Минсельхоз США озвучил прогноз урожая зерна в России

По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), урожай пшеницы в России в этом году составит 77 млн т без учета Крыма. Это на 5% больше, чем в 2019-м и на 6% выше среднего валового сбора за пять лет, говорится в майском обзоре ведомства. В том числе производство озимой пшеницы ожидается на уровне 57 млн т, яровой — 20 млн т. Средняя урожайность составит 2,8 т/га, что станет вторым результатом после рекорда 2017 года. Агрокультура займет 27,5 млн га.

Американские аналитики обращают внимание, что в период сева озимой пшеницы погода была более сухой, чем обычно. Весна в регионах Юга и Северного Кавказа, на которые в сумме приходится 58% производства, также была сухой, однако осадки выпали вовремя. Также весеннюю вегетацию сдержали низкие температуры воздуха. Урожайность в значительно степени будет зависеть от погоды в мае и июне, отмечает FAS USDA.

Российские аналитики ранее снизили прогнозы урожая зерна из-за почвенной засухи и заморозков на юге, в частности в Ставропольском крае, где 1 мая был введен режим ЧС. В конце апреля губернатор края Владимир Владимиров говорил, что урожай зерна в регионе может упасть на 30%, а возможно и больше, если продлится засуха. Однако с начала мая на Ставрополье начались дожди. По словам министра сельского хозяйства региона Владимира Ситникова, они помогли переломить ситуацию по озимым, край ушел от текущих потерь урожайности, ситуация стабилизировалась.

Производство прочих зерновых в России FAS USDA прогнозирует на уровне 39,4 млн т — примерно на 3% меньше, чем в прошлом году. В том числе валовой сбор кукурузы составит 14,5 млн т (14,28 млн т в прошлом году), ячменя — 17,5 млн т (19,94 млн т), овса — 5 млн т (4,42 млн т), ржи — 2 млн т (1,42 млн т).

Экспорт пшеницы из России в сезоне-2020/21 составит 35 млн т, предполагают американские аналитики. Это на 1,5 млн т больше, чем может быть вывезено по итогам текущего сельхозгода. Ранее FAS USDA прогнозировала, что и в этом году отгрузки будут на уровне 35 млн т, однако в апреле понизила оценку из-за введения экспортной квоты. В новом сезоне Россия вновь станет крупнейшим в мире экспортером пшеницы, говорится в обзоре. Экспортные цены на российскую пшеницу, скорее всего, будут конкурентоспособными, а быстрый темп вывоза в первой половине сезона потенциально ограничит долю конкурентов в этот период, предполагают американские аналитики.

Ближайший преследователь России — страны Евросоюза — в сумме могут поставить на внешние рынки 28,5 млн т пшеницы против 35 млн т в этом маркетинговом году. Урожай пшеницы в ЕС в этом году ожидается на 11,8 млн т ниже прошлогоднего — около 143 млн т. Уменьшится как уборочная площадь (она, оценочно, может оказаться на минимуме с 2007/08 года), так и средняя урожайность. Сев осенью в Великобритании, Франции и других северо-западных странах ЕС проходил в чрезвычайно сложных погодных условиях, отмечает FAS USDA. Посевы в Великобритании и Франции сильно пострадали от дождей, тогда как аграрии Румынии, Болгарии и Венгрии осенью столкнулись с риском засухи.

Тем не менее, мировое производство пшеницы в сезоне-2020/21 может достигнуть рекордных 768 млн т — на 4 млн т больше, чем в прошлом. Мировое потребление агрокультуры FAS USDA также прогнозирует на рекордном уровне (753,5 млн т), что связано с ростом использования пшеницы в продовольственных и промышленных целях, а также на семена. При этом Минсельхоз США обращает внимание, что влияние COVID-19 на общее мировое потребление пшеницы для продовольственного использования на сегодняшний день было минимальным. Глобальный экспорт пшеницы в следующем маркетинговом году оценивается в 186,6 млн т против 183,2 млн т в текущем. Несмотря на прогнозируемый рекордный мировой спрос, конкуренция на мировом рынке в новом сезоне будет повышенной, считают аналитики.