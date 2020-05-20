Минсельхоз понизил прогноз урожая зерна

В этом году урожай зерна в России может составить около 120 млн т. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в ходе совещания президента Владимир Путина с правительством, посвященного ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. С конца января агроведомство сохраняло прогноз, оценивая потенциал валового сбора на уровне 125,3 млн т. Ранее первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов говорил, что скорректировать прогноз предполагается после завершения ярового сева.

Снижение прогноза урожая связано с неблагоприятными погодными условиями в ряде основных зернопроизводящих регионов. В частности, по словам Патрушева, Минсельхоз допускает падение урожайности зерновых агрокультур до 30% в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области. Урожай масличных агрокультур может составить 22,5 млн т, овощей — 16 млн т, картофеля — более 22 млн т, плодов и ягод — 1,3 млн т, рассказал Патрушев, уточнив, что эти показатели — на уровне прошлого года.

Владимир Путин отметил, что сбор зерновых в России шесть лет подряд превышает 100 млн т и в этом году у нас также «хорошие виды на урожай». «Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость кооперационных связей отрасли, — отметил президент (цитата по трансляции совещания). — Нужно надежно обеспечить собственный, внутренний рынок и оценить, использовать те возможности, которые открываются сейчас для наших компаний, включая, конечно, экспорт продукции».

При этом, решая острые текущие проблемы, нельзя упускать из виду и стратегические задачи, обратил внимание глава государства. Необходимо повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции, чтобы она пользовалась растущим спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом. «Это важнейший, ключевой параметр, вокруг которого нужно выстраивать нашу аграрную, промышленную, научно-образовательную политику, систему поддержки и стимулирования экспорта, развития глубокой переработки сельхозсырья», — сказал Путин.

Патрушев заверил, что ключевым ориентиром для ведомства остается стабильность внутреннего рынка, перебоев с поставками продукции ни в одном регионе нет, равно как и значительных колебаний цен на продукты питания. Тем не менее, по его словам, министерство допускает корректировки цен на продукцию, поскольку производственные затраты возросли, а работать себе в убыток предприятия не могут.

Что касается экспорта, то Минсельхоз по-прежнему считает, что в этом году отрасль сможет выйти на плановые показатели вывоза сельхозсырья и продовольствия на $25 млрд. По итогам первого квартала экспорт составил $9,4 млрд. Патрушев отметил потенциал по наращиванию поставок в страны Азии, в частности, Китай, в том числе за счет логистических преимуществ России по сравнению с другими странами.