно возможностей, которое открывается нашим аграриям для интенсификации экспорта собственной сельхозпродукции. В определенной степени на руку играет и мировая конъюнктура рынка, это подтверждают российские и зарубежные эксперты», — говорит она (цитата по «Российской газете»).



Вице-премьер считает, что реализовать экспортный потенциал можно благодаря вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель и повышению их продуктивность, а также развивая программу научно-технологического развития по различным направлениям сельского хозяйства. «Получаемые научные разработки могут стать ключом к интенсификации производства сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью», — пояснила Абрамченко. Кроме того, неоспоримым конкурентным преимуществом обладает сельхозпродукция с улучшенными экологическими характеристиками.



Она также напомнила, что Россия уже сейчас является крупнейшим в мире производителем ячменя, занимает второе место по производству подсолнечника, третье — по производству картофеля и молока, четвертое — по сборам пшеницы (в последние годы мы являемся крупнейшим экспортером этой агрокультуры) и пятое в производстве яиц и мяса кур.



«Цель экспорта — это не достижение рекордов, а высокие доходы сельхозпроизводителей за счет расширения конкуренции и возможностей сбыта их продукции, — говорит вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. — Если будет рекорд — значит будет, тогда и слава Богу». Достижение самых высоких показателей вывоза возможно, однако есть определенные риски. Основной из них — пандемия.



Экономика почти всех стран мира просела, в том числе и импортеров российской агропромышленной продукции, и возможности закупок сокращаются, хотя есть шансы нарастить поставки муки, кондитерских изделий, мяса в Китай, перечисляет Корбут. Однако высоких показателей экспорта нужно достигать, не допуская ограничений на вывоз: квот, пошлин и др. «Ограничение — это не путь развития, потому что они снижают доверие к России как к экспортеру», — отмечает он.



За первые шесть месяцев этого года прирост экспорта говядины составил 65%, свинины — 93%, мяса птицы — 75%. В случае сохранения таких темпов по итогам 2020-го вывоз мяса и мясопродуктов из России может составить 500 тыс. т или даже чуть больше, в то время как за 2019-й экспорт был на уровне чуть более 320 тыс. т. Однако такие показатели возможны только при сохранении благоприятной конъюнктуры первого полугодия, обращает внимание руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Кроме того, объем экспорта в 2020 году за пределы ЕАЭС, возможно, превысит импорт из этих стран. А в следующем году, не исключено, что Россия станет нетто-экспортером не только свинины, баранины и мяса птицы, но и всех видов мяса.



Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации: Перспективы наращивания экспорта неплохие. Сейчас курс рубля стабилизировался после периода укрепления, что тоже является важным фактором обеспечения конкурентоспособности. Но ситуация на внешних рынках непростая: в ряде стран продолжается девальвация местных валют, причем более глубокая, чем в России. В каких-то странах сильно упал спрос на продукцию из-за коронавируса, и им самим нужно больше вывозить. Так что конкуренция на внешних рынках очень жесткая.

Кроме того, пандемия коронавируса может вносить коррективы в планы экспортеров: КНР уже лишает права ввоза на свою территорию мяса и мясопродуктов компании из стран Европы, США, Канады, Бразилии из-за того, что большое количество сотрудников мясокомбинатов этих стран заразились коронавирусом, говорит Юшин. При этом в России предприняты беспрецедентные меры по минимизации распространения вируса на предприятиях отрасли, и они должны продолжать действовать, чтобы не потерять экспортные рынки, подчеркивает он.



Как сообщалось ранее, экспорт продукции АПК с начала года по 9 августа составил $15,4 млрд, что на 13% больше, чем годом ранее ($13,7 млрд). При этом поставки мясной и молочной продукции достигли $661 млн (плюс 64%), масложировой — $2,97 млрд (плюс 27%), продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — $2,3 млрд (плюс 22%), зерна — $4,4 млрд (плюс 7%). За отчетный период основным покупателем российской продукции АПК стал Китай, на его рынок было поставлено сельхозсырья и продовольствия на $2,27 млрд против $1,78 млрд годом ранее (рост на 28%).

