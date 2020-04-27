Росстат: доходы населения снова начали падать

Реальные располагаемые доходы населения в первом квартале снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 25% относительного конца прошлого года, оценил Росстат. Показатель ушел в отрицательную зону впервые с начала 2019-го: тогда в первом квартале доходы сократились на 1,6%, а в следующие три квартала показывали рост и в целом по итогам года прибавили 1% после 0,1% в 2018-м. В период 2014—2017 годов реальные располагаемые доходы, согласно обновленной методике расчета Росстата, уменьшились в сумме на 8,6%.



В сентябре прошлого года Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития страны до 2024 года оценивало возможный рост реальных доходов населения в 2020 году в диапазоне от 1,1% до 1,5% в зависимости от сценария. Обновленный прогноз, учитывая изменение ситуации в стране и в мире, ведомство пока не представило. Очевидно, что из-за пандемии COVID-19, а также девальвации рубля и падения цен на нефть негативная динамика доходов населения будет только усугубляться.



В первом квартале причиной снижения стало ослабление национальной валюты, тогда как во втором в полной мере скажутся введенные из-за коронавируса ограничения. Ранее Институт исследований и экспертизы ВЭБ прогнозировал, что доходы во втором квартале могу упасть сразу на 17,5%. Правда, аналитики рассчитывают, что это будет предельная точка спада, затем должно начаться постепенное восстановление. Тем не менее, в целом по итогам года реальные доходы могут сократиться на 6,5%, предупреждает ВЭБ.



Согласно базовому прогнозу Аналитического кредитного рейтингового агентства, реальные располагаемые доходы населения в этом году сократятся на 6,4%. Пессимистический сценарий предполагает обвал доходов на 9,9%, оптимистический — уменьшение на 1,3%. По прогнозу Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, в 2020 году падение реальных располагаемых доходов составит около 5%. Такого снижения не было ни в 2008—2009, ни в 2015 году, прокомментировала «Агроинвестору» начальник центра Дарья Снитко. «Гораздо важнее при этом, что номинальные расходы населения будут сокращаться. По итогам года упадет товарооборот, чего также не происходило в упомянутые выше кризисы», — добавляет она.



На реально располагаемые доходы населения в данный момент влияет множество факторов: длительность карантина (число месяцев без дохода работников и владельцев обширной сферы услуг), объем господдержки (в данный момент из озвученных мер правительства на 1,8 трлн руб. только 388 млрд руб. приходится непосредственно на население (выплаты на уровне МРОТ), цены на нефть (от них зависят объемы господдержки), политика руководства предприятий (размер сокращения фонда оплаты труда), инфляция, зависящая в том числе от курса рубля, перечисляет старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. «С учетом существенной неопределенности, в том числе по этим факторам, многие компании предпочитают показывать различные сценарии развития ситуации и мировой/страновой экономики, только увеличивая таким образом уровень неопределенности, — говорит он. — По данным ВЭБ, уровень торговли снизится в 2020 году на 4,3%. Это, с моей точки зрения, очень оптимистичный ориентир падения реально располагаемых доходов населения. В целом, мои оценки падения данного показателя составляют 4-12%, наиболее вероятна середина приведенного интервала — 8%».



Официальные данные по изменению реальных располагаемых доходов населения за первый квартал не должны вселять оптимизм, продолжает Никиточкин. В первом квартале была относительно низкая инфляция, но многие производители начали повышать цены во втором квартале из-за роста себестоимости (в том числе из-за девальвации), произошло огромное увеличение уровня безработицы, в том числе не фиксируемое официальными данными, подчеркивает он. «Из-за кризисных явлений в экономике уровень безработицы, а также доходов населения в 2020 году не вернется к уровню 2019 года, вероятно, на это потребуется два-три года», — оценивает он.



Цены в начале года выросли на 2,4% в сравнении с началом 2019-го, в том числе продовольственные товары подорожали на 2%. По предварительным данным на 20 апреля, годовой темп прироста потребительских цен составил около 3,1%. Согласно базовому прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2020-м составит 3,8-4,8% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.



Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что уровень жизни в России из-за экономического кризиса может временно снизиться на 5-7%: будет больше безработных, уменьшатся зарплаты, рассказал он в эфире канала «Россия-24». По его мнению, сейчас государство должно иначе, чем в прошлые кризисы подходить к помощи: в приоритете должны быть люди, а не банки и предприятия. В частности, нужно подумать о выделении дополнительной финансовой помощи на продовольствие или выдавать продукты питания наиболее нуждающимся.



Замминистра сельского хозяйства Сергей Левин ранее заявил, что пандемия коронавирусной инфекции может оказать негативное влияние на покупательную способность населения и стать причиной снижения спроса на продовольствие. Это требует разработки адресных мер по поддержке уязвимых слоев населения с акцентом на экономическую и физическую доступность товаров первой необходимости.

