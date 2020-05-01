Озимые на юге России пострадали от заморозков и засухи

Заморозки и засуха, которые наблюдались на юге России в течение марта и апреля, сильно повредили посевам озимых агрокультур. В Краснодарском крае, по словам вице-губернатора региона Андрея Коробки, посевы погибли на площади 5,3 тыс. га. Ставропольский Минсельхоз сообщает, что озимые погибли на 11,4 тыс. га, еще 165 тыс. га находится в критическом состоянии. В Ростовской области, по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, вымерзло 2,8 тыс. га озимых.



Национальный союз агростраховщиков (НСА) уже начал получать заявления застрахованных аграриев о гибели озимых посевов в Ставропольском крае. В декабре погибли посевы на площади 17 тыс. га — 4 тыс. га рапса и 13 тыс. га пшеницы. В марте зарегистрирована утрата посевов озимых, преимущественно пшеницы, на 14 тыс. га. «Есть информация по убыткам в Крыму: в результате заморозков пострадали посевы озимой пшеницы на 1,6 тыс. га и озимого ячменя на 1,3 тыс. га, — сообщил «Агроинвестору» президент НСА Корней Биждов. — Эти данные поступили к началу апреля. Нужно учесть, что страховым случаем при страховании урожая сейчас является не гибель посевов, а снижение урожая в пересчете на гектар, которое будет установлено в конце сезона».



НСА проанализировал данные космического мониторинга и пришел к выводу, что на значительной части территории СКФО и ЮФО агрокультуры отстают в развитии. Биждов считает, что это негативное влияние заморозков, которое сейчас усиливается дефицитом влаги.



По данным союза, активная вегетация агрокультур по данным на 24 апреля отмечалась в Краснодарском крае (NDVI — индекс вегетации растений — 0,55-0,70), за исключением крайних западных районов, где показатели не превышали 0,40, как и в большинстве районов Крыма. Это говорит о слабом развитии агрокультур. В большинстве районов Ростовской области показатели NDVI не превышают 0,35-0,40, аналогичная ситуация на севере Волгоградской области, в Ставропольском крае и на Северном Кавказе. Показатели активной вегетации, равные 0,50-0,60 отмечаются в Ингушетии и в центральных районах Чечни, а также на юге и юго-востоке Ростовской области. «Снижение показателей вегетации во многом обусловлено низким уровнем накопительной влаги в почве: с 17 по 26 апреля почти на всей территории Крыма, ЮФО и СКФО показатели влаги в почве варьируются в пределах 15-25% при норме 35%», — уточнил Биждов.



Он напоминает, что сев озимых осенью также проходил при существенной нехватке влаги. После зимы в зоне повышенного риска засухи остались Ставрополье, республики Северного Кавказа и восточные районы Краснодарского края. Учитывая то, что весной ситуация пока не изменилась, угроза снижения урожайности озимых в южных регионах остается в силе.



Однако ни космический мониторинг, ни визуальный поверхностный осмотр полей сегодня не могут дать объективного представления о реальном состоянии посевов. Об этом сказала академик РАН, заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале Национального центра зерна им. П. Лукьяненко Людмила Беспалова на совещании с участием вице-губернатора Краснодарского края. «Ситуация ухудшается. Думаю, все страшнее, чем сейчас изложено по районам», — предположила она.







Национальный центр зерна опубликовал методику для оценки состояния озимых посевов. Она предполагает отбор проб, обследование каждого потенциально продуктивного стебля, их препарирование, оценку состояния зачаточного колоса, подсчет. Как объяснила Беспалова, растения могут выглядеть живыми, зелеными, но при этом не иметь колоса. Академик называет это явление «всадниками без головы». С такими посевами работники центра сталкиваются при проведении обследований почти в половине случаев, сообщила она на совещании.



В большей степени пострадали ранние посевы. Беспалова рекомендует каждому сельхозпредприятию обследовать поля по предложенной методике, чтобы лучше понимать ситуацию и не понести напрасных затрат на обработку бесплодных посевов. Также это поможет предприятиям вовремя принять решение о более эффективном использовании земли.



Национальный центр зерна не стал комментировать ситуацию с посевами на юге. В видео центра, размещенном на Youtube, Людмила Беспалова утверждает, что в каждом районе и каждом хозяйстве Кубани есть поля, которые очень сильно пострадали не только от засухи, но и от мороза. «И есть поля, где на 60% и даже на 100% есть погибшие колосья. Конечно, это стихия — действие засухи, мороза и сильнейших ветров, всех климатических аномалий в нашем крае. И весь юг России охвачен этими неблагоприятными климатическими условиями», — подчеркнула она.



