Экспортеры зерна начали отказываться от выбранной квоты, вернув около 80 тыс. т, сообщил «Интерфакс». Онлайн счетчик, фиксировавший выборку квоты, был отключен 26 апреля после того, как квота закончилась, однако 30 апреля Минсельхоз его восстановил, чтобы «отслеживать высвобождение квоты в случае отказа трейдеров от поданных деклараций на экспорт». «Если экспортеры откажутся от части поданных деклараций, высвободится некоторый объем, который смогут занять другие трейдеры», — сообщал тогда «Интерфаксу» представитель ведомства.



К тому моменту было возвращено более 63 тыс. т, задекларированных на экспорт, которые выбрали в тот же день. Спустя несколько дней на сайте появилась информация, что в рамках квоты высвободилось еще около 17 тыс. т. К 13:30 8 мая объем незадекларированных остатков по квоте был на уровне 61 тыс. т, через полтора часа он уменьшился до чуть более 50 тыс. т, а по состоянию на 16:15 квота была выбрана в полном объеме.



Говорить о причинах отказа от экспорта пока сложно, считает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Квота выбиралась при помощи неполных деклараций, которые оформляли заранее и с запасом. И то, что сейчас происходит — это особенность механизма с неполным декларированием. Я думаю, это не первый и не последний отказ», — рассказал Петриченко «Агроинвестору».



В то время, когда одни компании ускоренно выбирали квоту под возможные поставки, другие не смогли задекларировать зерно даже в уже загруженных судах, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «За последние четыре дня перед исчерпанием квоты у нас было выбрано примерно 2,5 млн т. Это было явно нездоровое явление. Для оформления неполной декларации нужно, чтобы товар был уже на терминале, а эти компании явно не могли хранить такие объемы», — рассказал он «Агроинвестору». В итоге те, кто имел реальный товар и уже даже загружал им суда, оказались в крайне неприятном положении и были вынуждены публично жаловаться, продолжает Рылько. Вероятно, это привело к тому, что компании, выбравшие квоту под несуществующее зерно, начали высвобождать объемы, чтобы избежать разбирательств и скандалов, предполагает он.С одной стороны, высвобождающиеся объемы квоты могут помочь тем, кто уже загрузил зерно, но не смог его задекларировать. «С другой, может и не помочь. Мы видим, что идет довольно хаотичная выборка объемов "новой квоты", в том числе и теми, кому это не особо нужно. То есть отсутствует механизм приоритетности для компаний, которые оказались в реально сложном положении», — говорит Рылько.

Ранее Минсельхоз сообщал, что российское зерно пользуется повышенным спросом, и отсутствие мер контроля может привести к его нехватке на внутреннем рынке. Поэтому для ограничения вывоза ведомство планирует использовать механизм экспортной квоты и дальше.



В случае введения квоты во второй половине нового сезона экспортеры будут спешить с его продажами в первом полугодии, считает Рылько. Есть множество причин для критики механизма квоты, и эта — одна из них, добавляет он. «Я думаю, что мы можем увидеть сюрприз и в первой половине нового сезона. Минсельхозу же понравился механизм квотирования», — считает Петриченко.



Квоты на экспорт — пример ручного управления, которое только вредит рынку, ранее рассказывал «Агроинвестору» гендиректор «СовЭкона» Андрей Сизов. Их введение повысило риски всех участников рынка: сельхозпроизводителей, трейдеров, которые сейчас не могут вывезти дополнительные объемы. Безусловно, квота нервирует и покупателей российского зерна. «При отсутствии искусственных ограничений экспорта ситуация с ценами на зерно не изменилась бы: их рост находился бы на том же уровне, как сейчас, и мы бы все равно увидели замедление отгрузок из-за высоких цен, — уверен Сизов. — Введение квот повышает риски новых вмешательств государства в нормальную работу рынка».



Сейчас на рынке появилась информация о том, что трейдеры пытаются придумать новые схемы поставок в обход введенных ограничений. Как сообщает фрахтовая компания «Глогос проект», в основном эти схемы завязаны на номинальное заключение контрактов по экспорту зерновых в страны ЕАЭС с последующим реэкспортом третьим компаниям. Так, на рынке появились предложения на отправки грузов в Армению «транзитом через Грузию», а на Каспийском направлении растет экспорт зерна в Казахстан, с дальнейшим переоформлением документов на Иран. Последняя схема выглядит сложной, так как власти соседней республики также ввели ограничения на экспорт зерна.



«По мнению части экспертов, несмотря на то что квота была полностью выбрана, вряд ли экспортерам удастся вывезти весь задекларированный объем в текущем зерновом сезоне, то есть до конца июня», — говорится в сообщении «Глогос проект» (цитата по сайту компании). Многие считают, что крупные игроки перестраховались и задекларировали большие партии груза на свои трейдинговые компании. Есть вероятность, что ближе к июню они появятся на рынке по заниженной цене в преддверии нового урожая. «Большинство участников рынка надеется на увеличение квоты Минсельхозом, который, по слухам, может допустить на экспорт еще порядка миллиона тонн. Само министерство, однако, утверждает, что в его планы это не входит», — говорится в сообщении.

