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Рынки
Минсельхоз продолжит использовать экспортные квоты на зерно
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
29 апреля 2020
Из-за неожиданно быстрой выборки квоты ведомство предлагает трейдерам направить свое зерно на рынки стран ЕАЭС
По мнению экспертов, квота только вредит рынку
Фото: Е. Разумный

Российское зерно пользуется повышенным спросом, и отсутствие мер контроля может привести к его нехватке на внутреннем рынке. Поэтому для ограничения вывоза Минсельхоз планирует использовать механизм экспортной квоты и дальше, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ведомства.

Квота на экспорт 7 млн т пшеницы, кукурузы, ржи, ячменя была полностью выбрана 26 апреля, хотя ранее предполагалось, что это произойдет ближе к середине мая. В результате внезапного исчерпания квоты участники экспортной цепочки сталкиваются с рядом проблем. Так, по словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, некоторые экспортеры уже загрузили суда, но при этом остались без деклараций, поскольку рассчитывали, что у них есть больше времени, чем оказалось по факту. По мнению общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», стремительное исчерпание квоты стало возможным за счет применения неполного таможенного декларирования товара, при этом любые формы предварительного декларирования запрещены.

Если первая половина квоты была выбрана с 1 по 22 апреля, то с 24 апреля ее объем начал стремительно сокращаться и к середине дня 26 апреля, как сообщил Минсельхоз, квота была исчерпана. В том числе последние 2 млн т были задекларированы буквально за полтора дня. «При этом, по экспертным оценкам, в том числе комитетов «Опоры России» по сельскому хозяйству и по международным отношениям, мощности российских портов на экспорт зерновых не превышают 1,5 млн т в неделю», — говорится в письме организации министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву (цитата по сайту «Опоры России»).

Авторы письма обращают внимание на то, что отраслевые эксперты неоднократно озвучивали ориентировочные сроки исчерпания квоты — вторая половина мая 2020 года, что подтверждалось ходом выборки квоты. «На сегодняшний день у многих компаний-экспортеров зафрахтованы суда, подписаны контракты с зарубежными покупателями, товар находится в портах, либо в хранилищах рядом с портами. Компании не предполагали и не могли предполагать такое стремительное исчерпание квоты. Теперь же у них есть существенный риск многомиллиардных убытков, — говорится в письме. — Помимо финансовых убытков экспортеры зерна, многие из которых являются субъектами малого и среднего предпринимательства, понесут и колоссальные репутационные потери».

В связи с этим «Опора России» попросила Минсельхоз предоставить срок до 15 дней для вывоза на экспорт зерна, которое уже было задействовано в логистической цепочке поставок. Это будет содействовать скорейшему урегулированию ситуации с исчерпанием квоты таким образом, чтобы предприниматели, ориентировавшиеся на ранее публично озвученные сроки окончания квоты, имели возможность выполнить взятые на себя обязательства. Однако Минсельхоз посоветовал экспортерам и трейдерам реализовать зерно на рынках России и стран ЕАЭС.

Правда, директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов сомневается, что кто-то из крупных экспортеров мог погрузить зерно на судно без уверенности в том, что получит декларацию на его вывоз. «Никто не покупает зерно полностью под будущие контракты — это очень дорого. Сначала экспортные продажи (если крупные партии — на месяц-полтора вперед), а потом уже под них ищутся объемы зерна на внутреннем рынке», — ранее комментировал он «Агроинвестору». Несмотря на то, что экспортная квота на зерно выбрана, на рынке ничего не поменялось: трейдеры будут продолжать закупать зерно в течение мая под новые контракты — те объемы, которые осталось вывезти до конца сезона, говорит Сизов. По его оценке, законтрактованное зерно внутри квоты будет вывозиться до начала июня. Тем не менее, по словам Сизова, квоты на экспорт — пример ручного управления, которое только вредит рынку. «Введение квот повышает риски новых вмешательств государства в нормальную работу рынка», — считает Сизов.

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