Проблемы есть, подтвердил «Агроинвестору» гендиректор «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева Евгений Хворостина. Однако давать более детальную оценку и называть конкретные цифры, по его мнению, сейчас преждевременно: в начале мая в крае прогнозируют дожди. Есть надежда, что они исправят ситуацию по засухе. Такой же позиции придерживается гендиректор «Краснодарзернопродукта» Евгений Сидюков.



В Краснодарском крае пока лучше складывается ситуация с озимой пшеницей в Темрюкском районе, где в апреле выпало до 15 мм осадков, а также в северной части региона, говорит старший технический эксперт по фунгицидам компании «Сингента» Мария Мустафина. В центральной части и на востоке местами выпали небольшие осадки, но менее 10 мм, и ситуация по почвенной влаге не очень благоприятная. «Проблемы с зерновыми сейчас есть не у всех: посевы оптимальных сроков сева по хорошим предшественникам (бобовые, овощные) сейчас выглядят довольно хорошо, — рассказывает она. — Запасов влаги хватает, озимая пшеница успела заложить хорошо развитую корневую систему и выдержала фронт возвратных заморозков».



Несколько хуже чувствует себя пшеница оптимальных сроков сева по зерновым и пропашным предшественникам, местами принимаются решения о проведении полива, знает Мустафина. Несколько хуже обстоят дела в полях озимой пшеницы ранних сроков сева, особенно раннеспелых сортов, которые сформировали хорошую надземную массу и корневую систему, но больше всего пострадали от возвратных заморозков, продолжает она. «Температура опускалась ночью до минус 10 градусов. В некоторых хозяйствах Краснодарского края есть посевы с частично или полностью погибшим колосом», — отмечает она. Засуха негативно отражается на полях поздних сроков сева, не успевших сформировать хорошо развитую корневую систему. У таких растений отмечается пожелтение и засыхание нижнего яруса листьев, а также сброс стеблестоя. В сложившихся условиях местами принято решение о пересеве, добавляет Мустафина.



«В Ростовской области посевы озимой пшеницы пострадали в меньшей степени, чем в Краснодарском крае, — считает директор семеноводческого предприятия «Гелиос» Владимир Литвинов. — Весенние заморозки сильнее повредили пшеницу в фазе двух междоузлий. В Ростовской области посевы были на более ранних этапах развития и лучше перенесли возвратные холода». По его словам, в основном повреждения сейчас отмечают в южных районах области. Но почти во всех зонах посевы так же страдают от нехватки влаги. «Местами мы видим потерю вегетативной массы до 40%, но есть надежда, что осадки это компенсируют и урожайность сохранится», — добавляет Литвинов.



Более пессимистичны в оценках представители ставропольских хозяйств. По мнению агронома-семеновода компании «Агросмета» Анны Полянкиной, в крае не исключено введение ЧС. Из-за заморозков отмечено вымерзание стеблей и колосьев, а новые боковые стебли не могут развиваться из-за почвенной засухи, прокомментировала она. Председатель СПК «Колхоз “Ростовановский”» Сергей Ильченко говорит, что на некоторых полях вымерзло до 50% растений. «Ждем дождя, другого ничего не остается. Пересевать бессмысленно. Пока влаги нет, а яровым агрокультурам она тоже нужна. Более точно о состоянии посевов можно будет сказать чуть позже, когда выйдет колос», — рассказал он.



Из-за засухи урожай зерна в Ставропольском крае может снизиться на треть, оценил губернатор региона Владимир Владимиров. «Если засуха продлится еще хотя бы шесть-семь дней, то потери будут кратно больше <...>. Мы потеряли больше 200 тыс. га и продолжаем терять каждый день наш урожай», — сетует он. Правда, отраслевые аналитики пока не разделяют его пессимизм: в первой половине мая в регионе ожидаются значительные осадки, которые должны улучшить ситуацию.



Однако НСА, ссылаясь на предварительные данные системы космомониторинга, не прогнозирует улучшения погодных условий. «До 11 мая существенные осадки (до 50-70 мм) ожидаются на юго-востоке Краснодарского края, в предгорных районах Ставропольского края и в республиках Северного Кавказа. На остальной же территории юга России показатели совокупных осадков в ближайшие две недели не превысят 10-15 мм, — говорит Биждов. — Критическая ситуация с осадками ожидается в центральной части Краснодарского края и на северо-востоке Ставрополья, где уровень осадков будет не выше 10 мм. В крайних западных районах Краснодарского края и в Крыму это показатель с конца апреля по первую половину мая будет колебаться в пределах от нуля до 5 мм». Кроме того, НСА напоминает, что в эти дни на юге России ожидается жара: до +26°С в Крыму и Краснодарском крае, до +28°С в Ставропольском крае и Ростовской области.

