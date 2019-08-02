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Рынки
Минсельхоз расширил льготные кредиты на закупку зерна и вагонов
Агроинвестор
2 августа 2019
Аграрное ведомство подготовило изменения в приказ о льготном кредитовании, в соответствии с которым льготные кредиты будут предоставляться на закупку зерна и специализированных вагонов, рассказала «Интерфаксу» замминистра сельского хозяйства Елена Фастова
журнал «Агроинвестор»
август 2019
Фото: Shutterstock


Так, льготные кредиты расширены на приобретение зерна для мукомольной, крупяной и хлебобулочной промышленности, муки для производителей хлеба. «Новая тема — закупка железнодорожных вагонов для перевозки сельхозпродукции, в первую очередь зерна. Вагонов не хватает, и многие крупные производители для того, чтобы в сезон иметь возможность быстро перевозить зерно, решили закупать вагоны, им будут предоставляться льготные кредиты», — пояснила Фастова.

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