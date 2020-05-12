Садоводы юга могут потерять до 90% урожая

Из-за заморозков во время цветения садоводы на юге страны могут потерять от 60% до 90% урожая. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. «В основном пострадали сады в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Кабардино-Балкарии и Ингушетии, — говорит он. — При этом именно в данных регионах производится минимум 50% всех отечественных товарных яблок, соответственно, осенью может возникнуть дефицит плодов, что скажется на их цене».

Так, Ставропольский край из-за заморозков может потерять до 70% урожая семечковых и до 90% — косточковых агрокультур. Общие потери в выручке составят около 0,5 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Ставропольвиноградплодопром».

Союз «Садоводы Кубани», Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и Плодоовощной союз обратились к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой поддержать производителей плодов и ягод, пострадавших из-за весенних заморозков. Письмо на своей странице в Facebook разместил гендиректор «Садоводов Кубани» Николай Щербаков. Авторы обращения отмечают, что из-за возвратных заморозков, когда в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов температура опускалась до -11 градусов, уничтожено около 80% урожая яблок и груш, 85% черешни, сливы, абрикосов и персиков.

Компенсацию в результате ЧС получат только застрахованные сады, однако их доля составляет менее 1%, поскольку участники рынка считают существующую систему страхования многолетних насаждений неэффективной. Садоводы просят Валентину Матвиенко обратиться в правительство страны с просьбой выделить сектору дополнительную поддержку в размере 80% фактически понесенных производителями затрат независимо от наличия страховых полисов. Потеря основной доли урожая приведет к существенному ухудшению финансового положения отечественных производителей плодов и посадочного материала, а в ряде случаев и к их банкротству, обращают внимание авторы письма.

В Центральной зоне только начинается цветение яблоневых садов, в целом оно проходит неплохо, говорит президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. «В Московской области цветение пока не началось, в Воронежской, Липецкой и Тульской оно уже идет и пока при благоприятных условиях, так что, скорее всего, с урожаем там проблем не будет», — добавляет Глушков.

По словам Муханина, карантинные ограничения пока никак не повлияли на планы компаний по закладке садов. «Уже заложено более 10 тыс. га, и мы надеемся, что все компании реализуют свои проекты», — уточняет он. Глушков говорит, что на планы предприятий по закладке новых садов отрицательно повлияла как ситуация с COVID-19, так и изменение с этого года мер поддержки отрасли. «В прошлом году в государственном бюджете не хватило 2 млрд руб., чтобы выплатить субсидии на закладку сада. Минсельхоз еще осенью обращался в Минфин за дополнительными деньгами, однако средства так и не выделены, — сетует он. — Эта ситуация повлияла на темпы закладки садов в текущем году. Кроме того, из-за карантинных ограничений замедлилось передвижение саженцев из хранилищ по стране, соответственно, закладка происходит медленнее».

Еще одна проблема — доведение до получателей субсидий на уход за садами и на их закладку, продолжает Глушков. Некоторые регионы до сих пор не до конца приняли нормативную базу, поэтому не установлен механизм, регламентирующий выплату господдержки, даже если деньги есть. При этом, например, субсидии на уход за многолетними насаждениями хозяйствам нужны сейчас, когда идут активные работы, а не осенью, отмечает он. Также на отрасли скажется девальвация рубля — себестоимость производства увеличится. «Половина саженцев, которые используют садоводы, а также все СЗР импортные, соответственно, их стоимость в рублях увеличилась на 20%, — оценивает он. — А вот удобрения, как правило, используются отечественные».

СЗР, саженцы и удобрения для садоводов на рынке есть, в этом плане нет никаких проблем, говорит Муханин. «Рабочей силы сейчас тоже хватает, однако у садоводов есть некоторые опасения, что трудовые мигранты не смогут приехать осенью на уборку», — добавляет он. Вопрос с рабочей силой максимально остро встанет во время сбора урожая в конце лета-осенью, соглашается Глушков, однако, по его словам, уже весной каждый регион предоставлял в Минсельхоз свои данные по прогнозируемому дефициту персонала. «Агроведомство предложило заменить трудовых мигрантов студентами, людьми, стоящими на бирже труда, а также заключенными. Многие регионы уже начали прорабатывать возможность использования студентов на сельхозработах», — комментирует он.