ВЭБ прогнозирует падение реальных доходов населения на 17,5%

Из-за режима самоизоляции и падения цен на нефть во втором квартале 2020 года российская экономика может упасть на 18%, а реальные располагаемые доходы населения — на 17,5%. Это будет предельная точка спада, после которой должно начаться постепенное восстановление, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ. РФ.

По итогам 2020 года сокращение ВВП составит 3,8%, однако в 2021-м экономику ждет быстрое V-образное восстановление: она вырастет на 4-4,8%. Сильнее всего из отраслей в этом году пострадают гостиничный бизнес и сфера общественного питания (−22,2%), культура и спорт (−21,2%), транспорт (−10,6%), оптовая и розничная торговля (−4,3%), следует из базового сценария ВЭБа.

По оценке гендиректора агентства InfoLine Ивана Федякова, продажи в ритейле в апреле упадут на 30-40%, в общепите — минимум на 50% после ажиотажа в марте и введения ограничений из-за коронавируса, сообщает «Интерфакс». «Нас ожидает тотальный обвал, потому что уже в апреле, когда население физически сидит дома, ограничено в перемещении, о каком объеме продаж тут можно будет говорить? Будет снижение гораздо глубже, чем в кризисы предыдущих лет», — сказал Федяков (цитата по «Интерфаксу»).

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейших ритейлеров, зафиксировали падение трафика в магазинах и замедление роста среднего чека. Под ударом в текущий кризис находятся, прежде всего, несетевая розница, небольшие магазины и региональные сети. «Федеральных [ритейлеров] это, конечно, коснется с точки зрения ухудшения финансовых показателей, но вопрос о жизни и смерти не стоит, конечно», — говорил председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков (цитата по «Интерфаксу»).

Оценки Центра экономического прогнозирования Газпромбанка по падению розничного товарооборота в апреле относительно аналогичного периода прошлого года в целом похожи — около 40%, комментирует руководитель центра Дарья Снитко. «При этом розничный товарооборот примерно на половину состоит из продовольственных товаров, по которым снижения продаж почти не будет, и непродовольственных — по аналогии с таким показателем в странах, где карантинные мероприятия действуют уже с начала марта, сжатие товарооборота будет до 80% в зависимости от сегмента», — рассказала она «Агроинвестору». По итогам года центр ожидает, что продажи в розничных сетях сократятся в номинальном выражении на 3-4%, но в реальном выражении падение составит до 8-9% относительно 2019 года.

Аналитики «ВТБ Капитала» в своем обзоре отмечают, что сети сейчас показывают падение продаж на 10-95% по различным форматам, что обусловлено покупками про запас в предыдущие недели, мерами социального дистанцирования и давлением на потребительский спрос, пишет «Интерфакс». «Ключевые вопросы — как долго продлится карантин, как изменится поведение покупателей в течение оставшейся части 2020 года, и сколько из существующих в настоящий момент компаний останется на плаву. Общие перспективы остаются неопределенными», — отмечают аналитики.

В то время, когда офлайн-ритейл фиксирует падение продаж по всему обороту розницы, онлайн-продажи растут, при этом производители продуктов питания начинают продавать свои товары напрямую потребителям. Спрос на интернет-покупки частично компенсирует падение оффлайновых продаж, пишут «Ведомости».

Так, «Чистая линия» (выпускает мороженое и молочную продукцию) фиксирует рост числа заказов в 2,5 раза: если до введения режима самоизоляции компания выполняла 1 тыс. заказов в день, то сейчас — около 2,5 тыс. В пять раз по сравнению с февралем выросло число заказов тепличных овощей липецкой компании «Долина овощей», и из-за возросшего спроса компании пришлось увеличить число водителей и парк автомобилей.

У кондитерской фабрики «Победа» продажи в денежном выражении в марте выросли на 35% год к году. Выручка собственного интернет-магазина «Победы» в марте увеличилась на 90% год к году, количество заказов — более чем на 70%. «Умалат» запустил собственный интернет-магазин в ноябре прошлого года, а сейчас из-за роста популярности оперативно его доработал и пытается сократить время обслуживания заказа.

Те производители, у которых нет собственных онлайн-магазинов, идут на маркетплейсы, где также видят повышенный спрос. Например, агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») запустил торговлю на Ozon в 2019 году. Сейчас компания продает там крупы, сахар, фасованные орехи и т. д. По сравнению с февралем в марте отгрузки для Ozon.ru увеличились почти вдвое. Пока на интернет приходится небольшая часть продаж производителей. У «Чистой линии» и «Степи» - по 10%, у «Долины овощей» - около 1%. «Степь» в ближайшие два года планирует увеличить долю онлайн-продаж до 30%.

Ситуация с коронавирусом придаст импульс онлайн-продажам повседневной продукцией, считают эксперты Nielsen. «Опыт Китая <...> показывает, что COVID-19 действительно заставил потребителей пересмотреть отношение к онлайн-покупкам: 89% опрошенных сказали, что после завершения карантина намерены совершать больше покупок товаров повседневного спроса в интернете, особенно свежей продукции», — говорит директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев (цитата по сайту компании).

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