IGC повысил прогноз урожая зерна в России

Темпы текущей уборочной кампании отстают от прошлогодних из-за непрекращающихся дождей на юге страны CLAAS

Международный совет по зерну (IGC) в своем июньском прогнозе повысил прогноз производства зерна в России в этом году до 120,4 млн т (в майском отчете — 118,9 млн т). На экспорт может быть отгружено 45,4 млн т (45,3 млн т), оценка по переходящим запасам снижена с 15,4 млн т до 14,5 млн т. Лидером в производстве зерна в новом сезоне будет США — 458,9 млн т (458,2 млн т в предыдущем прогнозе). Мировой сбор зерна, по прогнозу аналитиков IGC, составит 2237 млн т (2230 млн т в прошлом отчете).



Прогноз производства пшеницы в России остался неизменным — 79 млн т, из них на экспорт уйдет 36,1 млн т, что позволит нашей стране сохранить первое место по глобальным отгрузкам. Однако переходящие остатки в следующем сезоне сократятся с 12 млн т до 10,8 млн т. Самый большой урожай пшеницы ожидается в Китае — 135 млн т (134 млн т в прошлом прогнозе). Во всем мире в сезоне-2020/21 соберут 768 млн т этой агрокультуры (в мае потенциал урожая оценивался в 766 млн т).



Российский зерновой сою (РЗС) прогнозирует урожай зерна на уровне 124 млн т, включая 77-78 млн т пшеницы, что больше результата прошлого года и позволит увеличить экспортный потенциал пшеницы до 36 млн т. «Такой прогноз строится на средней урожайности, так как на юге страны погода близка к среднестатистической, пока серьезных засух и дождей нет. Уборка только началась, она идет в штатном режиме, поэтому прогноз осторожный», — прокомментировала «Агроинвестору» директор информационно-аналитического департамента РЗС Елена Тюрина. Она добавляет, что в центральной части России и Поволжье урожайность может быть выше прошлогодней, но однозначно говорить об этом рано, так как уборочная кампания там пока не стартовала.



По последнему прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай зерна в новом сезоне может составить 128 млн т, в том числе пшеницы — 79,5 млн т, ячменя — 19,1 млн т, кукурузы — 15,4 млн т. Руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов говорит, что темпы текущей уборочной кампании отстают от прошлогодних из-за непрекращающихся дождей на юге страны. «Урожайность тоже ниже. Про пшеницу пока говорить рано — убранные площади слишком маленькие. Озимого ячменя на юге намолотили много, но также есть отставание по сравнению с прошлым годом: в Краснодаре — минус 16%, на Ставрополье — минус 38%», — рассказал он «Агроинвестору».



Первыми к уборочной кампании в России приступили аграрии Крыма. Общая посевная площадь под урожай 2020 года в республике составляет 764,6 тыс. га. В Ставропольском крае уборочная кампания началась 11 июня, всего предстоит убрать 2 млн га зерновых и зернобобовых агрокультур. На 17 июня было обмолочено 10,2 тыс. га, урожай составил 22,2 тыс. т при среднем сборе с гектара 21,7 ц. В этом году производство зерна в регионе прогнозируется на уровне 5,4-5,8 млн т, сообщает ТАСС. При этом аграрии села Дербетовка Апанасенковского района одними из первых приступили к уборке озимой пшеницы. По прогнозам главы района Владимира Ткаченко, валовой сбор будет на 20% меньше прошлогоднего из-за непогоды, сообщается на сайте ставропольского телевидения «Свое».



Вчера к уборке ранних зерновых приступили в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев в своем Instagram написал, что основной фундамент урожая-2020 был заложен осенью прошлого года — тогда засеяли 2,8 млн га. Весной яровые заняли 1,7 млн га, из них зерновые агрокультуры — 720 тыс. га. Также уборка проходит в Дагестане, где озимые занимают более 90 тыс. га. Уборочная кампания традиционно стартовала с Бабаюртовского и Хасавюртовского районов, там ожидают, что урожай будет выше, чем в прошлом году, сообщает вещательная компания «Дагестан».



Аналитический центр «Русагротранса» оценивает урожай зерна в этом году в 124 млн т, из них пшеницы — 77 млн т. По прогнозу «СовЭкона», урожай составит 128,6 млн т, пшеницы — 82,7 млн т (81,2 млн т). В середине июня Минсельхоз повысил прогноз валового сбора зерна в России со 120 млн т до 122,5 млн т. Аналитическая компания «ПроЗерно» в июне увеличила оценку валового сбора зерна со 123,3 млн т до 128 млн т, в том числе пшеницы — с 74 млн т до 77,4 млн т. Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в июньском отчете сохранила прогноз урожая пшеницы в России на уровне 77 млн т без учета Крыма.

