В России могут быть введены акцизы на колбасные изделия

Экспертный совет при правительстве России предложил ввести акцизы на продукты переработки красного мяса, в том числе колбасу, сосиски, бекон. Как сообщают «Известия», об этом говорится в отзыве совета на программу «Укрепление общественного здоровья», которая входит в национальный проект «Демография». Акциз может составить около 160 руб. на 1 кг продукта.



Член экспертного совета Дарья Халтурина рассказала изданию об исследовании ученых из Оксфорда, которые оценили глобальные потери от избыточного потребления красного и переработанного мяса в 2,4 млн смертей в год. Для стран с уровнем доходов граждан, как в России, эксперты предложили ввести акциз на переработанные мясопродукты в размере $2,41 за 1 кг (чуть более 160 руб./кг). Таким образом, если сейчас килограмм докторской колбасы в среднем стоит 600 руб., при появлении нового акциза его цена вырастет как минимум до 760 рублей, или на 26%.



Полученные от акцизов средства предлагается направить на удешевление продуктов здорового питания. Например, отменить или снизить НДС на орехи, бобовые, свежие овощи, зелень и фрукты, цельнозерновые продукты, оливковое масло и другие. Подразумевается, что эта мера будет способствовать оздоровлению нации и поможет внести вклад в увеличение продолжительности жизни россиян.



Пресс-служба Минздрава сообщила, что ведомство поддерживает предложение экспертного совета о введении налога на продукты переработки красного мяса, пояснив, что эти меры рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения как эффективные при борьбе с неинфекционными заболеваниями. «В то же время конкретные меры находятся на стадии обсуждения», — уточнил представитель Минздрава.



Минсельхоз, в свою очередь, не поддерживает акцизы на колбасные изделия. «Министерство не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для российских потребителей. При этом обращаем внимание, что требования безопасности пищевых продуктов установлены техрегламентами ЕАЭС, они гармонизированы с международными нормами, их корректировка осуществляется на основе научного обоснования», — сообщил представитель ведомства.



Введение правительством акцизов негативно скажется на промышленном производстве, связанном с глубокой переработкой мяса, комментирует независимый эксперт мясного рынка Мушег Мамиконян. «Это архаика, которая не вписывается в агропродовольственную политику страны», — сказал он «Агроинвестору». Эксперт отметил, что акцизы обычно вводятся на продукты, которые несут вред, доказанный с точки зрения медицины. «По красному мясу и продуктам его переработки таких доказательств нет, так как они очень разнообразны и в этой категории есть и диетические продукты», — подчеркнул Мамиконян.



Эксперт напомнил, что медициной доказан вред четырех компонентов — соли, сахара, жира, а также избыточного копчения. «Дополнительные акцизы могут применяться к продуктам, которые напрямую связаны с этими компонентами — например, сладкие напитки, которые фактически являются монопродуктом, содержащим сахар. Для комбинированных продуктов введение акцизов является глупостью, так как они очень разнообразны, среди них есть и полезные», — уточнил Мамиконян. Более правильным, по мнению эксперта, было бы ввести рекомендованные пределы содержания четырех вредных компонентов для каждой категории продуктов. «И если продукт этим нормам отвечать не будет, то, например, взимать не льготный, а полный НДС. Таким образом, я бы предложил льготный НДС в 10% отнести только к продуктам, которые имеют минимальное количество этих компонентов», — подчеркнул Мамиконян.



Нацпроект «Демография» нацелен на повышение продолжительности жизни в России к 2024 году до 78 лет, к 2030 году — до 80 лет. Ранее в рамках нацпроекта Минздрав поддержал предложение экспертного совета при правительстве о введении акциза на сладкие газированные напитки. Акциз, по мнению совета, должен составить не менее 20%. Данное предложение поддержали и представители Госдумы: как заявлял РИА «Новости» первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, снижение ценовой доступности газированных напитков положительно скажется на здоровье населения. Кроме финансовых регуляторов необходимо решать проблему просвещения населения в этом вопросе, уверен парламентарий.



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