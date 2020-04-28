Зерновому рынку грозит волна дефолтов

Цены на зерно в России после выборки экспортной квоты будут снижаться. При этом не исключено, что начнется череда дефолтов как среди поставщиков, так и продавцов зерна, что будет дополнительно способствовать падению цен, рассказал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По его словам, реально сейчас на экспорт отгружено 3,2 млн т зерна из 7 млн, на которые выбрана квота. Как долго будет вывозиться оставшийся объем — зависит от того, как станут себя вести экспортеры, которые закупили зерно для вывоза, но не успели оформить его. Таким участникам рынка придется отказываться от уже заключенных контрактов на поставку зерна, а также от контрактов на его закупку у сельхозпроизводителей. При этом Петриченко сомневается, что у трейдеров, выбравших квоту, реально уже есть оставшиеся к вывозу по квоте 3,8 млн т зерна: последние 2 млн т были задекларированы буквально за полтора дня.



В результате внезапного исчерпания квоты участники экспортной цепочки сегодня сталкиваются с целым рядом проблем, подтверждает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Во-первых, некоторые экспортеры уже загрузили суда, но при этом остались без деклараций, так как рассчитывали, что у них есть на это больше времени, чем его оказалось по факту. «Считаю, что Минсельхозу для таких компаний следует сделать исключение: они просто не ожидали, что квоты будут разобраны столь быстро», — говорит эксперт. Некоторые предприятия получили субсидии на перевозку зерна по железной дороге, но при этом тоже остались без квоты на экспорт. Отдельная ситуация на Дальнем Востоке, где есть значительные объемы сои и кукурузы, которые не нужны внутреннему рынку, но экспортировать их теперь невозможно, так как сою запрещено вывозить за пределы ЕАЭС, а кукуруза не попала в квоту, продолжает Рылько. «По Дальнему Востоку было бы, наверное, целесообразно специальное решение», — думает он.



Несмотря на то, что экспортная квота на зерно выбрана, на рынке ничего не поменялось: трейдеры будут продолжать закупать зерно в течение мая под новые контракты — те объемы, которые осталось вывезти до конца сезона, говорит директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Никто не покупает зерно полностью под будущие контракты — это очень дорого. Сначала экспортные продажи (если крупные партии — на месяц-полтора вперед), а потом уже под них ищутся объемы зерна на внутреннем рынке», — подчеркивает он. По оценке Сизова, законтрактованное зерно внутри квоты будет вывозиться до начала июня. «Экспортеры, которые не успели оформить декларации, вряд ли смогут что-то вывезти, — думает он. — Можно предположить, что немного могут активизироваться поставки в страны ЕАЭС, но вряд ли это будут большие объемы. Хотя что-то пробовать и считать, например, поставки кукурузы через Белоруссию, — будут».



Петриченко сомневается, что до конца сезона активизируется вывоз в страны ЕАЭС. «Однако многое будет зависеть от того, насколько сложно придется трейдерам, которые остались с зерном и без квоты: им придется или сдавать его с дисконтом, или искать обходные пути», — добавляет он.



А вот Рылько не исключает теоретическую возможность активизации поставок зерна в ЕАЭС. Это может стать «фактором сопротивления» снижению цен. «На Европейской территории России в течение ближайших двух недель рост цен на пшеницу, скорее всего, остановится, и больше до конца сезона они повышаться не будут. Вероятно, на каком-то этапе даже начнется их уменьшение, — прогнозирует он. — Что касается Сибири, то там сейчас цены на пшеницу рекордно высокие, а новый урожай в регионе появится не раньше сентября. Сдерживающим фактором является отсутствие дальнейшего роста цен на муку в Европейской части страны».



Цены на зерно до конца сезона, при условии относительно стабильного курса рубля, будут снижаться, подтверждает Сизов. «Можно ожидать более значительного уменьшения по кукурузе и ячменю и менее существенного по пшенице: ее запасы на конец сезона рекордно низкие, что будет поддерживать рынок, — прокомментировал он «Агроинвестору». — А вот запасы кукурузы и ячменя достаточно высоки, и с учетом ограничения экспорта цены на них снизятся достаточно серьезно». Он не исключает, что для экспортеров на этом падении появится интересная возможность закупиться под открытие экспорта в июле и в дальнейшем неплохо заработать, в первую очередь, это касается кукурузы.



Квоты на экспорт — пример ручного управления, которое только вредит рынку, продолжает Сизов. Их введение повысило риски всех участников рынка: сельхозпроизводителей, трейдеров, которые сейчас не могут вывезти дополнительные объемы. Безусловно, они нервируют и покупателей российского зерна. «При отсутствии искусственных ограничений экспорта ситуация с ценами на зерно не изменилась бы: их рост находился бы на том же уровне, как сейчас, и мы бы все равно увидели замедление отгрузок из-за высоких цен, — уверен Сизов. — Введение квот повышает риски новых вмешательств государства в нормальную работу рынка».



Квота на экспорт зерна в размере 7 млн т была введена с 1 апреля до конца сезона. Ранее Минсельхоз предполагал, что она может быть выбрана к середине мая и даже раньше. Однако квота внезапно закончилась уже 26 апреля. Если первые 3,5 млн т были выбраны до 22 апреля, то вторая половина — меньше, чем за четыре дня.

