Минсельхоз расширил льготные кредиты на закупку зерна и вагонов



Так, льготные кредиты расширены на приобретение зерна для мукомольной, крупяной и хлебобулочной промышленности, муки для производителей хлеба. «Новая тема — закупка железнодорожных вагонов для перевозки сельхозпродукции, в первую очередь зерна. Вагонов не хватает, и многие крупные производители для того, чтобы в сезон иметь возможность быстро перевозить зерно, решили закупать вагоны, им будут предоставляться льготные кредиты», — пояснила Фастова.