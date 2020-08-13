Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России

К 12 августа урожай зерна превысил 78 млн тонн ГК «Агро-Белогорье»

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) повысила прогноз урожая пшеницы в России на 1,5 млн т до 78 млн т. Оценка валового сбора прочих зерновых снижена с 40 млн т до 38,93 млн т, при этом прогнозы по кукурузе и ячменю остались без изменений: 15,3 млн т и 17,3 млн т. Американские аналитики традиционно не учитывают производство в Крыму. Там, по данным республиканского Минсельхоза, завершили уборочную кампанию по зерновым колосовым, валовой сбор составил чуть более 1 млн т.



Прогноз урожая пшеницы увеличил и аналитический центр «СовЭкон» - с 79,3 млн т до 80,9 млн т на фоне высокой урожайности в регионах Центра и Поволжья. Однако в целом оценка по валовому сбору зерна уменьшена со 126,5 млн т до 126,1 млн т из-за снижения прогноза по кукурузе с 14,8 млн т до 13,6 млн т. В начале недели в очередной раз уточнил прогноз урожая Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), повысив оценку валового сбора пшеницы на 1,5 млн т до 81 млн т, всего зерна — до 129 млн т. Потенциал экспорта в этом сезоне ИКАР повысил на 0,5 млн т до 48 млн т, включая 37 млн т пшеницы.



FAS USDA также пересмотрела прогноз вывоза пшеницы из России, повысив его на 1,5 млн т до 37,5 млн т, что связано с более высоким урожаем, чем ожидалось ранее, а также конкурентоспособными ценами. По прочим зерновым показатель снижен на 100 тыс. т до 8,17 млн т. По итогам сезона-2020/21 Россия вернет себе мировое лидерство в экспорте пшеницы, следует из отчета американских аналитиков: ближайший преследователь — страны ЕС — поставит на внешние рынки 25,5 млн т пшеницы. В июле FAS USDA прогнозировала объем вывоза пшеницы из Евросоюза на уровне 27 млн т. Корректировка связана со снижением оценки урожая на 4 млн т до 135,5 млн т. В прошлом сезоне государства ЕС экспортировали 38 млн т пшеницы, тогда как Россия — около 34,2 млн т, оценивает ведомство.



По информации российского Минсельхоза на 12 августа, зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 23 млн га, или 48% к посевной площади, получено 78,3 млн т зерна при средней урожайности 34 ц/га. В том числе пшеницу убрали с 16,5 млн га, или 56% посевов, урожай составляет 60,5 млн т при сборе с гектара на уровне 36,7 ц. К 11 августа прошлого года валовой сбор зерна составлял почти 76,4 млн т, урожайность — 34,2 ц/га. В том числе было намолочено 59,4 млн т пшеницы с урожайностью 36,8 ц/га, следует из данных «Центра агроаналитики» Минсельхоза.

