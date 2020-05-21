Владимир Путин поручил дополнительно поддержать аграриев

В ходе совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности президент Владимир Путин поручил поддержать сельскохозяйственную отрасль, чтобы сохранить набранную динамику роста в АПК, дать уверенность аграриям в стабильной работе, закрепить устойчивость кооперационных связей отрасли. Также нужно надежно обеспечить собственный внутренний рынок и использовать те возможности, которые открываются сейчас для наших компаний, включая экспорт продукции, подчеркнул президент.

Одна из мер поддержки, озвученная в ходе совещания — увеличить в 2020 году объем субсидии на закупку отечественной сельхозтехники на 4,5 млрд руб., чтобы аграрии получили дополнительный ресурс для развития, а отечественные производители техники и оборудования были загружены новыми заказами. Также Путин согласился докапитализировать на 6 млрд руб. «Росагролизинг». Это позволит предоставить российским аграриям дополнительно около 1,5 тыс. единиц техники.

Для поддержки отечественных производителей сельхозмашин, оборудования, удобрений уже действует ряд инструментов, включая специальные инвестиционные контракты и программы повышения конкурентоспособности. Однако в нынешней ситуации их планы могли быть скорректированы по объективным и независящим от них причинам, поэтому Путин поручил перенести на более поздний срок выполнение инвестиционных обязательств бизнеса. «Условия такой сдвижки нужно, конечно, проработать. Прошу правительство это сделать совместно с отраслевыми объединениями и регионами», — сказал президент (цитата по стенограмме на сайте Кремля).

Кроме того, Путин поручил Минпромторгу и Минсельхозу предложить дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. В частности, предстоит подготовить решения РЖД вместе с производителями мяса и овощей по эффективной транспортировке этих товаров из центральной части России и из Сибири на Дальний Восток.

Также Путин обратил внимание, что важно обеспечить ритмичность работы предприятий, чтобы у них были средства на покупку топлива, удобрений, на закупку и переработку сырья. Помощь должна дойти не только до крупных агрохолдингов, но и до небольших производств. При этом средства должны оперативно доводиться до бизнеса и работать на результат, подчеркнул глава государства.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания попросил дать поручение о проработке вопроса о дополнительном выделении средств на увеличение лимитов льготного кредитования и на пролонгацию действующих кредитов. «Мы понимаем, что наша отрасль, может быть, пострадала в текущей обстановке не в первую очередь, однако сложившаяся ситуация приведет к определенному снижению покупательского спроса, а это негативно отразится на экономике предприятий АПК. В этой связи, безусловно, пролонгация кредитов поможет оказать действенную поддержку сельхозтоваропроизводителям», — сказал Патрушев.

Позавчера состоялось второе заседание рабочей группы по поддержке субъектов предпринимательства в сельском хозяйстве при Госдуме. Ее участники предложили пересмотреть налоговую нагрузки для сельского хозяйства, поддержать из федерального бюджета закупку мясо-молочной продукции у граждан, компенсировать расходы на перевозку зерна по железной дороге и льготные кредиты на строительство зерно- и овощехранилищ, говорится в сообщении на сайте Госдумы.

На заседании было также решено повторно попросить отнести сельское хозяйство к отраслям, пострадавшим от пандемии COVID-19. В числе предложений также было введение моратория до конца 2020 года на выплату основного долга и процентов по инвесткредитам на создание и модернизацию тепличных предприятий, снижение ставки НДС на 2-4% до 31 декабря 2021 года и льготное кредитование для зернохранилищ.