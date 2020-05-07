IGC понизил прогноз мирового производства зерна

В сезоне-2020/21 мировое производство зерна может составить 2218 млн т, говорится в отчете Международного совета по зерну (IGC). Это на 5 млн т меньше, чем прогнозировалось в марте, но на 43 млн т больше прошлогоднего результата, в основном за счет кукурузы, урожай которой может прибавить 39 млн т и достигнуть 1158 млн т. Корректировка прогноза связана с плохими погодными условиями в Европе и Черноморском регионе, говорится в сообщении IGC.

Так, урожай зерна в России (без учета Крыма) в этом году может составить 118,8 млн т, месяц назад аналитики IGC прогнозировали на 1 млн т больше. В том числе сбор пшеницы оценивается в 79 млн т (месяцем ранее было 80 млн т). Также снижены прогнозы урожая в странах Евросоюза и Украине. ЕС в новом сезоне произведет 283,8 млн т зерна (в мартовском отчете — 284,2 млн т), из них 131,7 (132,2 млн т) пшеницы. На внешние рынки уйдет 40,8 млн т зерна (42 млн т), включая 27 млн т пшеницы (в мартовском отчете 27,8 млн т). Урожай на Украине составит 70,2 млн т вместо ожидавшихся в марте 71,4 млн т, из них пшеницы — 26,5 млн т (27 млн т в прошлом отчете).

Мировое потребление зерна оценивается в 2222 млн т, что на 4 млн т ниже, чем месяц назад из-за сокращения промышленного использования зерна, но на 41 млн т больше, чем в прошлом году. Все сектора спроса, как ожидается, продемонстрируют уверенный рост, хотя промышленное потребление прибавит меньше, чем прогнозировалось ранее. Перспективная оценка мировых запасов с прошлого месяца возросла на 12 млн т до 617 млн т, переходящие резервы всех видов зерна хотя и сократятся, но не существенно (примерно на 3 млн т).

Прогноз потребления зерна в России не менялся и оценивается в 72,6 млн т (плюс 0,6 млн т к уровню текущего сезона). В том числе 16,8 млн т пойдет на продовольственные цели, 4,7 млн т на промышленную переработку, 40,3 млн т для кормления скота и птицы.

Из-за ухудшения перспектив отгрузок фуражной пшеницы прогноз мировой торговли уменьшен по сравнению с предыдущим обзором на 1 млн т до 384 млн т. В том числе по пшенице оценка понижена на 3 млн т до 177 млн т. Тем не менее, IGC ожидает, что мировая торговля достигнет нового пика, и объем поставок на 3 млн т превысит показатель сезона-2019/20. Экспорт российского зерна в сезоне-2020/21 ожидается на уровне 47 млн т, включая 37,4 млн т пшеницы. Месяцем ранее аналитики прогнозировали вывоз пшеницы на 1 млн т больше.