«Дамате» планирует расширить мощности по производству индейки до 155 тыс. т в убойном весе в год. Дополнительный объем инвестиций составит 15,5 млрд руб., таким образом, совокупные вложения в проект по индейке за весь период его реализации достигнут 41 млрд руб.



Проект предусматривает увеличение мощностей всех звеньев производственной цепи: строительство дополнительных площадок подращивания и откорма индейки, дооснащение птицеперерабатывающего завода и установку новых линий, расширение действующего элеватора до 100 тыс. т единовременного хранения и увеличение мощности комбикормового завода. Кроме того, планируется приобретение дополнительных земельных участков. Увеличить мощности предполагается за счет собственных средств компании и финансирования со стороны Россельхозбанка, лимит кредитования на эти цели одобрен. Также Минсельхоз одобрил заявку на получение льготного кредита по ставке до 5% годовых и, как сообщила «Агроинвестору» представитель «Дамате», финансирование начнется в ближайшее время.



В 2016 году «Дамате» произвела 60,8 тыс. т индейки в убойном весе. Сейчас компания завершает реализацию проекта расширения мощностей до 110 тыс. т в год. Как ожидается, производство вырастет в 2018 году, общий объем инвестиций на данном этапе составит 25,6 млрд руб. «В 2017 году «Дамате», находящаяся в активной инвестиционной стадии, увеличит объемы производства незначительно. Новый птицеперерабатывающий завод будет введен в эксплуатацию в начале 2018 года», — рассказала представитель группы. Реализация проекта по увеличению мощностей до 155 тыс. т станет следующим этапом, который займет два года. Увеличение проекта в 1,5 раза вызвано растущим спросом на мясо индейки, поясняет компания.



На данный момент рынок индейки растет быстрее спроса, возражает руководитель практики по работе с компаниями АПК компании КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет. «На рынке индейки сейчас наблюдается определенная турбулентность. Это связано, во-первых, с рядом проблем, которые были у производителей. Например, компания «Евродон» сталкивалась с птичьим гриппом и была вынуждена частично закрывать производство. Во-вторых, с увеличением объемов объединенных мощностей. Последние несколько лет производство индейки росло более чем на 30%, значительно опережая не только курицу, которая показывала рентабельность менее 5%, но и остальное мясо. Это создало у производителей и инвесторов ложное ощущение, что рынок далек от насыщения, что выразилось в увеличении производственных мощностей и инвестиций в сектор», — сказал «Агроинвестору» Шеремет. Тем не менее, полагает он, это не означает, что успешные игроки не смогут получить дополнительную прибыль в этом сегменте. «Та же «Дамате» при расширении производства закладывает планы на экспорт в страны Персидского залива и Китай. Поэтому мы считаем, что на рост крупных производителей можно смотреть с определенным оптимизмом. Кроме того, сегмент премиальной брендированной индейки остается до сих пор достаточно свободным, что создает возможности для производителей выходить на аудиторию с меньшим спросом, но значительно более платежеспособную», — уверен Шеремет.



Новые логистические вызовы

Новый завод, запуск которого запланирован на начало 2018 года, будет выпускать 36 видов продукции из индейки, из них 80% придется на порционные изделия с фиксированным весом, рассказал основатель и председатель совета директоров «Дамате» Наум Бабаев в ходе выступления на Агробизнесфоруме «Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост», который состоялся в рамках выставки «Золотая осень». «Мы видим, что в сегменте «фреш» меняются потребительские предпочтения: покупатели хотят, чтобы продукт был свежим, даже если благодаря современной упаковке он может храниться 30 дней, они предпочитают взять тот, который был выпущен один-два дня назад, — отметил Бабаев. — Также все больше предпочтений отдается порционным продуктам с фиксированным весом. Все это формирует новые логистические тенденции, и те, кто не справится с ними — уйдут с рынка».



Кроме увеличения объемов и повышения качества продукции «Дамате» инвестирует «огромные деньги» в совершенствование логистических процессов, сказал Бабаев. В частности, на новом заводе будет применяться система интеллектуального контроля производства, будет оптимизирована и значительно ускорена отгрузка продукции. «Мы будем грузить машину за час, а дальше она по плохим дорогам со средней скоростью всего 50 км/час будет 12 часов ехать из Пензы до Москвы», — посетовал он. По его словам, это очень долго, и во многом нивелирует усилия производителей максимально быстро доставить продукцию в магазины. Для сравнения, в Европе средняя скорость транспорта составляет 70−80 км/час. «Нужно работать быстрее, причем важна скорость на всех этапах процесса, — подчеркнул Бабаев. — Это один из ключевых вызовов следующего десятилетия».



Производство индейки в России в 2016 году выросло на рекордные 51% до 227,2 тыс. т, ранее сообщала компания Agrifood Strategies. По подсчетам аналитического агентства «Имит», выпуск увеличился еще больше, до 253 тыс. т. Крупнейшими производителями стали холдинги «Дамате» Наума Бабаева и «Евродон» Вадима Ванеева, которые, по данным Agrifood Strategies, произвели примерно по 60 тыс. т индейки в убойном весе каждая. В 2017 году, согласно предварительному прогнозу Agrifood Strategies, производство мяса индейки увеличится на 5% до 235 тыс. т.



Группа «Дамате» создана в 2012 году Наумом Бабаевым и в 2016 году впервые вошла в рейтинг «Агроинвестора» крупнейших российских производителей мяса, заняв в нем 25-е место. По итогам 2016 года «Дамате» она произвела 74 тыс. т индейки в живом весе или 60,8 тыс. т в убойном (ТМ «Индилайт»). Основной конкурент «Дамате» — холдинг «Евродон» — находится на 19-м месте рейтинга с объемом производства 74,5 тыс. т индейки и 26 тыс. т утки в живом весе. Группа «Дамате» развивает три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, а также переработка молока и молочное животноводство. Производственные мощности компании расположены в Пензенской и Тюменской областях.



Сырный завод может быть продан

Если индейководческий проект группа «Дамате» расширяет, то часть активов по переработке молока, напротив, может быть продана. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два неназванных источника, слышавших это от разных сторон потенциальной сделки, и местного чиновника, сейчас «Дамате» ведет переговоры о продаже Белинского сыродельного завода в Пензенской области. Покупателем может стать российское подразделение немецкого производителя сыров Hochland. На сайте ФАС говорится, что 13 сентября компания «Хохланд Руссланд» подала в ведомство ходатайство о приобретении доли в уставном капитале некоего предприятия, однако его название не указывается. И «Хохланд Руссланд», и «Дамате» комментировать возможную сделку отказываются.



Сырное производство в городе Белинский вошло в состав «Дамате» в 2013 году и сейчас является одной из двух производственных площадок крупнейшего переработчика молока в Пензенской области — ОАО «Молочного комбината «Пензенский» («Молком»), указано на сайте группы. Завод с плановой мощностью переработки до 200 т сырья в сутки был полностью реконструирован и летом 2014 года начал выпуск полутвердых сыров «Молком». Однако весной в интервью «Ведомостям» Бабаев сообщал о возможной продаже сырного производства. «Это оказался другой бизнес. Производство молочной продукции и производство сыра — разные вещи. Даже молоко закупается разного качества», — сетовал он. Сыр — это третий (после индейки и молока) и очень сложный бизнес, доля которого в общей выручке группы небольшая.



По подсчетам журнала «Эксперт», выручка «Дамате» в 2016 году составила 20,2 млрд руб., чистый убыток — 203 млн руб.

