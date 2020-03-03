Минсельхоз просит правительство увеличить господдержку отрасли

Минсельхоз обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой в этом году выделить дополнительно 43 млрд руб. на финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Об этом замглавы агроведомства Елена Фастова рассказала на встрече с журналистами. По ее словам, регионы очень хорошо восприняли программу, однако сейчас она недофинансирована: в федеральном бюджете предусмотрено 35,9 млрд руб., тогда как паспорт программы предполагает финансирование на уровне 79 млрд руб.

В конце января Минсельхоз предлагал внести изменения в госпрограмму развития сельских территорий, согласно которым общий объем ее финансирования должен был увеличиться до более чем 3 трлн руб. до 2025 года, тогда как сейчас в паспорте указано 2,28 трлн руб. Однако в феврале был опубликован новый проект поправок, предполагающий снижение финансирования до 1,49 млрд руб. В том числе расходы федерального бюджета предполагается сократить с 1,06 млрд руб. до 733,4 млрд руб. «Мы считаем, что мы нашли компромисс между тем, что заявили регионы, и тем, что готов дать Минфин, — сказала Фастова. — Любое дополнительное финансирование для Минфина — это стресс».

Также агроведомство просит выделить дополнительное финансирование на нацпроект по развитию малого и среднего предпринимательство, который находится в ведении Минэкономразвития, Минсельхоз является соисполнителем. На поддержку фермерства в этом году предусмотрено 3 млрд руб. против 5 млрд руб. в 2019-м, агроведомство просит добавить 2,5 млрд руб., сообщила Фастова. «По сути, это основное, на что мы заявились», — сказала она, уточнив, что заявка в рамках весенней корректировки бюджета пока не готовилась, поскольку Минфин еще не прислал запрос.

На финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства в этом году предусмотрено 283,5 млрд руб., в том числе 90 млрд руб. — на субсидирование льготного кредитования. По оценке Фастовой, этого достаточно, чтобы нормально пройти год.

Кроме того, могут потребоваться средства на докапитализацию Россельхозбанка, поскольку у него возникают дополнительные потребности. «Мы активно включились в ипотеку на селе, она оказалась очень востребованной. У банка потребности по ипотеке — свыше 15 млрд руб.», — отметила Фастова. Пока вопрос о докапитализации обсуждается, скорее всего, она понадобится, добавила замминистра.

Также агроведомство просит добавить 2 млрд руб. на страхование. «У нас есть предварительная договоренность с Минфином, поскольку есть источник финансирования: в прошлом году 2 млрд руб., заложенные на компенсации от ЧС, были не востребованы и вернулись в бюджет, — рассказала Фастова. — мы попросили отдать их на страхование, чтобы в этом году не возникло необходимости в выплатах по ЧС». Минсельхоз запросил у регионов заявки по этому направлению. Эти средства пока не выделены, хотя глава кабмина и Минфин уже дали свое согласие, уточнила Фастова. Пока на поддержку агрострахования в этом году предусмотрено 2,2 млрд руб. против 1,5 млрд руб. в 2019-м, когда было застраховано 6% посевов — около 4,3 млн га. «Это мало», — признала замминистра. По плану ведомства, в этом году доля застрахованных посевов должна увеличиться до 8-10%.

Кроме того, Минсельхоз планирует направить дополнительно 3 млрд руб. на «программу 1432», сейчас на нее предусмотрено 7 млрд руб. С этого года программу курирует Минпромторг, передавая ее, агроведомство обещало в рамках формирования бюджета выделить еще 3 млрд руб. для субсидирования скидок на сельхозтехнику, такую же сумму со своей стороны обещал добавить Минпромторг, рассказала Фастова. «Надеюсь, что сумма не будет уменьшаться по сравнению с той, что мы давали на программу раньше», — добавила она.

При этом замминистра отметила, что ведомство понимает, что в этом году с дополнительным финансирование отрасли будет непросто, поскольку необходимы средства на реализацию социальных мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. «На это потребуется много денег, поэтому, боюсь, что наши просьбы будут не в первой очередности, — признала Фастова. — Поэтому акцент будем делать на увеличении бюджета программы комплексного развития сельских территорий и поддержке фермеров».