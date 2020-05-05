Экспорт зерна ограничен квотой

Согласно документу, квота будет распределяться на основании подачи участниками внешнеторговой деятельности в таможенные органы декларации на зерно при вывозе с территории ЕАЭС. Минсельхозу поручено в режиме реального времени публиковать информацию о выборке экспортерами квоты и предоставлять информацию в Федеральную таможенную службу. ФТС обеспечит контроль помещения зерновых агрокультур на экспорт в объеме, не превышающем квоту. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года, уточняется в документе. Ограничение экспорта зерна должно обеспечить внутренние потребности в зерне и продуктах его переработки.