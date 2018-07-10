«Мираторг» запустил производство на заводе обанкротившегося «Рубежа»

Холдинг «Мираторг» запустил производство колбас на петербургском заводе, ранее принадлежавшем обанкротившейся группе компаний «Рубеж». Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на нескольких участников рынка. По их информации, производственные мощности пока находятся у холдинга в аренде, однако инвестор планирует выкупить имущество завода. По оценкам, сумма сделки может составить около 70 млн руб.

Представитель «Мираторга» не стал комментировать эту информацию. В конце прошлой недели агрохолдинг объявил о начале производства восьми видов вареных, варено-копченых, полукопченых колбас и сосисок. Как говорится в сообщении компании, эта продукция изготавливается по ГОСТу только из собственного сырья и поставляется в супермаркеты Москвы и Московской области. Однако на вопрос, на каком предприятии стартовало производство колбас и сосисок и каковы его мощности, представитель компании отвечать отказался.

Группа компаний «Рубеж» была основана петербургскими бизнесменами Василием Верюжским и Геннадием Хрючкиным. К началу 2013 года холдинг включал птицефабрики, комбикормовые заводы, а также мясоперерабатывающее предприятие «Мясные деликатесы», выпускавшее мясную гастрономию класса премиум под маркой «Шеф-повар». Завод был построен в Санкт-Петербурге в 2006 году, его мощность составляла 50 т готовой продукции в сутки, инвестиции — $30 млн. Позднее предполагалось увеличить производство еще на 120 т/сутки, однако на фоне экономического кризиса от этих планов было решено отказаться, рассказывал в 2009 году «Агроинвестору» Верюжский. Некоторое время спустя предприятия «Рубежа» столкнулись с финансовыми трудностями и судебными разбирательствами с банками-кредиторами, в 2014 году задолженность группы оценивалась в 10 млрд руб. Осенью 2013 года Верюжский был задержан по обвинению в невыплате около 44 млн руб. зарплат сотрудникам птицефабрик, а в конце 2017 года «Рубеж» был признан банкротом.

Из-за финансовых трудностей «Рубежа» выпуск мясной продукции на петербургском заводе был практически остановлен, а в 2012 году принято решение о ликвидации юридического лица. В 2016 году производство на мощностях предприятия возобновил основатель «Пит-Продукта» Геннадий Емельянов. Как рассказывал предприниматель «Деловому Петербургу», он взял в аренду площадку завода, при этом наличие оборудования значительно сократило первоначальный объем инвестиций. По его словам, для возобновления работы завода потребовалось 10 млн руб. инвестиций, Емельянов планировал вывести предприятие на окупаемость в течение шести месяцев. Однако осенью 2017 года предприятие Емельянова объявило себя банкротом, сославшись на высокий уровень конкуренции и снижение покупательской способности населения.

«Мираторг» отмечал, что рынок колбас сложный и высококонкурентный, поэтому компания долго изучала собственные перспективы и вышла с предложением пока в дозированном формате, то есть распространяет продукцию преимущественно через собственные сети, комментирует директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. «Первый год производства на арендованных мощностях обанкротившегося «Рубежа», видимо, будет пробным», — продолжил он. Жарский предположил, что мощности группы «Рубеж» были выбраны за счет низкого уровня износа оборудования и выгодных логистических возможностей. «Скорее всего, компания также получила максимально выгодные условия по аренде оборудования с дальнейшей перспективой приобретения здания в собственность», — добавил эксперт.

В целом же ситуация с внутрироссийским спросом на колбасные изделия не располагает к получению высоких прибылей, оценивает Жарский. «Сырье дорожает, а потребительские настроения на фоне ожидаемого роста НДС в следующем году будут симметрично снижаться. Поэтому производитель колбасных изделий окажется в ситуации, когда он не может резко поднимать цены на продукцию из-за угрозы снижения спроса, и в таком случае будет вынужден жертвовать качеством. «Мираторг» в этом плане за счет собственного полного цикла производства будет иметь преимущество и сможет держать как приемлемую цену, так и заинтересованность той категории покупателей, которая хочет потреблять действительно качественную продукцию», — добавил Жарский. В то же время, по его словам, за счет натуральности и максимальной приверженности ГОСТу цена на колбасные изделия «Мираторга» будет выше средней по рынку.

По данным исследовательской компании GfK, потребительский спрос на колбасные изделия в России с июля 2017-го по март 2018 года просел на 3%. Всего категория «мясо» занимает 14% в повседневных тратах граждан — в среднем домохозяйства тратят на мясную продукцию, включая готовые изделия, около 1860 руб. ежемесячно. Четверть объема мясной продукции покупается в виде сосисок, колбас и деликатесов. Согласно рейтингу GfK, крупнейшими российскими производителями мясных изделий в России по объемам продаж в денежном и натуральном выражении являются Останкинский МПК, ABI Product и группа «Черкизово».

АПХ «Мираторг» основан в 1995 году, активы расположены в 16 регионах России. Компания занимает третье место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса в 2016 году и второе место в топ-20 производителей комбикормов в 2017-м. Холдинг занимается мясным скотоводством, свиноводством, птицеводством, растениеводством, мясопереработкой и розничной торговлей. Согласно рейтингу консалтинговой компании BEFL, к началу 2018 года «Мираторг» управлял 676 тыс. га земель, занимая второе место среди крупнейших российских землевладельцев. Выручка холдинга в 2016 году составила 97 млрд руб., чистая прибыль — 21,5 млрд руб.