Ослабление рубля может стать стимулом для импортозамещения

Ослабление курса рубля к доллару влечет за собой удорожание импортной продукции, а рост спроса на отечественные товары может дать новый стимул для импортозамещения. Особенно это касается направлений, где Россия пока еще зависит от импорта, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.



При этом из-за кризиса повышается вероятность задержек в поставках импортной продукции, также ввоз может быть затруднен из-за того, что в ярде стран есть серьезные проблемы с производством, в частности овощей и фруктов, что связано с нехваткой рабочих-мигрантов. Кроме того, подорожала логистика.



Аналитики банка считают, что одним из главных бенефициаров может стать производство сырого молока: появится возможность ускоренно заместить импорт молочных продуктов, это потребует ввода молочных товарных ферм общей мощностью 3 млн т молока в год. По оценке Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), сейчас Россия обеспечивает себя молочными продуктами на 80%.



Также Россия существенно зависит от импорта фруктов. По мнению аналитиков Россельхозбанка, для обеспечения внутреннего рынка отечественными фруктами нужно посадить 60 тыс. га садов интенсивного типа. По данным ФТС, в прошлом году импорт яблок уменьшился на 17% и составил 701,9 тыс. т, а их производство почти не изменилось и составляло более 1 млн т.



Возможность импортозамещения есть во многих секторах АПК, но, как и в 2015 году, кризис будет сопровождаться снижением совокупного спроса, прокомментировала «Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, в производстве плодоовощной и молочной продукции импортозамещение сейчас и так идет и продолжится, а в этом году оно даже может быть поддержано дополнительными протекционистскими мерами для защиты российских производителей.



Аналитики Россельхозбанка также ожидают, что потребление некоторых продуктов сократится из-за снижения доходов населения. Люди будут переходить на более доступную продукцию, например, переключаться с более дорогих видов мяса, таких как говядина, на курицу. На этом фоне у производителей мяса птицы — самого доступного по цене белка — могут появиться возможности роста производства, считает Россельхозбанк. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин ранее говорил «Агроинвестору», что структура потребления мяса будет меняться. «Вместо грудки птицы люди могут чаще покупать красное мясо, — предположил он. — Многие будут отказываться от ранее привычных и любимых товарных позиций, также люди будут переходить на более дешевые отруба мяса».



При этом Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка обращает внимание на рост экспортных возможностей агросектора из-за девальвации. Производство зерна, масличных и продуктов их переработки, рыбохозяйственный комплекс получают мощную поддержку от снижающегося курса рубля, считают аналитики.



Умеренное ослабление рубля позитивно влияет на отрасли, которые не только зависят от импорта, но и открыты для внешних рынков, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «И чем отрасль более открыта для внешних рынков, тем позитивнее на нее влияет умеренное ослабление рубля. Именно умеренное, потому что при обвале проблемы с макроэкономикой затеняют все положительные эффекты от девальвации, — рассказал он «Агроинвестору». — Небольшое ослабление курса позитивно повлияет и на молочную продукцию, и на производство фруктов, и на экспорт зерновых и масличных». Гендиректор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов обращает внимание, что экспорт в новом сезоне будет зависеть от урожая. При этом мировой рынок не готов к увеличению поставок, глобальный спрос на зерно и масличные культуры будет снижаться, сказал он «Ведомостям».



Нынешний кризис отразится на многих экспортных экономиках, так как будет очень сильно снижаться оборот торговли в принципе, а многие страны, и не только Россия, но и, например Бразилия, валюта которой упала до исторического минимума, стремятся нарастить экспорт, говорит Снитко. «Конечно трудно представить, что из-за карантинов люди в мире будут меньше есть, но точно будут сокращать потребление более дорогих продуктов. В этом отношении российский экспорт защищен, так мы в основном продаем на мировой рынок сырьевые товары», — уточняет она. Но взрывного роста поставок она не ждет, скорее, по итогам года будет снижение из-за мировой рецессии.



Юшин ранее отмечал, что наращиванию российского экспорта мяса в новых условиях может помешать значительное падение цен на него в ряде стран из-за снижения спроса в определенных каналах реализации. «Люди в традиционных странах-импортерах тоже будут вынуждены экономить, в том числе на продуктах питания. Нам сейчас нужно не любой ценой, но приложив максимальные усилия, постараться удержать существующие рынки экспорта», — акцентировал он.



Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов признавал, что ослабление рубля в этом году делает российскую молочную продукцию более конкурентоспособной на мировом рынке, и по итогам года ее экспорт может вырасти на 15%. Однако есть ряд важных факторов, которые могут повлиять на внешние продажи, в частности, открытие рынков для тех или иных продуктов. «У нас с этим есть проблемы — какую молочную продукцию и куда экспортировать, — говорит Рылько. — Это вопрос не одного дня, и дело не только в ценовой неконкурентоспособности, но и в массе других причин». Однако даже относительно скромные перспективы для вывоза некоторых видов молочной продукции могут в некоторой степени компенсировать снижение покупательной способности, добавляет он.

