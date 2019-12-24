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Рынки
В России изменились правила субсидирования перевозок сельхозпродукции
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
24 декабря 2019
На субсидии в 2020—2022 годах будет выделено более 9 млрд рублей
В 2022 году субсидированный объем экспорта достигнет 156 млрд рублей
Фото: А. Гордеев

Правительство изменило правила субсидирования перевозок сельхозпродукции и продовольствия. Постановление, датированное 14 декабря, опубликовано на портале правовой информации.

Если раньше субсидировалась транспортировка из 62 регионов страны, то теперь таких ограничений нет. Также, согласно новой редакции документа, теперь будет субсидироваться перевозка водным, железнодорожным и автомобильным транспортом, тогда как раньше субсидировались только железнодорожные перевозки и железнодорожные с применением автомобильного транспорта. Изменилась и формула расчета предельной стоимости перевозки: она уменьшена с 50% до 30% от стоимости перевезенной продукции. То есть размер субсидии должен быть как минимум в три раза меньше стоимости перевезенной продукции.

Кроме того, новые правила значительно расширяют перечень сельскохозяйственной и продовольственной продукции, подлежащей субсидированию. Теперь в него входят мясо и пищевые мясные субпродукты; живая, свежая или охлажденная рыба; ракообразные; пахта, сыры и творог; мед; шкуры крупного рогатого скота; свежие или охлажденные овощи; мука, семена для посева; сахар и многое другое. Также документ расширяет перечень продукции, подпадающей под субсидирование при отправке из Дальневосточного федерального округа (зерновые агрокультуры — пшеница, ячмень, кукуруза). Новые правила вступят в силу с 26 декабря.

Агентом правительства по предоставлению субсидий является Российский экспортный центр (РЭЦ). На его сайте говорится, что на 2020 год объем финансирования программы запланирован в размере 2,3 млрд руб., на 2021-й — 3,34 млрд руб., на 2022-й — 4 млрд руб. По словам гендиректора РЭЦ Андрея Слепнева, изменения направлены на расширение доступа к программе субсидирования транспортных затрат как для новых участников, так и для организаций, которые уже активно ее используют. «Данная мера поддержки крайне востребована среди производителей и поставщиков продукции АПК, и в будущем году мы прогнозируем двукратное увеличение количества заявок от компаний», — приводятся слова Слепнева в сообщении центра. Представитель РЭЦ уточнил «Агроинвестору», что общий объем экспорта, который получит поддержку благодаря этим субсидиям, в 2020 году составит 90,95 млрд руб., в 2021-м — 130,2 млрд руб., в 2022-м — 156 млрд руб.

В середине декабря министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказывал «Коммерсанту», что решение о субсидиях экспортерам сельхозпродукции уже практически принято. «Раньше это было не по всем регионам и не по всем видам транспорта. Сейчас мы туда включили и автомобильный, и водный транспорт, сняли географические ограничения», — говорил министр. По его словам, в том числе эта мера должна позволить увеличить агроэкспорт до плановых $45 млрд к 2024 году.

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