«Алма Холдинг» Геннадия Тимченко может начать производство соков и смузи

В марте краснодарский производитель яблок «Алма Холдинг» учредил ООО «Алма Процессинг», следует из данных kartoteka.ru . Уставной капитал новой компании составляет 10 тыс. руб., ее основной вид деятельности — оптовая торговля гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием. Дополнительные виды деятельности — производство соковой продукции, детского питания, переработка и консервирование фруктов и овощей. ООО «Алма Холдинг» на 54% принадлежит швейцарской Procuri S. A., 46% через «Волга Груп Агро» контролирует Volga Group Геннадия Тимченко.

Представитель Volga Group рассказал «Коммерсанту», что руководство и акционеры «Алма Холдинга» изучают различные направления развития актива. По его словам, новая компания находится в высокой фазе проработки, но подробности группа сможет предоставить только после запуска.

Переработка яблок всегда была перспективным направлением, считает гендиректор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Сады «Алма Холдинг» в Краснодарском крае — одни из самых современных, компания производит качественные яблоки, которые можно продать по высокой цене. «Но в садах всегда есть нестандартные яблоки, например, не очень красивые, которые не продать как премиальные, — рассказал Глушков «Агроинвестору». В высокоэффективных садах «Алма Холдинг» этот нестандарт, я думаю, может составлять 15-20% от урожая».

Эти нестандартные плоды также нужно продавать, продолжает он. Если отправлять их на переработку в другие компании, то они предложат минимальные цены — около 5-10 руб./кг. Для «Алма Холдинг» это невыгодно, и поэтому, чтобы повысить эффективность производства, компания может сама заняться переработкой и продавать товары с высокой добавленной стоимостью — соки и смузи, говорит Глушков.

Гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова также считает, что «Алма Холдинг» выгоднее самостоятельно перерабатывать свою продукцию. «Есть второй и третий сорт яблок, так называемый пересорт, и продать их по приемлемым ценам нереально. А для переработки они отлично подходят», — сказала она «Агроинвестору».

Также проблема в том, что в России сейчас в основном используются интенсивные сады для выращивания сортовых яблок, продолжает Решетникова. «А доля традиционных высокорослых садов, которые всегда были основными поставщиками яблок для переработки, стремительно уменьшается», — добавляет она. В России производится много яблок, но мало попадает на прилавки, отмечает Глушков. «На всей территории России 475 тыс. га многолетних насаждений — это огромные площади, с которых яблоки в лучшем случае продаются либо как сезонные по 20-30 руб./кг в опте, в худшем — идут на переработку», — говорит он.

Переработка в принципе актуальна и перспективна, считает Решетникова. Сейчас соки и консервы, произведенные в России, делаются из импортных концентратов, так как за последние 30 лет отечественная отрасль переработки сильно деградировала. «Все эти концентраты российские производители вполне могли бы заместить», — уверена Решетникова.

Индустриальное производство соков полностью из российских яблок сегодня в любом случае будет нерентабельным из-за небольшой площади существующих хозяйств, говорит собеседник «Коммерсанта». Производители могут использовать более дешевые импортные яблоки либо концентраты, считает он. По мнению источника газеты, в случае «Алма Холдинга» речь может идти о производстве соков прямого отжима, смузи, что можно позиционировать как премиальную продукцию для здорового питания. Затраты на организацию такого предприятия могут быть относительно небольшими. По словам главы Ассоциации садоводов Игоря Муханина, один пресс для переработки яблок в сок мощностью 100 т плодов в смену может обойтись примерно в €5 млн, пишет «Коммерсант».