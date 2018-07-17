«Черкизово» открыло роботизированный завод в Кашире

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мясной продукции, открыла в городском округе Кашира Московской области завод по производству сырокопченых колбас. Принявший участие в церемонии запуска вице-премьер Алексей Гордеев назвал завод «первой ласточкой цифровой экономики России». «Вся система автоматизирована, в производстве участвуют только роботы. Это дает высочайшее качество и, что интересно, при этом доступная цена», — сказал Гордеев.



Инвестиции в производство составили около 7 млрд руб. Мощность предприятия — 80 т готовой продукции в сутки или до 30 тыс. т в год. Согласно собственным данным, завод является уникальным не только в России, но и Европе. «Весь технологический процесс, а не его отдельные части, выполняют роботы. У каждого процесса есть своя программа, свой робот, и есть единый робот — можно его назвать искусственным интеллектом, который координирует все отдельные процессы, выстраивает оптимальные технологические режимы, подбирает качество и себестоимость», — рассказал руководитель направления инвестпроектов «Черкизово» Алексей Сероштан. Он пояснил, что в ходе производства работники не трогают продукт, что позволяет увеличить сроки хранения, а также снизить риски снижения качества.



По оценке «Черкизово», новая площадка обеспечит более 30% всего российского производства сырокопченых колбас. «Технологический процесс позволяет производить все, что есть в мире по сырокопченой колбасе. Будет спрос на хамон — мы и его сделаем», — пообещал Сероштан. На заводе планируется использовать сырье с ферм «Черкизово», в том числе за счет собственного производства полностью будут закрыты потребности предприятия по свинине, мясу птицы, частично — по шпигу.



Производство на мясокомбинате «Черкизово-Кашира» было остановлено в 2008 году, работы по реконструкции завода начались в ноябре 2015-го. В начале 2016 года сообщалось, что объем инвестиций в строительство мясокомбината составят 4 млрд руб. Осенью 2016-го, когда компания подавала заявку на присвоение статуса стратегического инвестиционного проекта Московской области, стоимость выросла до 6 млрд руб.



«Черкизово» намерено использовать роботизацию для расширения производства и другой мясной продукции. Как рассказал «Агроинвестору» гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов, сейчас компания ведет проектирование завода «Кашира-2», в планах — до конца года заключить с Московской областью соглашение и приступить к реализации нового проекта. «Объем инвестиций планируется до 10 млрд руб. — больше, чем построенный завод «Кашира-1». Это также колбасные изделия и продукты глубокой мясопереработки», — уточнил Михайлов. О строительстве в Кашире второго мясоперерабатывающего комбината было объявлено в ходе Петербургского международного экономического форума в мае 2018 года, тогда заявлялось, что будет возведен цех по выпуску до 60 т мясной продукции в сутки и цех по нарезке мощностью до 100 т в сутки, стоимость строительства оценивалась в 6 млрд руб.



Группа «Черкизово» основана Игорем Бабаевым (сейчас его семья контролирует 82,5% акций) в 2005 году и занимает первые места в рейтингах «Агроинвестора» крупнейших производителей комбикормов по итогам 2017 года и всех видов мяса в 2016-м. Компания является вторым производителем свинины в стране с долей рынка 5,4% (согласно рейтингу Национального союза свиноводов) и вторым производителем мяса бройлеров с долей 11% (согласно данным Росптицесоюза). Также группа входит в тройку лидеров на российском рынке мясопереработки, компания имеет шесть предприятий по убою и переработке, основные категории продукции — колбасы и мясная продукция из свинины. По итогам 2017 года выручка дивизиона выросла на 7% до 34 млрд руб., продажи — на 9% до 236,6 тыс. т. Как говорится в годовом отчете группы, увеличение объемов продаж произошло за счет расширения доли продаж в федеральных розничных сетях и роста доли брендированной продукции в категориях «колбаса» и «полуфабрикаты из свинины». В прошлом году на сегмент мясопереработки пришлось 37,6% консолидированной выручки группы.

