Цены на мясо по-прежнему ниже прошлогодних

Несмотря на то, что за неделю с 3 по 10 марта средние розничные цен на свинину выросли на 0,5%, а на курицу — на 0,2% после периода стагнации и снижения, эти виды мяса по-прежнему остаются дешевле, чем в декабре 2019-го, следует из данных Росстата. Так, свинина стоит на 1,9%, а бройлер — на 2,7% меньше, чем в конце прошлого года. Потребительский спрос находится под давлением ряда факторов, включая низкие реальные доходы населения и девальвацию рубля, кроме того, объемы продаж уменьшились в период Великого поста, при этом предложение остается на прежнем уровне или увеличивается.

Несмотря на то, что в рознице цены на мясо птицы почти не растут, в оптовом звене отмечалось повышение, говорит исполнительный директор «Ринкон Менеджент» Константин Корнеев. При этом, по его мнению, в этом году фактор поста сыграет меньшую роль в ценовой динамике, чем было прежде, и цены на мясо упадут не так сильно. Причина в низкой платежеспособности потребителя: составить разнообразный постный рацион для большинства людей слишком дорого, поясняет он. Те же огурцы стоят 150-200 руб./кг, а тушка бройлера — около 140 руб./кг. «Соблюдать пост, питаясь исключительно гречкой и макаронами, готовы далеко не все, поэтому полагаю, что существенное снижение спроса на мясо будет только в первую и последнюю недели поста», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев.

На фоне сезонного уменьшения продаж птицеводы пока не сокращают производство. «По крайней мере, мы не знаем, чтобы кто-то вносил изменения в программу выращивания», — уточняет Корнеев. По его словам, участники рынка уже смирились с ситуацией низких цен и стараются получать прибыль за счет максимальных продаж, при этом разница в цене на 1-2 руб./кг уже является решающей, останется ли клиент или переключится на другого поставщика. «Сейчас предприятия борются за покупателя. Стабильные и долгосрочные контракты не работают, так как никто не может спрогнозировать уровень спроса и предложения продукции», — рассказывает Корнеев. Например, перед Новым годом все ожидали увеличения спроса, однако его не произошло — люди не приходили в магазины. В итоге происходило затоваривание полок. А вот перед началом поста спрос на мясо со стороны переработчиков несколько вырос — для производства сырокопченых колбас требуется более месяца, и продукция из сырья, которое закупается сейчас, будет готова как раз к Пасхе, говорит эксперт.

Что касается свинины, то несмотря на достижение по ней самообеспеченности, рост производства продолжается, соответственно, идет закономерное и вполне ожидаемое снижение оптовых цен, отмечает гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Так, в прошлом году по отношению к 2018-му средние цены на свинину в опте уменьшились на 8%. «За первые два месяца 2020 года средние оптовые цены были ниже на 14% по сравнению с теми, что были в этот же период в 2019-м, но мы считаем, что это отставание выровняется, и в среднем по году составит 8-10%», — добавляет глава НСС.

Падение оптовых цен неминуемо отражается и на рознице, хотя в последней снижение идет не с такой скоростью и не такими темпами. Так, в прошлом году, по оценке НСС, средние розничные цены уменьшились только на 2%.

Корректировки объемов производства в сторону снижения союз не ожидает: свиноводам сложно это сделать. «Дело в том, что проекты строительства новых мощностей реализуются на кредиты, и сокращение объемов производства предполагает серьезные финансовые потери. Поэтому в любом случае все планы будут осуществлены, что еще больше ужесточит внутреннюю конкуренцию», — поясняет Ковалев. А значит, полагает он, будет дальнейшее снижение цен, уход с рынка малоэффективных компаний. Однако можно ожидать и некоторого увеличения потребления — в прошлом году, по данным НСС, оно выросло на 4%.

С другой стороны, на фоне снижения цен российское мясо будет более конкурентоспособным на экспортных рынках, если они будут открываться, говорит Ковалев. «Однако стоит понимать, что не растущая цена при увеличении затрат и инфляции означает повышение себестоимости продукции, а значит — уменьшение доходности участников рынка», — добавляет он.