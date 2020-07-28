Посевы пшеницы в этом году стали рекордными за постсоветское время

Лидером по посевам пшеницы стала Ростовская область — там эта агрокультура занимает 2,87 млн гектаров Pixabay

Под урожай этого года все хозяйства России засеяли пшеницей 29,4 млн га, что на 4,8% больше, чем в 2018-м, следует из данных Росстата. Это рекордная площадь за постсоветское время, обращает внимание аналитический центр «СовЭкон». В том числе яровая пшеница заняла 12,56 млн га (плюс 0,29 млн га к 2019 году), озимая — 16,86 млн га (плюс 1,06 млн га).



Ранее оценки урожая в России в основном строились на основе посевной площади пшеницы в 28,8 млн га, в начале июня Минсельхоз увеличил оценку до 29,1 млн га. «СовЭкон» использовал свою оценку посевных площадей в 29,3 млн га, сейчас аналитики центра прогнозируют урожай пшеницы на уровне 79,7 млн т. При этом, как говорится в сообщении центра, в ближайшее время «СовЭкон» ждет серии повышения оценок урожая пшеницы для России и допускает, что цифры большинства прогнозистов вновь начнут приближаться к 80 млн т. Минсельхоз США при прочих равных может конвертировать увеличение площадей в дополнительные 2 млн т или более валового сбора в России, предполагает «СовЭкон». Аналитики центра планируют обновить свой прогноз урожая на этой неделе.



Абсолютным лидером по посевам пшеницы стала Ростовская область — там эта агрокультура занимает 2,87 млн га (плюс 2,8% к 2019-му), следом идут Алтайский и Ставропольские края — 2 млн га (+3,9%) и 1,69 млн га (-8,4%) соответственно. Немного отстала Оренбургская область, где пшеницей засеяли 1,68 млн га — на 2,3% больше, чем под урожай 2019 года. Топ-5 замыкает Краснодарский край, где пшеница заняла 1,63 млн га — на 5,1% больше, чем в прошлом году.



Между тем, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) уже повысил прогноз валового сбора пшеницы с 76,5 млн т до 78 млн т, сообщает Reuters. В целом урожай зерновых может составить 126 млн т. ИКАР заметно увеличил оценку по Центру, умеренно — по Югу и Поволжью, и если бы не ситуация с засухой в Сибири, то прогноз был бы выше, уточняет «Прайм».



Аналитический центр «Русагротранса» понизил оценку урожая пшеницы с 77,8 млн т до 77,1-77,6 млн т, всего зерна — со 124,4 млн т до 123,5-124 млн т, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя центра Игоря Павенского. «Из-за чрезвычайных ситуаций и засушливых явлений прогнозируем еще большее снижение сбора по Сибири, частично это будет возмещено ростом прогноза по Центру и Поволжью, оценка уточнена по Югу», — пояснил он. По мнению Павенского, в Сибири урожай может снизиться на 1,6-1,8 млн т относительно прошлого года, по Центру — увеличиться на 4 млн т более, в Приволжье аграрии могут собрать свыше 16 млн т зерна против 11,4 млн т в 2019-м.



По данным Минсельхоза на 24 июля, зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с площади более 14 млн га, собрано 48,4 млн т при урожайности 34,4 ц/га. В том числе урожай пшеницы составляет 39,6 млн т при урожайности 35,9 ц/га, ячменя — 5,9 млн т при урожайности 32,8 ц/га.



По информации Россельхозцентра, из обследованных 3,2 млн т пшеницы нового урожая, пшеница 1-го класса составляет 63,3 тыс. т или 1,9%, 2-го — 100,7 тыс. т или 3,1%, 3-го — 969,6 тыс. т или 29,7%, 4-го — 1,6 млн т или 49,6%, 5-го — 514 тыс. т или 15,7%.

