Остатки пшеницы у аграриев на 42% меньше прошлогодних

М. Стулов

Остатки пшеницы в сельскохозяйственных организациях к началу сезона-2020/21 составляли 3,72 млн т, что почти на 42% меньше, чем было годом ранее (6,4 млн т), следует из данных Росстата. Остатки всего зерна и зернобобовых составили 7,62 млн т против 10,37 млн т (-26,5%).



Больше всего сократились запасы — как зерна в целом, так и пшеницы — в Южном федеральном округе: на 45,5% до 2,2 млн т и на 55,3% до 1,34 млн т соответственно. На Северном Кавказе остатки зерна к концу июня были на уровне 1,3 млн т — на 41,6% меньше прошлогодних, в том числе пшеницы оставалось 836 тыс. т (минус 48,2%). Также на 16% снизились остатки зерна в Сибири, составив 783 тыс. т, включая 304 тыс. т пшеницы, что на 31,7% меньше показателя годом ранее. В остальных федеральных округах запасы зерна на конец июня были выше прошлогодних.



В июне сельхозорганизации продали 1,8 млн т зерна и зернобобовых против 2,13 млн т в июне 2019-го. Объем реализации по итогам первого полугодия составил 19 млн т — на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе отгрузки пшеницы в июне составили 850 тыс. т, годом ранее — 1,24 млн т (-31,2%), за полгода — чуть меньше 11 млн т, в 2019-м — 9,4 млн т (плюс 16,7%).



По данным Минсельхоза на 15 июля, зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 8,1 млн га, собрано 26,5 млн т зерна при урожайности 32,8 ц/га. В том числе пшеница убрана с 6,3 млн га, намолочено 21,4 млн т при урожайности 33,8 ц/га. Ячмень обмолочен с 959,6 тыс. га, урожай составляет 3,1 млн тонн при среднем сборе с гектара 32 ц. В прошлом году к этому времени валовой сбор зерна превышал 30 млн т, включая 27 млн т пшеницы.



На днях аналитический центр «СовЭкон» понизил прогноз урожая пшеницы с 80,8 млн т до 79,7 млн т, зерна в целом — со 128,6 млн т до 126,5 млн т. «Снижение прогноза отражает разочаровывающе низкую урожайность озимой пшеницы на Юге и некоторое ухудшение видов на урожай яровых пшеницы и ячменя», — уточняли аналитики. При этом «СовЭкон» по-прежнему рассчитывает на высокий урожай озимой пшеницы в Центре, и выше среднего в Поволжье. «Нашу тревогу вызывает неблагоприятный прогноз погоды для Поволжья, Урала и Сибири, который может негативно сказаться на потенциале урожайности в этих регионах. Особенно сложной выглядит ситуация на Урале и в Западной Сибири», — говорится в сообщении центра. На прошлой неделе Минсельхоз подтвердил свой прогноз урожая зерна в этом году на уровне 122,5 млн т, включая до 75 млн т пшеницы, отметив, что пока не испытывает серьезных опасений относительно валового сбора из-за погоды.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько ранее говорил, что задержки в уборке из-за неблагоприятных погодных условий привели к вялым экспортным отгрузкам, но к концу этого месяца они должны активизироваться. Замгендиректора компании-экспортера «АгроЛенд» Борис Товалев отмечал, что ни контрактация, ни заготовка зерна пока не идут, так как аграрии не готовы отдавать зерно по приемлемым ценам и предпочитают ждать. Экспорт активизируется только в конце июля — первых числах августа, когда фермеры завершат уборочную кампанию и определят качество зерна, добавлял он.

