Светлана Рыжова: «Всегда останутся те, кто предпочитает сосиски и колбасу»

Спрос на колбасные изделия в России уже несколько лет стагнирует, при этом себестоимость производства повышается, равно как и уровень конкуренции. Снижение объемов импорта после введения продэмбарго не изменило эту ситуацию. Однако и в таких условиях можно развиваться, если учитывать тенденции рынка и изменения предпочтений потребителей, уверена директор «Мясокомбината Клинский» (один из крупнейших игроков в Москве и Московской области, входит в группу «Продо») Светлана Рыжова.



— С какими производственными показателями «Мясокомбинат Клинский» закончил 2019 год, какие планы на 2020-й?



- Для нас прошлый год был юбилейным, и я очень рада, что свое 80-летие мясокомбинат встретил с хорошими показателями. Все, что планировали, мы выполнили и даже перевыполнили: в 2019-м было продано около 30 тыс. т колбасных изделий, это несколько больше, чем годом ранее. В этом году объем продаж в натуральном выражении останется примерно на том же уровне, но выручка должна увеличиться за счет реализации продукции с более высокой добавленной стоимостью.



— Свинина и курица сейчас дешевеют, однако колбасные изделия дорожают. Почему?



- Цены на сырье меняются регулярно. В зависимости от тех или иных факторов такие колебания происходят несколько раз в год. Цены на колбасные изделия остаются на уровне прошлых периодов: производители просто не могут в краткосрочные периоды снижать цены в соответствии с ценами на мясо. Мы всегда подписываем договоры с розничными сетями на год, и цены на продукцию зависят от того, что указано в договорах. Ведь все условия сотрудничества с ритейлерами взаимосвязаны между собой, в том числе и ценовая политика.





«Продо»



— Как на продажи продукции мясопереработки влияет промоактивность, и примерно какова доля продаж по акциям у вашего мясокомбината? Какая доля в среднем по сектору?



- В целом по сектору не скажу. У «Мясокомбината Клинского» продажи примерно 40% ассортимента сопровождаются промоактивностью. И, кстати, в периоды снижения цен на сырье мы ее повышаем, увеличиваем количество трейд-маркетинговых акций. Это всегда видно в розничных точках.



— По вашим оценкам, как в прошлом году обстояли дела с динамикой спроса на продукцию мясопереработки?



- Спрос сейчас не повышается желаемыми темпами. Но мы стараемся привлекать наших покупателей новыми видами упаковки, новыми видами сервиса — развиваем выпуск колбасных изделий в нарезке. Это уже ярко выраженная тенденция на рынке — снижение объема разовой покупки, более рациональный подход. Поэтому упаковки небольшого веса и нарезка стали гораздо более востребованным форматом. Люди сейчас более экономно относятся к своему бюджету и покупают ровно столько, сколько необходимо, не запасаются впрок.



— В целом, по вашим ощущениям, стали ли сейчас потреблять меньше продукции мясопереработки или нет? В частности, как на рынок влияет тенденция ЗОЖ?



- Рынок колбасных изделий уже несколько лет пребывает в стагнации, это факт. Но и ярко выраженных трендов на отказ от колбасы и сосисок сегодня не наблюдается. Да, люди стали экономить, они считают деньги и не покупают лишнего. Стоимость жизни растет, а зарплаты находятся совсем не в такой динамике. Сегодня низкая цена — это реальный способ увеличить продажи. Однако у игроков рынка мясопереработки нет возможности значительно уменьшать цены. Вернее, есть — изменение рецептур и замена привычных ингредиентов на более дешевые. Например, говядину — на куриное мясо. Нашему предприятию такой способ не подходит, мы принципиально сохраняем качество продукции, и за счет этого лояльная аудитория остается с нами.



Что касается тенденции на здоровый образ жизни, то она, конечно, набирает обороты. Но ей следует лишь часть потребителей. Всегда останется довольно существенная доля людей, предпочитающих привычные сосиски, сардельки и колбасу. Для приверженцев ЗОЖ у нас есть устраивающая их продукция. Наши премиальные бренды как раз для тех, кто считает калории, предпочитает изысканные деликатесы или, например, отказался от жирной пищи. Мы можем выпускать эту продукцию гораздо большими объемами, чем сейчас. Однако пока эти сегменты остаются нишевыми, так как массовый спрос все же за традиционными продуктами мясопереработки.





«Продо»



— Как относитесь к тому, что в России стало продаваться «мясо» из горохового белка, и направление заменителей мяса, по прогнозам, будет расти?



- Хорошо, что такие предложения появились на рынке. Но не уверена, что спрос на продукты из заменителей мяса будет существенно расти в обозримом будущем. Это востребовано узкой аудиторией вегетарианцев. Также при выводе на рынок такого предложения должна пройти волна любопытства — многие мясоеды попробуют новинки. А вот будут ли покупать впоследствии — это вопрос. Мы не планируем выпускать продукцию из растительного «мяса».



— А экспортировать продукцию?



- Экспорт — это серьезное направление бизнеса, которое требует времени на подготовку, оформление, изучение рынков. «Мясокомбинат Клинский» пока не исчерпал возможности развития внутри страны — география наших продаж пока ограничена Москвой, Московской и прилегающими областями, Санкт-Петербургом. Так что об этом мы не задумывались.



— Согласны ли вы с тем, что за рубежом нужно продвигать аутентичную российскую продукцию мясопереработки или все-таки если уж выходить на внешние рынки с колбасой, то нужно подстраиваться под вкусы потребителей в других странах?



- Для того, чтобы работать в других странах, в первую очередь, нужно изучить предпочтения потребителей, понять их менталитет, оценить предложение на рынке, и только потом выстраивать экспортную стратегию. Думаю, потребителям и в России, и за рубежом, стоит предлагать широкий ассортимент, и опытным путем выяснять, что пользуется спросом, а что нет. Но, если рассуждать теоретически, то почему бы не вывести на рынок новые продукты, если у них будет больше перспектив на внешних рынках? Наши технологи постоянно разрабатывают новые рецептуры для российских потребителей: опыт показывает, что это один из важных и эффективных инструментов развития продаж.

