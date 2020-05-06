В мае Россия сможет экспортировать не более 2,6 млн тонн зерна

В мае за пределы ЕАЭС Россия может экспортировать не более 2,6 млн т зерна (в 2019-м — 1,37 млн т). В том числе 2,2 млн т пшеницы (935 тыс. т в 2019-м), 150 тыс. т ячменя (206 тыс. т), 250 тыс. т кукурузы (209 тыс. т), рассказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. В то же время он не исключил, что небольшой объем вывоза может быть и в июне, если на этот месяц декларировались отправки в рамках экспортной квоты в 7 млн т, сообщил «Интерфакс».



В результате внезапного исчерпания квоты участники экспортной цепочки столкнулись с рядом проблем. Так, по словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, некоторые экспортеры уже загрузили суда, но при этом остались без деклараций, поскольку рассчитывали, что у них есть больше времени, чем оказалось по факту.



«Как я понимаю, при больших судовых партиях такого не происходит, чтобы декларации оформлялись, когда судно уже загружено. Это делается заранее. Поэтому, скорее всего, сложности были, в первую очередь, в малых портах», — прокомментировал «Агроинвестору» Павенский. По его словам, экспортеры в большинстве случаев смогли оформить неполные декларации. «Насколько я знаю, объемы оформляются и по временным декларациям, поданным до 1 апреля. То есть массовых сбоев нет, а по последним данным, экспорт зерна в апреле составил 4,4 млн т вместо 4,2 млн т. Остаток на май — 2,6 млн т», — говорит он. Ранее Павенский оценивал апрельский вывоз на уровне 4,24 млн т против 3,9 млн т в марте. Итоговый экспорт зерна за сезон может достигнуть 40,6 млн т (без учета стран ЕАЭС), в том числе 33,3 млн т пшеницы, 3,45 млн ячменя и 3,6 млн т кукурузы, прогнозирует он.



Цены на пшеницу (протеин 12,5%), по словам Павенского, с поставкой в мае на предпоследней неделе апреля опустились на $6,5 до $225/т. Средняя цена на французскую пшеницу составила $217/т (-$13), украинскую — $226,5 (-$4), американскую — $225 (-$11). Закупочные цены российской продовольственной пшеницы в глубоководных портах за неделю снизились на 800 руб. до 15,2-15,6 тыс. руб./т (без НДС).



Сейчас новые контракты на поставку зерна не заключаются, говорит Павенский. Это означает, что спрос со стороны экспортеров в регионах снижается. «Цены на юге активно пошли вниз. Наверное, это приведет к их уменьшению и в остальных регионах. Тем более в условиях значительного объема продаж из интервенционного фонда — 1,1 млн т за три с небольшим недели», — рассказал Павенский «Агроинвестору». По его словам, на прошлой неделе цены на пшеницу были в районе $225-228/т, но это индикатив. «Потому что тогда торговались небольшие объемы, остатки. Так что это не рыночная цена», — добавляет Павенский.



По данным аналитического центра «СовЭкон», цена на июльский контракт черноморской пшеницы с 12,5% протеина на Чикагской товарной бирже за неделю снизилась на $7,5 до $196/т (FOB). Сентябрьский фьючерс на Euronext за неделю опустился на €4 до €183/т ($200/т). Июльский контракт SRW снизился за неделю на $0,08 до $5,16/бушель, и в понедельник торговался на уровне $5,09/бушель ($187/т).



В дальнейшем цены будут зависеть от погодных условий: насколько осадки улучшат ситуацию с посевами на юге России, Украине, в ряде европейских стран. «В том числе из-за дождей, которые начались на прошлой неделе и продолжают идти сейчас, изменились цены на новый урожай: они снизились до $195-198 за тонну против $201/т полторы недели назад», — говорит Павенский. Аналитики «СовЭкона» также считают, что давление на цены оказывает благоприятный прогноз погоды на юге России, Украины, а также южной части ЕС. При этом директор «СовЭкона» Андрей Сизов отмечает, что пшеница будет дешеветь меньше, чем ячмень и кукуруза из-за ожидаемых рекордно низких запасов на конец сезона.



По данным Росстата, запасы пшеницы на 1 апреля 2020 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях (без учета малых форм хозяйствования) составили 13,4 млн т, что на 3,5% меньше, чем на аналогичную дату 2019 года. Из анализа «Русагротранса» следует, что запасы пшеницы на юге страны на 1 апреля были на 7,8% выше прошлогодних, несмотря на активный экспорт. В то же время в Сибири из-за активизации вывоза запасы агрокультуры снизились почти на 17%.



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