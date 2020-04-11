Посевная под знаком COVID

На этой неделе Минсельхоз подтвердил прогноз по урожаю зерна на уровне 125 млн т, хотя в основных зернопроизводящих регионах отмечается дефицит влаги в почве. Ведомство сообщает, что темп посевной выше прошлогоднего, и работы в целом проходят штатно, а все возникающие из-за карантинных ограничений трудности удается оперативно решить. «Агроинвестор» спросил у сельхозпроизводителей — как представителей крупных агрохолдингов, так и средних агрофирм — о ситуации с посевной и существующих проблемах.



Евгений Костенко, советник гендиректора «Центрально-Черноземной агропромышленной компании» (ЦЧ АПК, входит в холдинг «Продимекс») по производству:



- Посевная в этом году у нас идет опережающими темпами, в среднем на 10 дней быстрее, чем в 2019-м. Но к концу апреля мы ожидаем, что выйдем на среднемноголетние значения: торопиться с севом поздних яровых нет смысла.



Озимые находятся в хорошем состоянии по всем регионам работы компании. Их развитие также опережает среднемноголетние значения на 10 дней. Однако уже начинает негативно сказываться нехватка запасов влаги в почве и отсутствие нормальных осадков марте — первой декаде апреля. Запасы влаги в метровом слое почвы очень низкие. Сейчас влажность почвы на глубине 1 м такая же, как и на глубине 40 см. Для весны это ненормальная ситуация. Если не будет очень хорошего увлажнения в летний период, то урожайность по большинству агрокультур, и особенно яровых, будет невысокой. Наиболее пострадают подсолнечник, рапс и сахарная свекла.



Ситуация с обеспеченностью средствами производства сейчас непростая: не все импортные товары, необходимые для проведения полевых работ, мы получаем в обозначенный срок, приходится принимать очень много оперативных решений по замене, перемещению, перестроению логистики. Это касается и семян, и удобрений, и СЗР, и запасных частей для техники. Машины из Европы в Россию идут с задержками, графики доставки срываются. Особенно это ощутимо в связи со смещением сроков весенних полевых работ на более ранние даты.



Полагаем, что проблемы еще добавятся. Большинство производителей СЗР или подняли цены или планируют это сделать в ближайшее время. В среднем прайс-лист вырос ровно на уровень девальвации рубля — от 15% до 20%. Ожидаем серьезных проблем с запасными частями на технику, т. к. большая часть заводов по всему миру остановлена, российским дилерам прямо сказано, чтобы не ждали запасные части до конца года. А у нас впереди уборочная кампания и работы по подготовке почвы для сева под урожай 2021 года.



Александр Неженец, гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край):



- В этом году весенние полевые работы в нашем регионе начались на две недели раньше обычных сроков, на данный момент мы уже закончили яровой сев. Мы изменили севооборот в пользу расширения площади озимых за счет уменьшения посевов сахарной свеклы и сои из-за падения цен на сахар, а также на сою и продукты ее переработки.



Состояние озимых на данный момент хорошее, единственное — есть некоторое беспокойство по поводу низкого количества почвенной влаги и отсутствия осадков. Тем не менее, ожидания по поводу будущего урожая позитивные: по нашим предварительным прогнозам, если нормализуется ситуация с осадками, он будет выше, чем в прошлые годы.



В целом текущая ситуация с курсом рубля и коронавирусом никак на нас не влияет: мы полностью обеспечены и транспортом, и другими средствами производства. Везде, где необходимо, мы уже сделали подкормки, все своевременно, без каких-либо задержек.



Олег Кананыхин, гендиректор ГК «Русский дом» (Курская область):



- Сроки посевной в этом году ранние, мы начали сеять 25 марта, причем в основном из-за опасений упустить влагу. Для сравнения, в 2019 году сев стартовал 31 марта, в 2018-м — 13 апреля, в 2017-м — 1 апреля.



Что касается озимых, то пшеница перезимовала хорошо, выпадов не было. Но сейчас она остановилась в развитии из-за ночных заморозков и, главное, усиливающегося дефицита влаги. Плохо развивается корневая система — опять же из-за нехватки влаги.



