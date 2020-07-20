Пшеница продолжает дорожать

Экспорт зерна в июле будет ниже прошлогоднего «Мирогрупп ресурсы»

По прогнозу аналитического центра «СовЭкон», в июле на экспорт будет поставлено 3,2-3,3 млн т зерна, включая 2,2-2,4 млн т пшеницы. Это значительно меньше, чем в прошлом и позапрошлом сезонах, рассказал «Агроинвестору» директор центра Андрей Сизов. Хотя сейчас темп вывоза ускоряется, он все равно относительно вялый, что, в первую очередь, связано с осторожность трейдеров.



«Зерно, которое вывозится сейчас, продавалось месяц назад, а тогда еще были не совсем ясные виды на новый урожай, — поясняет Сизов. — Еще одна причина в том, что экспортеры не хотели попасть в неприятную ситуацию, как год назад, когда заранее были законтрактованы большие объемы, а аграрии южных регионов не спешили продавать зерно. В итоге контракты «горели», и чтобы не платить больших штрафов, трейдеры покупали зерно по очень высоким ценам и в итоге работали себе в убыток».



В этот раз экспортеры постарались законтрактоваться в тех объемах, которые аграрии Юга готовы были продать. «В целом, нам кажется, что трейдеры в этом сезоне пытаются снизить свою зависимость от южных производителей зерна, — добавляет Сизов. — По нашей информации, они более активно, чем обычно, заключают контракты с аграриями Центрального Черноземья и Поволжья на конец августа — сентябрь. Это нетипично для начала сезона».



В первой половине июля отгрузки зерна составили 1,6 млн т, включая 1,15 млн т пшеницы — это больше, чем за весь июнь, оценивает директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. «Судя по динамике ежедневных отгрузок зерна, которые составляют 110 тыс. т, рынок начал восстанавливаться после июньского падения, однако объемы экспорта пока ниже, чем в 2019-м, когда в сутки отгружалось в среднем 125 тыс. т, — сравнивает она. — Хотя вполне возможно, что к концу месяца мы приблизимся к темпам аналогичного периода прошлого сезона, а возможно, даже превысим их и экспортируем более 4 млн т зерна».



На старте сезона основным покупателем российской пшеницы осталась Турция, на второе место вышла Кения, рассказывает Елена Тюрина. На третьей строчке Египет. Растут отгрузки в Бразилию — она занимает 4-ю позицию по объему закупок. «Также мы наблюдаем увеличение поставок российской пшеницы в страны Африки: Гану, Мозамбик, Того, Судан. По закупкам нашего ячменя лидирует Саудовская Аравия — за первую половину июля туда было экспортировано около 70% общего объема его вывоза», — говорит она.

Аналитический центр «Русагротранса» оценивает потенциал вывоза в июле на уровне 3,3-3,5 млн т против 4,76 млн т в июле прошлого года. В том числе отгрузки пшеницы могут составить 2,7-2,8 млн т (3,98 млн т годом ранее). Руководитель центра Игорь Павенский объясняет снижение сложностями закупки зерна на юге, а урожай из центральных регионов задерживается из-за дождей. При этом, поскольку урожайность пшеницы в Ставропольском и Краснодарском краях в этом году на 25% ниже прошлогодней, растет конкуренция между покупателями, что приводит к повышению цен, рассказал Павенский «Интерфаксу».



«Цены на зерно на старте относительно высокие, однако пока мы не видим перспектив для их активного роста, — комментирует Сизов. — Более того, нельзя исключать некоторого снижения экспортных цен под влиянием активных поставок из Центрального Черноземья и Поволжья, где ожидается хороший урожай». За этим может последовать и снижение внутреннего рынка, обращает внимание он, однако добавляет, что многое будет зависеть от курса рубля, а в августе он часто снижается.



По словам Тюриной, на конец прошлой недели ценовое преимущество российской пшеницы на FOB Новороссийск относительно французской составило 4%. «Ценовой мониторинг показывает, что при таких пропорциях объем экспорта резко растет, — отмечает она. — Также поддержку нашим экспортерам оказывает неблагоприятный прогноз урожая в ЕС, Украине, а также странах Персидского залива».



По данным Минсельхоза на 20 июля, зерновые и зернобобовые обмолочены с более чем 10 млн га, собрано 33,4 млн т зерна при средней урожайности 33,2 ц/га. В том числе урожай пшеницы составляет 27,7 млн т, ее средний сбор с гектара — 34,7 ц.

Цены на российскую пшеницу за неделю с 9 по 16 июля выросли на $7 до $210/т (FOB). Цены (CPT) в глубоководных портах увеличились на 600 руб. и достигли 13,5-13,8 тыс. руб./т (без НДС), следует из мониторинга аналитического центра «Русагротранса». На внутреннем рынке пшеница с протеином 12,5% подорожала на 300 руб. до 12,4-12,7 тыс. руб./т на Юге. В регионах Центра цены составили 11,5-11,7 тыс. руб./т, тогда как на старте прошлого сезона были на уровне 8-8,2 тыс. руб./т. В Поволжье цены также выше прошлогодних — около 10,5 тыс. руб./т против 8,5 тыс. руб./т.



В конце прошлого сезона экспортеры работали в минус из-за слишком высоких внутренних цен, напоминает Тюрина. «Сейчас рентабельность трейдеров начинает увеличиваться: разница между внутренними и экспортными ценами составляет 8%, — подсчитывает она. — Если в июне пшеницу экспортировало только девять компаний против 60 в июне 2019-го, то сейчас число игроков увеличилось до 30».

