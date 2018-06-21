«Дамате» уничтожит 10% поголовья из-за гриппа птиц

Группа «Дамате», крупнейший производитель индейки в России по итогам 2017 года (выпускает продукцию под брендом «Индилайт»), сообщила об обнаружении вируса гриппа птиц на одном из птицеводческих блоков в Пензенской области. Как говорится в сообщении компании, в результате около 470 тыс. голов разновозрастной птицы или примерно 10% общего стада холдинга будет уничтожено. Ущерб оценен в сумму около 400 млн руб., часть убытков планируется покрыть за счет страхового возмещения.



Вирус возник в частных подворьях в шести населенных пунктах Колышлейского района и ряде населенных пунктов Бековского района Пензенской области. Как показало служебное расследование, падеж домашней птицы наблюдался там с начала июня. Проведенные исследования «Дамате» подтвердили наличие вируса и на площадке компании, расположенной в Колышлейского районе. «Это один из семи птицеводческих блоков, состоящий из 40 птичников подращивания и откорма», — уточняется в пресс-релизе. Там отмечается, что всего у «Дамате» на сегодняшний день работает 400 птичников, при этом основная часть мощностей группы расположена в Нижнеломовском районе на расстоянии более 150 км от очага инфекции. На всех благополучных площадках введены усиленные меры санитарной безопасности, а персонал и транспорт переведены в режим повышенной биозащиты.



Несмотря на выявление вируса, «Дамате» обещает сохранить объемы производства «на обычном уровне» — 5,5−6 тыс. т готовой продукции в месяц, при этом запланированный рост объемов будет перенесен на осень 2018 года. «Несмотря на причиненный ущерб, мы гарантируем выполнение всех своих обязательств перед клиентами и партнерами», — заявила компания.



Группа «Дамате» — агрохолдинг, созданный Наумом Бабаевым в 2012 году и развивающий три направления: производство и переработка мяса индейки, переработка молока и молочное животноводство. В 2017 году компания стала крупнейшим производителем индейки в России. По данным Росптицесоюза, группа произвела 80,9 тыс. т индейки в живом весе или 29% всего выпущенного мяса этого вида в стране. Консалтинговая компания Agrifood Strategies оценивает долю «Дамате» в 27% с объемом производства в 62 тыс. т в убойном весе. В течение ближайших двух лет компания

планировала увеличить производство до 155 тыс. т в год, в результате чего общая стоимость проекта должна достигнуть 41 млрд руб., рассказывал «Агроинвестору» совладелец и гендиректор «Дамате» Рашид Хайров. В 2018-м группа намеревалась увеличить производство до 110 тыс. т индейки в год благодаря строительству убойного завода мощностью 3 тыс. голов в час, 116 птичников подращивания и откорма, а также повышению мощности действующего инкубатория до 19,1 млн яиц в год.



В конце 2016-го и начале 2017 годов грипп птиц выявлялся у основного конкурента «Дамате» — холдинга «Евродон» Вадима Ванеева. В результате группа потеряла 1,5 млн голов индейки, компания оценила убытки в 2,6 млрд руб., а контроль над группой был передан Внешэкономбанку. Сам Ванеев не исключал, что вспышки могли стать результатом диверсии. Из-за вспышек гриппа птиц в прошлом году «Евродон» снизил производство индейки до 61,2 тыс. т в живом весе (22% рынка), следует из данных Росптицесоюза. В этом году компания объявила о намерении увеличить производство до 150 тыс. т.



Грипп птиц регистрируется в России во всех категориях хозяйств и в дикой фауне уже третий год подряд и постепенно превращается в эндемическую эпизоотию, предупреждает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «А это значит, что его вспышки неизбежно будут возникать снова и снова, независимо от сезонных миграций перелетной птицы», — сказал Давлеев «Агроинвестору». Он подчеркнул, что в нынешних вспышках гриппа птиц в Курской, Липецкой, Пензенской области источником заражения стала домашняя птица, причем население никак не мотивировано взаимодействовать с местными администрациями и ветеринарными службами. «Таким образом, промышленное птицеводство, объекты которого в абсолютном большинстве случаев расположены в сельской местности и обслуживаются его жителями, имеющими постоянный и непосредственный контакт с соседями, содержащими домашнюю птицу, неизбежно становятся заложниками и жертвами данной ситуации», — подытожил Давлеев. Для исправления положения он считает необходимым изучить опыт других стран с исторически большим поголовьем птицы, а также срочно приступить к разработке необходимого комплекса госпрограмм, регуляторных и законодательных изменений на федеральном и региональном уровнях.

