У «Черкизово» обнаружен грипп птиц

У группы «Черкизово» (крупнейший производитель мяса в стране) в центре родительского стада на Васильевской птицефабрике в Бековском районе Пензенской области обнаружен грипп птиц. Постановлением губернатора региона установлен карантин сроком на 21 день.

Вирус выявлен на изолированной площадке «Вертуновка», предназначенной исключительно для воспроизводства поголовья родительского стада птицы и получения инкубационного яйца, уточнила «Агроинвестору» представитель «Черкизово». Эта площадка удалена от основного производства цыплят-бройлеров и переработки более чем на 200 км. Сейчас очаг заболевания локализован, уничтожено около 290 тыс. кур. Это приведет к тому, что холдингу придется частично импортировать инкубационное яйцо. По результатам исследований на других площадках заболевание не выявлено, они работают в обычном режиме. Тем не менее, учитывая неблагополучную эпизоотическую ситуацию в регионе, на всех комплексах компании введены дополнительные меры биобезопасности.

Вчера стало известно о вспышке гриппа птиц у также работающего в Пензенской области холдинга «Дамате», который по итогам прошлого года стал крупнейшим в стране производителем индейки. Там будет уничтожено около 470 тыс. птиц — примерно 10% стада. Ущерб оценивается в 400 млн руб. На частных подворьях Колышлейского и Бековского районов Пензенской области падеж домашней птицы из-за гриппа птиц наблюдался с начала июня.

«Черкизово» оценивает убытки в 100 млн руб., все поголовье было застраховано компанией «Россельхозбанк-страхование». В холдинге создан оперативный штаб, который контролирует ситуацию и проводит внутреннее расследование, чтобы установить, как инфекция попала на предприятие. «Компания уделяет большое внимание вопросам безопасности и профилактике распространения гриппа птиц, — отмечает представитель «Черкизово». — Общий объем инвестиций в биологическую безопасность производственных объектов холдинга только за последние два года составил около 3 млрд руб. Инфраструктура, технологии и регламенты биобезопасности на предприятиях полностью отвечают российским и международным требованиям».

В конце 2016-го и начале 2017 годов грипп птиц выявлялся у холдинга «Евродон» Вадима Ванеева. В результате группа потеряла 1,5 млн голов индейки, ущерб оценивался в 2,6 млрд руб. Сам Ванеев не исключал, что вспышки заболевания могли быть результатом диверсии. Компания сообщала, что тратит на обеспечение биологической безопасности предприятий около 300 млн руб. в год.

Исключить риск заражения промышленного поголовья птицы невозможно, его можно только снижать до доступного минимума, уверен президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «Даже самые современные птицефабрики, спроектированные и построенные по международным стандартам биобезопасности и соблюдающие прописанные инструкциями меры предосторожности, не застрахованы от проникновения болезни на свои объекты, когда вокруг них в частном секторе бушуют ее очаги», — прокомментировал он «Агроинвестору». Птицефабрики расположены в сельской местности и обслуживаются ее жителями, которые постоянно контактируют с соседями, содержащими домашнюю птицу. В условиях свободного выгула птицы весной-осенью болезнь быстро распространяется от двора ко двору, от поселения к поселению и далее на объекты промышленного птицеводства.

Поскольку грипп птиц регистрируется в России во всех категориях хозяйств и в дикой фауне уже третий год подряд, он превращается в эндемическую эпизоотию (болезнь, закрепившуюся на определенной территории). А это значит, что его вспышки неизбежно будут возникать снова и снова, независимо от сезонных миграций перелетной птицы, предупреждает эксперт. «Это абсолютно новая для России ситуация, в которой требуется мобилизация целого комплекса государственных программ, мероприятий, регуляторных и даже законодательных изменений на федеральном и региональном уровнях, причем в срочном, приоритетном порядке, — уверен Давлеев. — В противном случае, российское птицеводство не только не сможет реализовать свой экспортный потенциал, но и сохранять стабильные поставки продукции на внутреннем рынке по доступной для населения цене».

Группа «Черкизово» основана Игорем Бабаевым (сейчас его семья контролирует 82,5% акций) в 2005 году и занимает первые места в рейтингах «Агроинвестора» крупнейших производителей комбикормов по итогам 2017 года и всех видов мяса в 2016-м. Компания является вторым производителем свинины в стране с долей рынка 5,4% (согласно рейтингу Национального союза свиноводов), вторым производителем мяса бройлеров с долей 11% и первым — по мясу птицы в целом (бройлер плюс индейка, согласно данным Росптицесоюза). У холдинга восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 16 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также восемь комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельхозземель. Выручка «Черкизово» в прошлом году выросла на 10% до 90,5 млрд руб., чистая прибыль — в 3,1 раза до 5,8 млрд руб.