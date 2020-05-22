Расширен список продукции АПК для льготной перевозки

Льгота на перевозку по железной дороге теперь распространяется не только на зерновые агрокультуры, но и на соевый шрот, минеральные удобрения, овощную продукцию, следует из постановления правительства. В документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации, говорится, что РЖД компенсируют скидку на транспортировку расширенного списка продукции АПК.

Так, согласно постановлению, льгота будет действовать на перевозку соевого шрота с Дальнего Востока в направлении станций Сибири и Урала. Овощи — свежая капуста, репчатый лук и сеянец, столовая свекла, морковь, томаты, огурцы и картофель — попадут под льготный тариф, если их везут из Сибири и с Урала на Дальний Восток. Скидку на транспортировку минеральных удобрений можно будет получить, если доставлять их из любого региона в направлении Дальнего Востока (за исключением перевозки в пределах одного региона).

Мера поддержки, одобренная правительством, будет эффективна для овощеводов, однако тепличные овощи не перевозятся железной дорогой, потому что обычно такая транспортировка занимает много времени, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Так что льгота будет использоваться для перевозки «борщевого набора» — картофеля, моркови и прочего. «Если говорить об этих овощах, то в южных частях Сибири и Урала есть много овощеводческих районов, где вполне удачно выращиваются капуста, морковь, картофель, — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору». — А для перевозки томатов и огурцов нужен как минимум рефрижератор, но это в любом случае не тот тип транспорта, который подходит для такой продукции».

Огурцы железной дорогой возить крайне проблематично, так как они быстро теряют свой товарный вид даже с использованием рефрижераторов, говорит директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. При этом перевозить томаты вполне реально, но вопрос в том, кому они нужны в таких объемах: партии, перевозимые в вагонах, обычно очень большие. «Мы это с Минсельхозом обсуждали. В ведомстве нам сказали, что льготу все-таки введут, чтобы возможность была, может кто-то из производителей и попробует отправить», — рассказал он «Агроинвестору».

Желающие отправить свою продукцию на Дальний Восток нашлись, однако в регионе нет спроса: члены Плодоовощного союза не смогли договориться с местными торговыми сетями, которым такие объемы поставок не нужны, продолжает Глушков. «Но то, что такая возможность в принципе есть — это хорошо. И при возникновении серьезного дефицита мы всегда сможем туда дослать наши томаты», — добавляет он.

Льгота на перевозку овощей «борщевого набора» — хорошая мера, однако картофель —дешевый продукт, его стоимость в опте может составлять 10-12 руб./кг. «И его перевозка может стоить примерно столько же, — оценивает Глушков. — То есть нужно смотреть, выгодно ли туда что-то везти с учетом цены этого продукта, и насколько реально его там продать».

Также компании из Сибири, которые готовы поставлять овощи открытого грунта железной дорогой, хотели проводить приемку качества товара при отправке на своей территории. То есть они боятся за сохранность продуктов, поскольку опыта в железнодорожных перевозках пока мало, говорит Глушков. «Продавцы боятся брать ответственность за перевозку на себя, и если продукты испортятся в пути, то это уже будут риски покупателя», — добавляет он.

Ранее замминистра сельского хозяйства Елена Фастова говорила, что агроведомство планирует субсидировать транспортировку удобрений и сельхозтехники из центральных регионов в ДФО, чтобы сократить затраты местных производителей. Также ведомство обещало увеличивать субсидии на транспортировку продукции, поскольку эта мера поддержки оказалась очень востребованной, отмечала Фастова. В конце декабря правительство уже меняло правила субсидирования перевозок сельхозпродукции и продовольствия. В частности, тогда сняли ограничения по регионам, из которых можно вывозить продукцию по льготным тарифам, расширился перечень сельскохозяйственной и продовольственной продукции, подлежащей субсидированию, а также виды транспорта, который можно задействовать при перевозках.

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