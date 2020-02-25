Завод «НьюБио» по переработке кукурузы готов к запуску. Об этом руководитель компании Олег Гребенкин сказал в ходе встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, сообщает сайт правительства региона. «Пуско-наладочные работы продлятся в марте. Попытаемся до конца апреля запуститься. Завод полностью автоматизированный — проведем ряд запусков, по которым контролируется несколько тысяч параметров. Когда эти несколько тысяч параметров будут работать устойчиво, тогда мы с задержкой на два или три дня скажем, что это был пуск», — рассказал Гребенкин (цитата по сайту Волгоградского регионального информационно-аналитического центра).

Инвестиции в проект составили 12,8 млрд руб. Мощность нового завода — 160 тыс. т кукурузы в год, 60% готовой продукции (мальтодекстрины, кукурузный крахмал, сухой глютен) будет поставлять на экспорт. «Мы будем продавать больше половины за валюту, а это очень большие налоговые поступления», — отметил Гребенки. По его словам, компания также планирует построить элеватор на 100 тыс. т сырья и проложить дорогу.

«Наша мечта сбывается: на территории Волгоградской области появится современный комплекс мирового уровня по глубокой переработки кукурузы, продукцией которого станут высококачественные продукты, которые будут использованы в детском, лечебном питании, в медицине и фармацевтике, в организации дополнительных производств по кормам для сельскохозяйственных животных, рыб и еще для много чего», — перечислил Бочаров. По его словам, новое производство позволит не только удовлетворить потребности пищевой промышленности России, но и направить значительную часть готовой продукции в Европу и другие страны мира.

Президент Ассоциации российских производителей крахмало-паточной продукции (Роскрахмалпатока) Олег Радин считает, что ассортимент выпускаемой «НьюБио» продукции в дальнейшем может измениться в зависимости от конъюнктуры рынка. «Но мы понимаем, что рынок сахаристых продуктов насыщен, рынок нативных крахмалов тоже — его все делают. А вот мальтодекстрин очень интересен: этот продукт для нас новый, и, наверное, нужно приучать потребителей переходить на него. Но для этого нужны специалисты, которые помогут довести продукцию до нужных кондиции», — рассуждает Радин. По его мнению, новое производство будет замещать импортный мальтодекстрин на внутреннем рынке. «Но завод ориентирован на экспорт. Производство еще не открылось, а «НьюБио» уже отрабатывает контракты, которые будут позволять экспортировать продукцию», — знает он.

При этом предприятие находится относительно далеко от портов, что может затруднить его работу, продолжает Радин. «Но сейчас есть такая мера поддержки как возмещение затрат на логистику. Также есть постановление по возмещению прямых понесенных затрат, но с условием, что компания возьмет обязательства по увеличению экспорта», — говорит он. Так, в первый год доля вывоза должна составлять 5%, а в течение пяти лет — 30-35%. «Для нашего рынка биотехнологий это немного рискованный вариант. Но если у них основной продукт — это мальтодекстрин, а объем внутреннего рынка составляет около 135 тыс. т., то, наверное, они смогут выполнить обязательство», — считает Радин. Он также уточняет, что волгоградский завод «НьюБио» пока не может называться крупнейшим в России: предприятие Cargill перерабатывает больше зерна, правда, работает на пшенице, «Амилко» перерабатывает около 250 тыс. т кукурузы. «Может, когда будут модернизироваться, достраиваться, тогда и станут крупнейшими в России», — добавляет глава ассоциации.

«На новом производстве, на мой взгляд, очень сильная команда: там будут работать кадры с других предприятий. Например, директор по развитию работала в «Астоне», возглавляла «Новлянский крахмало-паточный завод». Коммерческий директор, если я не ошибаюсь, ранее был управляющим партнером в «Амилко», ему рынок очень хорошо знаком. Получается, инвестор смог собрать команду, которая должна стать максимально успешной», — считает Радин.

Проект «НьюБио» станет одним из немногих новых крупных производств в крахмало-паточной отрасли, реализованных за последнее время, и единственным новым проектом, сырьем которого является кукуруза, говорила ранее «Агроинвестору» руководитель проектов практики АПК компании «НЭО Центр» Екатерина Михалева. По ее мнению, продукция завода будет востребована как на внутреннем, так и на внешних рынках. «А учитывая новизну и технологичность производства можно предполагать, что себестоимость позволит предприятию конкурировать на зарубежных рынках по базовому продукту производства — мальтодекстрину», — думает она.

Строительство завода «НьюБио» началось во второй половине 2016-го. За четыре года были возведены производственные корпуса, объекты инфраструктуры, обеспечено энергоснабжение за счет ввода в эксплуатацию электрической подстанции, смонтированы инженерные системы и технологическое оборудование. Компания рассчитывает обеспечить завод сырьем как за счет своих хозяйств — «Ключ-Агро» и «Динамо», так и закупок кукурузы у аграриев Волгоградской, Ростовской и Воронежской областей.