Мясопереработчики прогнозируют рост цен на колбасу

Российские мясопереработчики предупредили о предстоящем подорожании колбасы и мясных полуфабрикатов в связи с резким повышением цен на сырье. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей «Останкино», «Дымова», «Продо». В 2018 году сезонный рост цен на свинину, основное сырье мясопереработки, оказался более заметным.



«Ценник на кусок крайне высокий, такого в истории наших наблюдений еще не было, — рассказала «Агроинвестору» эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова. — Для мясопереработки стоимость сырья сейчас фактически неподъемная. Мы все ждем, что она начнет понижаться, однако этого не происходит. И самое удивительное, что накоплений у производителей сырья также нет». По ее словам, резкое повышение цен наблюдается с середины марта. Если в начале марта лопатка в оптовом звене стоила меньше 200 руб./кг, то сейчас — 260−270 руб./кг, то есть рост составил более 30%. Цены на свиную шею, в свою очередь, доходят до 350 руб./кг против 250 руб./кг в начале марта.



Как следствие, можно ожидать повышения цен на продукцию мясопереработки. «Из разговоров с мясопереработчиками видно, что многие пока еще стараются удерживать цены на старом уровне, однако это становится все сложнее», — заметила Кудрякова. В результате удорожания сырья производство колбас и полуфабрикатов стало убыточным, и если оптовые цены на свинину не упадут, то стоимость потребительской продукции увеличится, подтвердил «Ведомостям» гендиректор «Русагро» Максим Басов. По оценке Национального союза мясопереработчиков, в рознице цена может вырасти на 5−12%, представитель «Продо» оценивает возможное повышение в 5−7%. По информации издания, производители уже обращаются в торговые сети с просьбой рассмотреть увеличение закупочных цен и снижение скидок.



Подорожание сырья может быть связано с несколькими факторами. Так, напоминает Кудрякова, в летний сезон цены традиционно повышаются. Нынешнее лето выдалось долгим и теплым, что дополнительно повысило спрос населения из-за постоянных пикников и шашлыков, отмечает председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Также на ситуацию оказывает влияние распространение африканской чумы свиней (АЧС), которая нарушает нормальный ход торговли из-за карантинов и прекращения деятельности поставщиков, указывает он. Еще одним фактором является введенный в декабре запрет на импорт бразильской свинины, добавляет Кудрякова. «В центральных регионах он в определенной степени повлиял на ценовую ситуацию: в 2017-м бразильское мясо завозилось по приемлемой цене и, конечно же, его брали в переработку. Пусть объемы поставок были и не очень большими, однако сейчас бразильского мяса нет», — отметила эксперт.



Тем не менее, по мнению Юшина, причин для подорожания колбасных изделий в розничной торговле нет. «Производители мясопродуктов не раз обращали внимание, что наценка на их продукцию в торговых сетях составляет от 30% до 80%. Поэтому переработчики вполне могут договориться с розницей, чтобы те временно умерили свои аппетиты, подождав осеннего спада цен на сырье», — сказал «Агроинвестору» Юшин. Он также напомнил, что в прошлом году цены на сырье падали на 18−20%: оптовые цены на мясо птицы на сегодняшний день находятся на уровне примерно 2012 года, по свинине на прошлой неделе цены были на уровне 2017-го, а до этого они были ниже. При этом себестоимость производителей мяса растет, так как повышается стоимость кормов, аминокислот, на сотни процентов увеличилась стоимость витаминов. «За счет снижения цен на сырье рентабельность мясопереработчиков тогда повышалась. Сейчас, наоборот, растет рентабельность у свиноводов и птицеводов, однако мясопереработчики и сети могут пожертвовать частью своей рентабельности, чтобы производство и потребление не уменьшалось», — уверен Юшин.



По данным исследовательской компании GfK, потребительский спрос на колбасные изделия в России с июля 2017-го по март 2018 года просел на 3%. Всего категория «мясо» занимает 14% в повседневных тратах граждан — в среднем домохозяйства тратят на мясную продукцию, включая готовые изделия, около 1860 руб. ежемесячно. Четверть объема мясной продукции покупается в виде сосисок, колбас и деликатесов. Согласно рейтингу GfK, крупнейшими российскими производителями мясных изделий в России по объемам продаж в денежном и натуральном выражении являются Останкинский МПК, ABI Product и группа «Черкизово».

