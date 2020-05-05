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Рынки
Экспорт зерна ограничен квотой
Агроинвестор
5 мая 2020
Правительство России ввело квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в размере 7 млн т с 1 апреля до 30 июня. Ограничения не распространяются на поставки зерна в страны ЕАЭС
журнал «Агроинвестор»
май 2020
Фото: Pixabay

Согласно документу, квота будет распределяться на основании подачи участниками внешнеторговой деятельности в таможенные органы декларации на зерно при вывозе с территории ЕАЭС. Минсельхозу поручено в режиме реального времени публиковать информацию о выборке экспортерами квоты и предоставлять информацию в Федеральную таможенную службу. ФТС обеспечит контроль помещения зерновых агрокультур на экспорт в объеме, не превышающем квоту. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года, уточняется в документе. Ограничение экспорта зерна должно обеспечить внутренние потребности в зерне и продуктах его переработки.

Кроме того, согласно распоряжению кабмина, в 2020—2021 годах разрешается продажа на внутреннем рынке и (или) на экспорт до 1 млн т пшеницы и ячменя из государственного интервенционного фонда. Всего Минсельхоз предполагает направить на внутренний рынок из ГИФ до 1,5 млн т зерна для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также отрасли животноводства.
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