В этом году мы незначительно уменьшили площади под сахарной свеклой за счет полей, наиболее удаленных от сахарных заводов. Заместили ее в основном кукурузой, поскольку у нас есть запас сушильных мощностей. Делать прогнозы по новому урожаю еще слишком рано, мы только закончили сев ячменя, приступили к севу подсолнечника и сахарной свеклы. Основные опасения связаны с дефицитом влаги, но даже один своевременный дождь может существенно улучшить ситуацию.



Предприятия нашей группы обеспечены всем необходимым для работы благодаря сложившейся практике заблаговременной контрактации. Были определенные волнения по поводу поставок последних партий семян и СЗР, но все разрешилось хорошо. Возможно, с первыми проблемами мы столкнемся при поставках запчастей, но пока все нормально. В целом пока наши сельхозпредприятия работают на ресурсах, закупленных в «докоронавирусную эру».



Проблем с остановкой производств тоже нет: отрасль относится к производству продуктов питания, соответственно, федеральные и региональные власти не создают препятствий в работе. Хотя, конечно, уходит много времени на уточнение различных нюансов, например, после первого указа президента о нерабочей неделе мы пару дней выясняли, продолжать ли нам сев агрокультур или следует прекратить работы.



Конечно, в связи с девальвацией мы уже фиксируем увеличение стоимости импортных ресурсов (запчастей, СЗР и семян по новым контрактам), но надеемся, что дополнительные расходы будут компенсированы повышением стоимости продукции растениеводства. Если посмотреть немного дальше, на подготовку производства урожая 2021 года, то есть опасения относительно стабильности поставок импортных СЗР, семян, запчастей, техники и оборудования. Но, надеемся, что коронавирус в ближайшие месяцы будет побежден, а ограничительные меры по сокращению производств и перемещению товаров сняты.



Станислав Кашуба, управляющий агробизнесом концерна «Покровский»:



- На предприятиях «Покровского» сейчас в разгаре сев пропашных технических агрокультур, закончили сев сахарной свеклы, уже получаем всходы, завершаем сев подсолнечника и кукурузы. Соблюдение научно обоснованного севооборота для нас закон, так как мы пришли на землю надолго, и наша цель — не сиюминутные доходы, а постоянно приносящая прибыль плодородная земля.



Состояние озимых вызывает тревогу: растения угнетены из-за отсутствия осадков уже более 40 дней и низких ночных температур (5-6 градусов ниже нуля). Запасы осенне-зимней влаги не радуют. Соответственно, прогнозы по будущему урожаю зерновых, как и погода, на сегодняшний день неблагоприятные.



Все наши предприятия сейчас обеспечены полным набором средств производства (ГСМ, семена, СЗР), согласно ранее запланированному технологическому процессу, все службы работают слаженно.



Алексей Орлов, гендиректор компании «Елань» (Оренбургская область):



- В нашем регионе полевые работы только начинаются, в этом году они стартовали примерно на две недели раньше обычного. Сейчас идет процесс боронования и подкормка озимых. Снега нет, но погода пока холодная.



Зимовка озимых в целом прошла нормально, хотя агрокультуры, которые мы засеяли позже обычного, в последний момент увеличив озимый клин за счет повторного посева зерновых, сейчас слабые, и там, скорее всего, будут потери примерно 10% площадей.



Мы ощущаем некоторые проблемы, связанные с ограничением поставок из-за карантина. Большая часть удобрений у нас была закуплена зимой, но мы планировали посмотреть на состояние озимых и в случае, если им понадобится дополнительная подкормка, докупить нужный объем весной, когда появились средства. Однако сейчас нет поставок — ближайшие ожидаются в мае-июне, хотя удобрения нужны уже сейчас. Задержка на три недели может быть критичной. А вот с ГСМ никаких трудностей мы не ощущаем.



Есть и еще одно опасение. Сейчас в нашем регионе закрывают на карантин некоторые населенные пункты. В нашем районе пока этого не происходит, но если такое случится, то мы просто останемся без работников на период сева. В этом случае есть риск, что работа остановится, и мы упустим сроки сева.

