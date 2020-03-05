Минсельхоз предложит экспортерам новые виды поддержки

Минсельхоз планирует обсудить с представителями бизнес-сообщества изменение господдержки экспорта, чтобы сделать ее более эффективной, рассказала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. «Прошлый год показал, что те меры, которые есть, не очень интересны экспортерам, — признала она. — У нас нет очереди из желающих получить льготный кредит, хотя с 33 компаниями заключены соглашения о повышении конкурентоспособности (СПК)».

СПК дают возможность сельхозпроизводителям получить льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты на расширение производства, модернизацию предприятий или запуск новых проектов, при этом компании берут на себя обязательства по увеличению объемов выпуска и экспорту продукции. «Мы хотели, чтобы таких соглашений было больше, — сказала Фастова. — Компании получают субсидию, но должны по годам расписать, сколько продукции они поставят на экспорт. Если не поставляют, они лишаются этой субсидии. Здесь ответственности больше, естественно, желающих меньше».

С этого года новой мерой поддержки в рамках проекта «Экспорт продукции АПК» станет субсидирование производства сои и рапса. Это аналог стимулирующей субсидии, но деньги на нее — 4,2 млрд руб. — заложены в экспортном проекте. Общая сумма его финансирования в этом году должна составить 33,8 млрд руб. «Те предприятия, которые будут выращивать дополнительно сою и рапс и передавать их на переработку с дальнейшим экспортом либо напрямую на экспорт, будут получать дополнительную стимулирующую субсидию на гектар», — пояснила Фастова. Только Амурская область получит по этому направлению 1 млрд руб.

Регионы с воодушевлением восприняли новую меру поддержки, особенно Дальний Восток, где можно увеличить площади под соей, однако есть проблема с высокой стоимостью удобрений и техники. Для ее решения Минсельхоз хочет субсидировать транспортировку удобрений и сельхозтехники из центральных регионов в ДФО, чтобы сократить затраты местных производителей. По словам Фастовой, Минпромторг и Минэкономразвития уже поддержали эту идею, Минфин дал согласие по удобрениям, но сомневался относительно техники. «Этот вопрос обсудили на площадке правительства, вроде бы и по технике согласились, так что, надеюсь, в ближайшее время мы выпустим постановление», — добавила замминистра.

Также ведомство обещает увеличивать субсидии на транспортировку продукции, поскольку эта мера поддержки оказалась очень востребованной, отметила Фастова. В конце декабря правительство изменило правила субсидирования перевозок сельхозпродукции и продовольствия. В частности, теперь нет ограничений по регионам, из которых можно вывозить продукцию по льготным тарифам, расширился перечень сельскохозяйственной и продовольственной продукции, подлежащей субсидированию, а также виды транспорта, который можно задействовать при перевозках.

«Мы думаем, что нам еще сделать, чтобы подстегнуть бизнес [к развитию экспорта], потому что нужны еще меры, чтобы экспорт был более активным, — сказала Фастова. — Например, обсуждаем вариант капексов, но на что? На глубокую переработку, на распределительные центры?.. — хотелось бы услышать от бизнеса, что ему нужно».

Нефинансовой мерой поддержки экспорта может стать разрешение участникам рынка заключать экспортные соглашения для активизации вывоза продукции, рассказала Фастова. Ранее ФАС внесла в правительство проект постановления, который допускает соглашения на рынке сахара для его экспорта. «Если в какой-то отрасли будет подобное, то и другие подтянутся. Это обычно происходит от запроса, когда есть проблема», -добавила замминистра. По ее словам, сейчас свиноводы активно работают над расширением географии экспорта, потому что в секторе тоже назрело перепроизводство.

В 2019 году экспорт продукции АПК составил $25,5 млрд, превысив плановый показатель в $24 млрд, сообщил Минсельхоз по итогам совещаний главы ведомства Дмитрия Патрушева с регионами. «50 субъектов Российской Федерации выполнили и перевыполнили установленные показатели. Лидерами по данному направлению стали Ростовская область, Краснодарский и Приморский края, а наибольший прирост объемов продемонстрировали Московская, Сахалинская и Белгородская области», — отметило министерство. Согласно его плану, в этом году Россия должна поставить на внешние рынки сельхозпродукции и продовольствия на $25 млрд. По словам Патрушева, нужно активизировать работу по заключению соглашений о повышении конкурентоспособности, поскольку это способствует выполнению целевых показателей.