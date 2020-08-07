Аналитики повысили прогноз урожая пшеницы в России

Поволжье и Центр России сейчас показывают высокую урожайность, а на Юге она ниже, чем в прошлом году Pixabay

В связи с рекордными показателями урожайности озимой пшеницы в ряде регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, а также относительно высокой стартовой урожайности на Урале, аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз урожая пшеницы сразу на 3,5 млн т до 81 млн т. Такой результат будет уступать только показателям 2017 года, когда урожай составил 86 млн т, сообщает «Интерфакс». Ранее Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз с 78 млн т до 79,5 млн т.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов в ходе онлайн конференции «Агроинвестора» «Новые вызовы для экономики и АПК», которая прошла 6 августа, сказал, что ожидает урожай пшеницы на уровне 79,3 млн т. Возможно, в будущем прогноз будет чуть выше или ниже, но ниже 75 млн т он не опустится. «Около 80 млн т будет, скорее всего. Это одна из причин, почему нет более высоких цен», — отметил Сизов. По его словам, в текущем сезоне цены на пшеницу будут на уровне $200/т, и потенциала для их существенного роста пока нет.



По словам Сизова, Поволжье и Центр России сейчас показывают высокую урожайность и относительно большое предложение зерна. При этом на Юге страны средний сбор с гектара ниже, чем в прошлом году, также опасение вызывают Урал и Сибирь, где был довольно длительный засушливый период.



Российский зерновой союз (РЗС) пока оценивает урожай пшеницы в 78 млн т, но, по словам директора департамента аналитики РЗС Елены Тюриной, сбор, скорее всего, будет в районе 80 млн т. Всего зерна — 127 млн т. «Темпы уборки вышли на хороший уровень, и по урожайности мы имеем более высокие показатели, чем в прошлом году», — прокомментировала она «Агроинвестору».



Павенский добавляет, что в среднем по России урожайность пшеницы прогнозируется в 27,5 ц/га (в прошлом сезоне — 26,5 ц/га). При этом он напомнил, что, по данным Росстата, площади под пшеницей в этом году увеличились на 4,6%, до рекордных 29,4 млн га. Он рассказывает, что в Центральной части России сохраняются благоприятные условия для формирования урожая яровой пшеницы, запасы влаги в почве в большинстве регионов остаются рекордными. Прогноз сбора пшеницы по ЦФО повышен на 1,3 млн т до 22,8 млн т (плюс 5,5 млн к 2019-му), сейчас в центральной части убрано 70% посевов озимой пшеницы. В северной части Поволжья ожидается высокая урожайность яровой пшеницы, однако на юге и в Башкирии посевы пострадают из-за засухи. Прогноз сбора пшеницы в ПФО повышен на 1,3 млн т до 17,5 млн т (плюс 6 млн т к 2019-му). Там озимая пшеница также убрана с 70% площадей.



Прогноз сбора в Южном и в Северо-Кавказском округах аналитики «Русагротранса» повысили на 0,3 млн т до 29,3 млн т, но это все равно на 2,4 млн т меньше, чем было получено в 2019 году. Уборка пшеницы в регионе почти завершена. Оценка урожая пшеницы на Урале увеличена на 0,5 млн т до 3,1 млн т на фоне относительно высокой урожайности на старте уборки и улучшения погодных условий. Но урожай будет ниже прошлогоднего на 0,5 млн т. Прогноз сбора пшеницы в Сибирском округе не изменился и составляет 7,5 млн т, что на 1,8 млн т ниже уровня 2019-го. По словам Тюриной, хорошие показатели урожайности, превышающие прошлогодние, наблюдаются в Центральном, Уральском и Сибирском федеральных округах. На Юге страны урожай будет примерно таким же, как и в прошлом году, говорит она.



Павенский также сообщил «Интерфаксу», что экспортный потенциал по пшенице в этом сельхозгоду составит 37,5-38 млн т против 35 млн т в сезоне-2019/20. «СовЭконе» оценивает возможный вывоз в 36,4 млн т. Международный совет по зерну (IGC) в своем последнем отчете прогнозировал, что экспорт пшеницы и России составит 37,1 млн т.







