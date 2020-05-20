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Рынки
Проектам по глубокой переработке зерна возместят капзатраты
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
20 мая 2020
Компании смогут рассчитывать на компенсацию до 20% от стоимости предприятия
Чтобы получить субсидии, компании должны будут увеличивать экспорт продукции
Фото: Flickr.com

Минсельхоз подготовил проект постановления об утверждении перечня продуктов глубокой переработки зерна, производители которых смогут рассчитывать на возмещение части капзатрат при создании или модернизации предприятий. Документ размещен на портале regulation.gov.ru.

В частности, в список включены зародыши зерна злаков, пшеничный и кукурузный крахмал, пшеничная клейковина, глюкоза и глюкозный сироп, без фруктозы или с ее содержанием менее 20%, солодовый экстракт, белковые концентраты и текстурированные белковые вещества, этиловый и прочие виды спирта любой концентрации, лизин и его сложные эфиры, декстрины и прочие модифицированные крахмалы, полилактид, отруби и др.

Согласно постановлению правительства, предприятия по глубокой переработке зерна могут рассчитывать на возмещение 20% фактической стоимости объекта (но не выше его предельной стоимости). Из другого проекта постановления Минсельхоза следует, что эта предельная стоимость составляет не более 700 млн руб. для производства глюкоз, сиропов, сахаров, белковых концентратов, спирта ‎и жмыха (кормовые добавки, дрожжи) и не более 900 млн руб. для предприятий, производящих клейковину, лизин, биоразлагаемые полимеры. Также для возмещения затрат компании обязуются ежегодно наращивать экспорт: в первый год его объем должен составить не менее 5% фактической стоимости объекта, в третий — 15%, в пятый год — 35%.

С 2000 года в России было объявлено очень много проектов по глубокой переработке зерна — более 30, но почти все так и остались на бумаге, а реализованы лишь единицы, прокомментировала «Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, принятие решения о субсидировании модернизации и инвестиций в этом сегменте, безусловно, будет носить стимулирующий характер.

«Конечно, инвестиции в кризис могут позволить себе только самые устойчивые компании. Динамика спроса на продукцию переработки зерна будет, с одной стороны, подвержена кризису спроса, как и многие отрасли в экономике, но с другой — государственная поддержка и ослабление рубля могут улучшить конкурентоспособность по сравнению с импортом продуктов биотехнологии», — считает Снитко.

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