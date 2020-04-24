Аналитики снижают прогнозы урожая зерна в России

Отраслевые аналитики начали понижать свои прежние прогнозы урожая зерна в этом году. Однако новые оценки все равно выше прошлогоднего показателя в 121,2 млн т, из которых 74,5 млн т пришлось на пшеницу. Так, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), уменьшил свой прогноз сбора зерна со 126,7 млн т до 124 млн т. Аналитический центр «Русагротранса» скорректировал оценку со 127,5 млн т до 127,1 млн т из-за изменения прогноза урожая пшеницы до 80,9 млн т. Прогнозы сборов ячменя и кукурузы остались без изменений — 19,4 млн т (20,5 млн т в 2019 году) и 13,5 млн т (14,3 млн т), сообщает «Интерфакс». Показатель сбора зерна в 127,1 млн т может стать вторым после рекордного 2017 года (135,5 млн т), считают аналитики «Русагротранса». В конце января Минсельхоз сообщил, что урожай может составить 125,3 млн т.



Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, говорит, что снижение прогноза произошло в основном из-за нехватки влаги в почве на юге, прежде всего в Ставропольском крае. «Кроме того, определенное влияние оказали и возвратные заморозки, которые не отпускают регион», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).



«Прогноз урожая пшеницы был снижен в связи с низким уровнем почвенных влагозапасов в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в южной части Ростовской области. Прошедших недавно там дождей было недостаточно, чтобы существенно улучшить ситуацию», — пояснил «Интерфаксу» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Решающее значение для урожайности в южных регионах будет иметь количество осадков в мае. В то же время он отметил, что ситуация с запасами влаги в центре и Поволжье существенно улучшилась после прошедших там дождей. По словам эксперта, в ближайшие две недели в Южном округе прогнозируется преимущественно сухая погода, в Центре и Поволжье осадки будут выше или около нормы. При этом в Сибири, где уже начался сев, установилась аномально теплая погода — на 10-15 градусов выше нормы.



По прогнозу центра, рост сбора зерна ожидается во всех основных регионах. Наибольший — в Приволжском округе. Там новый урожай оценивается в 26,8 млн т против 22,6 млн т в прошлом году. Тогда регион пострадал от засухи, в этом году ситуация благоприятная, а оценка площадей под зерновыми выше прошлогодней — 13,3 млн га против 12,9 млн га, рассказал Павенский. В центральных регионах прогнозируется рост урожая с 31,3 млн т в 2019 году до 31,5 млн т, на юге — с 33,3 млн т до 33,7 млн т, на Северном Кавказе — с 11,4 млн т до 12,2 млн т, на Урале — с 5,7 млн т до 6 млн т, в Сибири валовой сбор сохранится на прошлогоднем уровне в 14,7 млн т.



По информации «Интерфакса», больше всего опасений за урожай вызывает ситуация в Ставропольском крае. «Конечно, недостаток влаги оказывает негативное влияние, но большую тревогу вызывают последствия заморозков», — сообщил агентству краевой Минсельхоз. Ведомство уточняет, что заморозки в регионе продолжаются уже в течение двух недель, особенно в ночные и утренние часы. В ряде районов из-за этого погибли озимые, аграрии были вынуждены перевести площади под ними в пары или засеять яровыми агрокультурами. Всего в крае озимые погибли на 1,6 тыс. га. В целом из 2 млн га озимых зерновых в хорошем состоянии находится 37% посевов, в удовлетворительном — 48%. В критическом состоянии посевы, занимающие 147,5 тыс. га.



Как сообщила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова, на большей территории области запасы влаги удовлетворительные и хорошие, в ряде районов от 80 мм до 96 мм, на отдельных полях даже 188 мм. «А вот по югу области картина хуже. Здесь отмечаются удовлетворительные и плохие запасы продуктивной влаги», — сказала она «Интерфаксу», уточнив, что в целом по области фиксируется нехватка влаги.



Ранее о низком запасе влаги на пресс-конференции говорил министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека. «Есть огромная проблема — запасы продуктивной влаги у нас ниже нормы в два раза», — сетовал он (цитата по «Интерфаксу»). Причем отсутствие влаги сказалось и на всходах сахарной свеклы. «Мы имеем рваные всходы, хотя обычно к этому времени начинали проводить первую химпрополку», — отмечал Дерека.

