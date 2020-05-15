Дожди на юге не улучшили состояние озимых

Дожди, прошедшие в последние дни в ряде южных регионов России, не улучшили состояние озимых агрокультур. Из-за этого аналитики снижают прогноз урожая в этом году. Так, аналитический центр «Русагротранса» уменьшил прогноз валового сбора зерна на 3,1 млн т до 124 млн т, сообщает «Интерфакс». В том числе оценка урожая пшеницы сокращена на 3,2 млн т до 77,7 млн т, ячменя — на 0,2 млн т до 19,2 млн т. Прогноз сбора кукурузы повышен на 0,3 млн т до 13,8 млн т. Несмотря на корректировку, в этом году валовой сбор может стать вторым после рекордного 2017 года, когда было собрано 135,5 млн т зерна.



По словам руководителя центра Игоря Павенского, прогноз урожая пшеницы и ячменя уменьшен для южных регионов в результате повреждения озимых посевов и снижения потенциала урожайности из-за дефицита запасов влаги в почве и заморозков. Прогноз сбора кукурузы повышен на фоне увеличения оценки площади сева из-за пересева части погибших озимых, уточнил он.



Суммарно по Южному (включая Крым) и Северо-Кавказскому округам прогноз сбора зерна снижен на 3,1 млн т до 42,8 млн т. Это на 1,9 млн т меньше, чем в 2019 году, когда урожай там составил 43,7 млн т, и существенно ниже рекордного 2017 года (49,1 млн т), говорит Павенский.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов считает, что, несмотря на продолжительную засуху на территории ключевых регионов производства пшеницы в России, ее сбор может вырасти с 74,5 млн т в 2019 году до 81,2 млн т в этом. «На текущий момент ситуация не критична. Осадки в конце апреля и в начале мая были благоприятными для посевов пшеницы, однако, определенный урон посевам зерновой в южных регионах страны все же был нанесен», — сказал Сизов (цитата по «АПК-Информ»).



По его словам, валовой сбор зерновых в России в 2020 году может составить 126,3 млн т, что на 5,1 млн т превысит прошлогодний показатель. При этом прирост ожидается за счет пшеницы, тогда как производство ячменя может сократиться на 0,5 млн т до 20 млн т, кукурузы — на 1 млн т до 13,3 млн т. При этом Сизов акцентировал внимание на острой необходимости осадков в ближайшие недели, которые помогут избежать более серьезных потерь урожая пшеницы.



Дожди на юге прошли слишком поздно, чтобы озимые могли восстановить потенциал урожайности, и не везде осадков было достаточно, оценивает Павенский. Запасы влаги в почве в Краснодарском крае выросли, но находятся чуть выше показателя 2013 года. В Ставропольском крае они значительно повысились, до уровня, близкого к 2016 году. «Несколько недель влагозапасы в регионе находились на минимуме за, по меньшей мере, последние 15 лет. В Ростовской области они на уровне 2018 года, в Волгоградской — на уровне 2015 года», — сказал Павенский (цитата по «Интерфаксу»). В ближайшие две недели в Краснодарском, Ставропольском краях и южной части Ростовской области осадки ожидаются ниже нормы, добавил он.



Довольно интенсивные дожди сгладили ситуацию, но они не смогли полностью восполнить запас влаги, говорит научный директор Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет Reuters. Среди тех регионов, которым еще нужны осадки — Ставрополь и Крым. При этом ожидается, что летние месяцы в России будут теплее нормы.



Ситуация с развитием озимых в Центральном и Приволжском округах благоприятная, продолжает Павенский. В Центральном округе прогноз валового сбора зерна сохранен на уровне 31,5 млн т, что на 0,2 млн т выше, чем в 2019 году, и близко к рекордному 2017 году (31,9 млн т). В Приволжском округе сбор может превысить прошлогодний на 4,2 млн т и составить 26,8 млн т (в 2017 году — 30,6 млн т). В Сибири производство зерна прогнозируется пока на уровне прошлого года — 14,7 млн т.



По словам Сизова, в Приволжском регионе и в центральной части России ситуация более благоприятна и урожайность пшеницы там будет соответствовать или превышать среднегодовые показатели. «Таким образом, потери на юге страны будут компенсированы», — добавил он.



По последнему прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), урожай пшеницы в России в этом году составит 77 млн т без учета Крыма. Это на 5% больше, чем в 2019-м и на 6% выше среднего валового сбора за пять лет, говорится в майском обзоре ведомства. В том числе производство озимой пшеницы ожидается на уровне 57 млн т, яровой — 20 млн т. Средняя урожайность составит 2,8 т/га, что станет вторым результатом после рекорда 2017 года. Агрокультура займет 27,5 млн га.

