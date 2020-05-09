Прогнозы урожая зерна продолжают снижаться

Аналитическая компания «ПроЗерно» понизила прогноз урожая зерна в этом году со 128 млн т до 123 млн т, в том числе пшеницы — с 79 млн т до 74 млн т, сообщает «Интерфакс». Корректировка связана с тем, что на юге часть озимых была повреждена заморозками, кроме того, на Ставрополье сохраняется дефицит влаги, посевам угрожает засуха.

Аналитический центр «Русагротранса» тоже планирует пересмотреть свой прежний прогноз (127 млн т зерна). С учетом гибели части посевов и снижения урожайности из-за засухи и заморозков обновленный прогноз будет на 1,5-3 млн т ниже, сказал «Интерфаксу» руководитель центра Игорь Павенский. В Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Волгоградской области, несмотря на прошедшие дожди, запасы влаги в глубоких слоях почвы остаются на низком уровне: из-за ливневого характера дождей значительная часть воды не впитывается. Правда, дожди на юге продолжаются, что создает предпосылки для увеличения запасов влаги, добавляет он.

Дожди все-таки запоздали, так что урожай зерна на юге в целом может быть очень средним, а в Ставропольском крае — плохим. Зато в Центре и Поволжье ожидается достойный урожай озимых, написал в Facebook директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Центр тоже обновил прогноз валового сбора зерна, однако пока не озвучил его публично. Прежняя оценка — 129,8 млн т, в том числе 84,4 млн т пшеницы.

По данным Минсельхоза Ставропольского края, с начала мая в регионе выпало от 7 мм до 75 мм осадков, на востоке — от 7 мм до 20 мм. Из посеянных 2 млн га в плохом состоянии находится 447 тыс. га или 22%, в критическом — 296 тыс. га или 15%, погибло 130 тыс. га или 7%. Из-за почвенной засухи и заморозков 1 мая на Ставрополье был введен режим ЧС. В конце апреля губернатор края Владимир Владимиров говорил, что урожай зерна в регионе может снизиться на 30%. «Если засуха продлится еще хотя бы шесть-семь дней, то потери будут кратно больше», — предупредил он. Однако с начала мая начались дожди. По словам министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимира Ситникова, они помогли переломить ситуацию на озимом клине, регион ушел от текущих потерь урожайности, ситуация стабилизировалась.

Между тем, Гидрометцентр предупредил, что в ряде регионов Юга и Центра из-за дефицита осадков формируются условия для почвенной засухи. «Мало осадков выпало в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской, Белгородской областях, всего 35% от нормы, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. — Дефицит заметный, особенно хорошо он прослеживается в Южном федеральном округе. Эти регионы и так засушливые». Однако если в мае будет достаточно осадков, то ситуация выправится, и все будет хорошо, добавил он.

Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) закончила яровой сев 15 апреля — в ранние сроки, чтобы использовать накопленную в почве зимнюю влагу, уже по всем агрокультурам есть всходы, рассказал «Агроинвестору» гендиректор агрофирмы Александр Неженец. «У нас действительно были некоторые переживания по поводу отсутствия осадков, однако на днях прошли дожди, и мы успокоились. Сейчас ситуация нормальная, ожидания от будущего урожая положительные, — делится он. — Надеемся, осадков и дальше будет достаточно».

«Агротех-Гарант» (Воронежская и Белгородская области) закончил сев большинства агрокультур, сейчас завершается сев кукурузы и начинается — сои. «Поначалу казалось, что сев прошел нормально, однако сейчас мы вынуждены пересевать сахарную свеклу: сильные ветра, которые недавно были в наших регионах, выбили примерно 20% всходов, сетует президент компании Сергей Оробинский. — Густота сохранившихся всходов на 20-30% ниже оптимальной, что также существенно повлияет на будущую урожайность. Такого сильного поражения посевов свеклы у нас никогда не было. Около 40% пересеваемых площадей пойдут не под свеклу, а под кукурузу и подсолнечник». Зимние запасы продуктивной влаги в Воронежской и Белгородской областях очень низкие — менее, чем наполовину от нормы, так что урожай технических агрокультур в этом году будет ниже среднего, предполагает Оробинский. «При этом развитие озимых и ранних зерновых в наших регионах очень хорошее», — добавляет он.

Посевная во всех хозяйствах группы «Сюкден» прошла хорошо, в некоторых регионах раньше срока, при этом везде — в Краснодарском крае, Липецкой, Пензенской и Тамбовской областях — часть посевов была повреждена ветрами, так что пришлось пересеивать, говорит финансовый директор холдинга Глеб Тихомиров. «Почва действительно сухая, особенно в Краснодаре. Дождей недостаточно. Скорее всего, на Юге урожай сахарной свеклы и зерна будут ниже среднегодового за пять последних лет, — считает он. — Но в целом, сейчас рано делать прогнозы».