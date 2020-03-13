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Рынки
На колбасном рынке сменился лидер
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
13 марта 2020
На продукцию группы Abi приходится 8% всего рынка
Потребление колбас и сосисок снижается уже 10 лет из-за популяризации здорового питания
Фото: Е. Кузьмина

Группа Abi, выпускающая продукты под брендами «Стародворье», «Вязанка», «Ядрена копоть», «Горячая штучка» по итогам 2019 года заняла 8% рынка колбас и сосисок, став лидером сектора, следует из данных GfK на основе анализа покупок 10 тыс. домохозяйств. По словам директора департамента маркетинга Abi Дениса Мартасова, в 2019 году группа произвела 162 тыс. т колбасных изделий, пишет «Коммерсантъ».

Abi обогнала прошлогоднего лидера — Останкинский мясоперерабатывающий комбинат (ОМПК, бренды «Останкино», «Папа может» и другие), доля которого составила 7,4%. Третье место два года подряд занимает группа «Черкизово» с брендами «Черкизово», «Мясная губерния», «Империя вкуса». В прошлом году группа выпустила 107,6 тыс. т колбасных изделий.

Рост доли Abi связан с запуском во Владимире нового производственного комплекса по выпуску колбасных изделий мощностью 36,5 тыс. т в год. Компания также планирует запустить вторую очередь на 18,2 тыс. т.

Президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев рассказал «Агроинвестору», что еще десять лет назад продукты Abi были «достаточно яркими и представлялись в хорошем ассортименте, особенно в низком и среднем ценовых сегментах». Уже тогда Abi была в первой тройке крупнейших мясопереработчиков России и все последующий годы оставалась одним из лидеров рынка. «Бренды группы были заметны, но не так, как бренды «Останкино», «Микоян» и «Черкизово», которые вложили значительные средства в свои маркетинговые кампании», — говорит он.

Однако и Abi  хорошо продумала маркетинговую стратегию, поддержала ее финансово, и добилась успеха за счет продвижения своих продуктов, особенно «Вязанки» и «Ядреной копоти». «Обычно у компаний бывают проблемы, когда при продвижении двух брендов они "каннибализируют" друг друга. Но в данном случае им удалось развести сегменты и правильно позиционировать их, что привело к росту обоих. На мой взгляд, это пример успешной разработки и реализации маркетинговой стратегии», — считает Давлеев. Также Abi правильно выбрала ценовую категорию: она не завышена и дает большие объемы, продолжает он. «Им удалось занять свою определенную нишу — не топовую, и не за счет цены, а за счет объемов и со своим уверенным средним качеством, а главное — широкой дистрибуцией практически во всей России», — говорит Давлеев.

По его словам, сложно судить, какой ценовой сегмент колбас и сосисок будет самым востребованным в ближайшем будущем. «Мы сейчас находимся на переломе: коронавирус и падение рубля могут радикально изменить ситуацию», — считает он. Скорее всего, люди будут вынуждены приобретать более дешевую колбасу, чем сейчас. При этом на протяжении 10 лет колбасный рынок сужается, так как люди предпочитают кусковое мясо и более натуральные продукты: не эмульгированные, не измельченные, не формованные, продолжает Давлеев. «Понятно, что колбаса удобна, но удобство начинает уступать сознательному выбору более натурального мясного продукта», — считает он.

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