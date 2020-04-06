В этом году может быть заложено до 13 тысяч гектаров новых садов

Площади закладки садов в этом году будут меньше, чем в прошлом, подтверждает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Однако, по ее словам, до 2019 года в России выходило из строя больше садов, чем закладывалось, но вводились интенсивные сады, за счет чего и рос валовой сбор. В прошлом году впервые садов было заложено больше, чем вышло из эксплуатации, поэтому был получен высокий урожай яблок. Эксперт полагает, что в ближайшие два-три года производство садовых культур будет повышаться.



В целом товарное садоводство в России развивается, однако еще есть, куда стремиться. «Пока мы обеспечены только яблоками примерно на 65%, а значит, в целом по плодам у нас самообеспеченность значительно ниже — менее 50%, так как мы практически не производим те же цитрусовые, выращиваем мало груш», — рассказывает Решетникова.



В 2019 году производство плодов и ягод во всех хозяйствах достигло рекордных 3,46 млн т. Однако уровень самообеспеченности в этой категории, по данным Минсельхоза, составил лишь 37,8%, тогда как плановый показатель новой Доктрины продовольственной безопасности — 60%. По оценке Решетниковой, чтобы достичь такого показателя общей самообеспеченности страны по фруктам, России необходимо выйти на уровень обеспеченности по товарным яблокам — самой благоприятной для импортозамещения позиции — порядка 90%.

