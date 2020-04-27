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Рынки
Экспортеры выбрали всю квоту на вывоз зерна
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
27 апреля 2020
Трейдеры спешили получить неполные декларации на свои поставки, запланированные на май или июнь
По итогам апреля экспорт зерна превысит 4 млн тонн
Фото: Е. Разумный

26 апреля нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн т, которая была установлена с 1 апреля, выбрана в полном объеме, сообщил Минсельхоз. Вывоз зерна за пределы ЕАЭС будет остановлен до 1 июня, ФТС не будет выдавать новые декларации для поставок, уточняет ведомство. Ограничительная мера позволит стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки, отмечает министерство.

Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут 17 апреля говорила, что, по оценке агроведомства, квота на вывоз может быть выбрана к середине мая и даже раньше. Министерство не планирует увеличивать объем квоты на экспорт зерна в текущем сезоне, исключений для отдельных компаний также не предусмотрено, уточняла она. На тот момент на экспорт было задекларировано почти 2,8 млн т зерна. Три дня спустя объем увеличился примерно до 3 млн т, однако затем темп значительно увеличился. Так, на 16:30 23 апреля экспортная квота на зерно была выбрана почти на 59% — 4,1 млн т, в 13:30 25 апреля было выбрано почти 5,4 млн т из 7 млн т. Примерно к 16 часам в субботу к вывозу внутри квоты осталось всего около 870 тыс. т.

Такая динамика связана с тем, что трейдеры спешат получить на таможне так называемые неполные декларации на свои поставки, запланированные на май или июнь, чтобы быть уверенными, что у них есть объем в этой квоте, пояснял агентству Reuters гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Неполные декларации уже учитываются в квоте, хотя зерно по ним будет отгружено позже.

Ранее рынок обсуждал, когда закончится квота — 11 или 18 мая, и на фоне этого увеличивались цены, говорил «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Те, кто хочет работать, спешат. А когда люди спешат, они приходят на рынок и готовы платить больше», — рассказывал он. Замгендиректора компании «АгроЛенд» (занимается экспортом зерна) Борис Товалев подтверждал, что покупатели боятся, что экспорт закончится раньше, чем сельхозсезон, и как только появляется информация о том, что квота может быть выбрана раньше, цены начинают повышаться.

Квота в 7 млн т действует только для третьих стран, но не для государств ЕАЭС, так что Минсельхоз сохраняет прогноз экспорта в 45 млн т зерна. «Мы ожидаем, что они доберут необходимый объем. Мы уже фиксируем обращения по поводу поставок зерновых со стороны, например, Казахстана и Киргизии, что связано с невысоким урожаем в этих странах», — говорила Оксана Лут.

По расчетам аналитического центра «Русагротранса», экспорт зерна в рамках квоты может завершиться в 20-х числах мая. С 1 по 22 апреля было вывезено около 3,1 млн т, в целом по итогам месяца прогнозируется отгрузка на уровне 4,14 млн т против 3,9 млн т в марте. Всего за сезон на внешние рынки может быть отправлено 40,6 млн т зерна (без учета стран ЕАЭС), включая 33,4 млн т пшеницы. По прогнозу ИКАР, в апреле будет экспортировано немногим более 4 млн т зерна, в мае и июне останется почти 3 млн т.

«Мы не видим рисков в части исполнения обязательств по контрактам со стороны участников Союза экспортеров зерна, включая обязательства по выигранным государственным тендерам, — говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. — Сегодня можно только констатировать факт, что декларации на экспорт зерна поданы на все 7 млн т. Это может означать, что основные закупки зерна для экспорта сделаны, товар готовится к отгрузке, которая займет еще какое-то время». По его оценке, на отгрузку остатков потребуется месяц.

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