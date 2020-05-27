В январе-апреле объем производства продукции сельского хозяйства составил 959 млрд руб., что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат. В том числе в апреле агросектор вырос на 3,1% год к году и на 13,3% относительно марта 2020-го. Индекс производства пищевых продуктов в апреле составил 103,7% год к году, по итогам четырех месяцев — 108,3%.



АПК остается в плюсе, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию в стране и карантинные ограничения. Для сравнения, индекс промышленного производства по итогам четырех месяцев уменьшился на 0,6%, в том числе в апреле относительно марта — на 9,2%. Оборот розничной торговли в апреле упал на 28,5%, а за четыре месяца — на 2,8%. Объем платных услуг населению в прошлом месяце сократился на 33,6%, за январь-апрель — на 10,3%.



По данным Росстата, на 1 мая яровые агрокультуры в сельхозорганизациях были посеяны на 9,2 млн га, что на 2% больше, чем годом ранее. Гибель озимых зерновых в сельхозорганизациях к этому времени оценивалась на уровне 34,8 тыс. га, или 0,5% посевов. В 2019 году площадь гибели озимых к 1 мая достигала 198,9 тыс. га, или 2,9%. По данным Минсельхоза на 26 мая, в целом по стране яровой сев проведен на 43 млн га или 83% к прогнозной площади. Годом ранее в это время было посеяно на 0,6 млн га меньше. О том, сколько озимых погибло, ведомство не сообщает. Однако известно, что только в Краснодарском крае из-за неблагоприятных погодных условий погибло почти 53 тыс. га, частично пострадали посевы на 850 тыс. га, уточняло Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.



Драйвером агросектора по-прежнему остается животноводство. По расчетам Росстата, за четыре месяца все хозяйства произвели 4,7 млн т скота и птицы на убой в живом весе, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Надой молока увеличился на 4,3% до 9,5 млн т. Выпуск яиц вырос на 0,5%, составив 14,4 млрд штук.



Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с депутатами фракции КПРФ сказал, что АПК и пищевая промышленность вошли в национальный план восстановления экономики как «точки роста», сообщает пресс-служба ведомства. По словам министра, агросектор «наиболее мягко» прошел ситуацию, связанную с распространением коронавируса.



Ранее в ходе совещания, посвященного ситуации в сельском хозяйстве, президент Владимир Путин отмечал, что российский АПК вышел на опережающие темпы развития и укрепляет позиции как современная, высокотехнологичная отрасль с хорошим потенциалом качественного роста. Важно сохранить набранную динамику в отрасли, обеспечить внутренний рынок и использовать те возможности, которые открываются для экспорта продовольствия, подчеркнул глава государства.

