IGC повысил прогноз экспорта российской пшеницы

Валовой сбор зерна в России в сезоне-2020/21 может составить 118,6 млн тонн Flickr.com

В сезоне-2020/21 Россия может экспортировать 37,1 млн т пшеницы, говорится в июльском отчете Международного совета по зерну (IGC). В прошлом месяце вывоз прогнозировался на уровне 36,1 млн т. Урожай агрокультуры в этом году может составить 78 млн т (79 млн т в прошлом отчете), переходящие остатки — 9 млн т (10,8 млн т), оценивают аналитики. По итогам сезона Россия станет первой в мире по объему экспорта пшеницы, считает IGC. На втором месте будет Евросоюз, который соберет 125,6 млн т пшеницы (128,4 млн т), на экспорт отправит 26,5 млн т (27,5 млн т).



Валовой сбор зерна в России в этом году IGC оценивает на уровне 118,6 млн т (120,4 млн т в прошлом обзоре), на внешние рынки будет отгружено 46,4 млн т (45,4 млн т). Переходящие остатки в целом по зерну составят 12,7 млн т (14,5 млн т). Лидером по производству зерна будет США с 444,6 млн т (в июне прогноз урожай составлял 458,9 млн т), они же будут первыми по объему экспорта 89,4 млн т (90,4 млн т).



Согласно июльскому прогнозу IGC, в сезоне-2020/21 производство зерна в мире превысит 2,22 млрд т (почти 2,24 млрд т), включая 762 млн т (768 млн т) пшеницы. Прогнозируется, что мировые запасы зерна на конец сезона составят 625 млн т (635 млн т), но, учитывая ожидаемый рост спроса, соотношение глобальных запасов к использованию будет заметно ниже по сравнению с прошлым годом, говорится в отчете. В основном это связано с сокращением мировых запасов кукурузы, особенно в Китае. При этом глобальные конечные запасы пшеницы ожидаются на рекордном уровне в 288 млн т (в июньском отчете — 290 млн т).



По прогнозам российского Минсельхоза, урожай зерна в России в этом году составит 122,5 млн т, включая 75 млн т пшеницы. Минсельхоз США оценивает потенциал валового сбора агрокультуры в России на уровне 77 млн т без учета Крыма. В первой половине июля аналитический центр «СовЭкон» понизил прогноз урожая пшеницы с 80,8 млн т до 79,7 млн т, зерна в целом — со 128,6 млн т до 126,5 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка 13 июля уменьшил прогноз урожая пшеницы с 78 млн т до 76,5 млн т, учитывая состояние посевов на Юге, в Центре и Приволжье. В целом оценка по урожаю была скорректирована со 128 млн т до 126 млн т. В конце июня Российский зерновой союз (РЗС) прогнозировал урожай зерна на уровне 124 млн т, включая 77-78 млн т пшеницы, что больше результата прошлого года и позволит увеличить экспортный потенциал пшеницы до 36 млн т.



Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в конце прошлой недели говорил, что агрометеорологическая ситуация в первой половине июля была гораздо сложнее, чем в июне, поэтому вполне возможно, что будут некоторые корректировки в сторону уменьшения прогноза валового сбора зерна. Тем не менее, Гидрометцентр по-прежнему считает, что урожай зерна в стране будет на уровне средних значений последних пяти лет.

