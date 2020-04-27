Экспортеры выбрали всю квоту на вывоз зерна

26 апреля нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн т, которая была установлена с 1 апреля, выбрана в полном объеме, сообщил Минсельхоз. Вывоз зерна за пределы ЕАЭС будет остановлен до 1 июня, ФТС не будет выдавать новые декларации для поставок, уточняет ведомство. Ограничительная мера позволит стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки, отмечает министерство.



Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут 17 апреля говорила, что, по оценке агроведомства, квота на вывоз может быть выбрана к середине мая и даже раньше. Министерство не планирует увеличивать объем квоты на экспорт зерна в текущем сезоне, исключений для отдельных компаний также не предусмотрено, уточняла она. На тот момент на экспорт было задекларировано почти 2,8 млн т зерна. Три дня спустя объем увеличился примерно до 3 млн т, однако затем темп значительно увеличился. Так, на 16:30 23 апреля экспортная квота на зерно была выбрана почти на 59% — 4,1 млн т, в 13:30 25 апреля было выбрано почти 5,4 млн т из 7 млн т. Примерно к 16 часам в субботу к вывозу внутри квоты осталось всего около 870 тыс. т.



Такая динамика связана с тем, что трейдеры спешат получить на таможне так называемые неполные декларации на свои поставки, запланированные на май или июнь, чтобы быть уверенными, что у них есть объем в этой квоте, пояснял агентству Reuters гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Неполные декларации уже учитываются в квоте, хотя зерно по ним будет отгружено позже.



Ранее рынок обсуждал, когда закончится квота — 11 или 18 мая, и на фоне этого увеличивались цены, говорил «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Те, кто хочет работать, спешат. А когда люди спешат, они приходят на рынок и готовы платить больше», — рассказывал он. Замгендиректора компании «АгроЛенд» (занимается экспортом зерна) Борис Товалев подтверждал, что покупатели боятся, что экспорт закончится раньше, чем сельхозсезон, и как только появляется информация о том, что квота может быть выбрана раньше, цены начинают повышаться.



Квота в 7 млн т действует только для третьих стран, но не для государств ЕАЭС, так что Минсельхоз сохраняет прогноз экспорта в 45 млн т зерна. «Мы ожидаем, что они доберут необходимый объем. Мы уже фиксируем обращения по поводу поставок зерновых со стороны, например, Казахстана и Киргизии, что связано с невысоким урожаем в этих странах», — говорила Оксана Лут.



По расчетам аналитического центра «Русагротранса», экспорт зерна в рамках квоты может завершиться в 20-х числах мая. С 1 по 22 апреля было вывезено около 3,1 млн т, в целом по итогам месяца прогнозируется отгрузка на уровне 4,14 млн т против 3,9 млн т в марте. Всего за сезон на внешние рынки может быть отправлено 40,6 млн т зерна (без учета стран ЕАЭС), включая 33,4 млн т пшеницы. По прогнозу ИКАР, в апреле будет экспортировано немногим более 4 млн т зерна, в мае и июне останется почти 3 млн т.



«Мы не видим рисков в части исполнения обязательств по контрактам со стороны участников Союза экспортеров зерна, включая обязательства по выигранным государственным тендерам, — говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. — Сегодня можно только констатировать факт, что декларации на экспорт зерна поданы на все 7 млн т. Это может означать, что основные закупки зерна для экспорта сделаны, товар готовится к отгрузке, которая займет еще какое-то время». По его оценке, на отгрузку остатков потребуется месяц.

