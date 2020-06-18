Минсельхоз изменит госпрограмму развития АПК из-за пандемии

В этом и следующем году инвестиции в агросектор будут сокращаться Pixabay

Минсельхоз разработал проект постановления правительства о внесении изменений в госпрограмму развития сельского хозяйства до 2025 года, документ опубликован на портале regulation. gov.ru. Изменения потребовались для приведения плановых значений в соответствие с текущей социально-экономической ситуацией, сложившейся в результате пандемии коронавирусной инфекции, говорится в паспорте проекта.



Из-за сокращения доходов населения, ограничительных мер, принимаемых другими странами из-за распространения вируса (нарушение логистических цепочек), а также удорожания средств производства агроведомство считает нужным скорректировать плановые значения индекса производства продукции сельского хозяйства, следует из пояснительной записки. Так, к 2025 году отрасль должна будет вырасти на 13,9% относительно 2017-го, в том числе в этом году предполагается увеличение сельхозпроизводства на 2,8%. Действующая редакция госпрограммы предполагает расширение сельхозпроизводства на 15,1% к 2025 году, целевой показатель на 2020-й — плюс 3,8%.



Значение произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве, в 2025 году составит 4,56 трлн руб., тогда как ранее предполагалось выйти на 5,77 трлн руб. В том числе цель на этот год понижена с 4,05 трлн руб. до 3,13 трлн руб.







В этом году АПК будет расти, поскольку к началу пандемии и до девальвации рубля в феврале 2020 года сельхозпроизводители накопили ресурсы для производства, что снижает риски потерь, прокомментировала «Агроинвестору» директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. «Даже по зарубежным прогнозам ожидается прирост урожая зерновых как в России, так и в мире. Животноводство — еще более инерционная отрасль, она быстро не реагирует на катаклизмы, так что производство продолжит увеличиваться», — говорит она.



Аналогичного мнения придерживается начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Аналитики банка оценивают потенциал валового сбора зерна на уровне 124 млн т, достаточно высокими должны быть урожаи масличных, хотя погода еще может внести серьезные коррективы. К началу кризиса в марте сев уже был запланирован, поэтому на площади большинства агрокультур события 2020 года не повлияли, разве что подсолнечником заняли больше, чем ожидалось. «В любом случае мы не видим существенной смены приоритетов аграриев и в среднесрочной перспективе, хотя регулирование экспорта станет важным фактором влияния на производственные программы на 2021-й и последующие годы», — отмечает Снитко.



Также продолжится инерционный рост в животноводстве. При этом отрасль увидит повышение себестоимости производства из-за удорожания кормов при одновременном снижении или стагнации цен на мясо, продолжает эксперт. Это ускорит процесс трансформации: быстрее будет сокращаться производство в ЛПХ (свинина, говядина, молочный сектор), возможно усиление тренда консолидации. «Но сам по себе такой рост в сельском хозяйстве не повод для эйфории, так как рентабельность в большинстве отраслей сельского хозяйства будет снижаться. А следовательно, будет меньше стимулов для дальнейших инвестиций», — добавляет Снитко.



Пандемия COVID-19 спровоцирует незначительное снижение инвестиций в основной капитал агросектора, следует из проекта изменений госпрограммы. Если действующий вариант предполагает рост вложений на 21,8% с 2017 по 2025 год, то теперь — на 0,1% меньше (без учета субъектов малого предпринимательства). В том числе в 2020 году индекс составит 92,5% вместо 107,7%, как предусмотрено сейчас. При этом в пояснительной записке отмечается, что в целом по экономике ожидается падение инвестиций на 12%. В следующем году вложения в агроотрасль продолжат снижаться (минус 2,4%), восстановления позитивной динамики агроведомство ожидает с 2022-го (плюс 3%).



При этом Минсельхоз обращает внимание, что на фоне ограничительных мер, вводившихся в первом полугодии, возможно удорожание реализуемых сейчас инвестиционных проектов в том числе из-за невозможности поставки оборудования в связи с временным закрытием границ. Последствия этого ведомство сможет оценить только в следующем году, так что индикатор индекса физического объема инвестиций может быть еще уменьшен.



В кризис решения об инвестициях принимаются особо осторожно, это не секрет, говорит Дарья Снитко. В агросекторе интерес к инвестициям в greenfields в целом затухал в последние годы, и точками роста были сектора, получавшие льготные условия кредитования. «Ожидается решение по возмещению 20% капзатрат проектам глубокой переработки зерна, которое может стать стимулом для инвестиций в переработку пшеницы», — добавляет она.



За первые четыре месяца этого года производство продукции сельского хозяйства, по данным Росстата, выросло на 3% к аналогичному периоду 2019-го. В том числе в апреле отрасль прибавила 3,1%, тогда как экономика в целом обвалилась на 12% из-за COVID-ограничений.



Накануне «Известия» со ссылкой на доклад Минэкономразвития о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ по итогам 2019 года сообщили, что агрогоспрограмма стала одной из наименее эффективных.

