Вирус птичьего гриппа выявлен на одной из птицефабрик в Московской области, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Как говорится в сообщении, в очаге проводятся противоэпидемические мероприятия, установлен контроль реализации сельхозпродукции и уничтожения всей павшей птицы, организованы подворные обходы в ближайших к птицефабрике населенных пунктах.



По информации администрации Сергиево-Посадского района, штамм птичьего гриппа выявлен на птицеводческом заводе «Смена», на предприятии введен режим локальной чрезвычайной ситуации. «В течение трех дней у нас происходил падеж птицы на территории «Смены»», — рассказал начальник управления сельского хозяйства и экологии района Иван Кончаков.



Эпидемия на «Смене» началась 27 февраля и, как сообщила «Агроинвестору» представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, от вируса погибли 6 тыс. кур. Лабораторный анализ подтвердил наличие штамма вируса H5N8. «Мы определили пятикилометровую зону — самую опасную в плане распространения вируса. Будем делать подворный обход, переписывать всю птицу фермеров и личных подсобных хозяйств, которые вошли в эту зону», — добавил Кончаков. В результате, по словам Мелано, подлежит уничтожению около 250 тыс. кур — все стадо «Смены».



Кроме того, еще одна вспышка произошла в Орехово-Зуевском районе Московской области, на территории личного подсобного хозяйства, где содержатся 12 кур, рассказала представитель Россельхознадзора. О вспышке в Щелковском районе, по ее словам, информации не поступало, хотя ранее «Интерфакс» сообщал, что вспышка вируса зафиксирована также в Щелковском районе, из-за двух вспышек забою подлежат от 400 тыс. до 4 млн голов птицы, рассказал источник агентства, знакомый с ситуацией. По его данным, после обнаружения инфекции под наблюдением специалистов находятся 14 человек, которые помещены под карантин, семеро — в Сергиево-Посадском и Пушкинском районе, еще семеро — в Щелковском районе.



«В случае эпидемии под угрозой окажется уникальный генофонд птицехозяйства «Смена», который формировался десятилетиями. Также вероятны большие убытки в сельскохозяйственной отрасли», — говорится в сообщении администрации Сергиево-Посадского района. Оперативно связаться с предприятием «Смена» «Агроинвестору» не удалось.



В Сергиево-Посадском районе реализуется один из худших возможных сценариев негативного развития ситуации по гриппу птиц в России, полагает вице-президент Международной программы развития птицеводства (IPDP) Альберт Давлеев. «Здесь сконцентрированы не только племенные фермы, дающие единственный российский бройлерный кросс «Смена», но и предприятие «Генофонд», где содержатся чистые линии отечественных пород птицы. Оба предприятия нацелены на продажу своей продукции другим птицеводческим хозяйствам России, как промышленным, так и фермерским и личным, поэтому риск распространения эпизоотии, при условии недостаточных карантинных мероприятий, значительно возрастает», — прокомментировал «Агроинвестору» Давлеев.



Кроме того, по его словам, в непосредственной близости к очагу находятся фермы третьего крупнейшего в Московской области производителя мяса бройлеров — компании «Ассортимент» («Тураковский бройлер»). «Не так далеко от зоны поражения расположены еще три птицефабрики, одна из которых — племрепродуктор первого порядка «Кобб» в Ногинском районе, производящий яйцо для родительских стад этого одного из ведущих международных кроссов бройлеров, очень популярного в России. Усугубляет ситуацию то, что «Смена» и весь комплекс птицеводческих хозяйств вместе с ВНИИ птицеводства находятся в районе очень интенсивной дачной застройки и частных домов Сергиево-Посадского района, где содержится много домашней птицы, практически не контролируемой ветеринарными службами. Помимо этого, соседняя местность испещрена прудами, ручьями и небольшими озерами, на которых может гнездиться водоплавающая птица — основной переносчик гриппа птиц», — отметил эксперт.



По словам Давлеева, необходимые карантинные мероприятия, скорее всего, приведут к тотальной депопуляции промышленных стад «Смены» ввиду их значительной концентрации, а также возможного профилактического уничтожения птицы как в близлежащих промышленных хозяйствах, так и на частных подворьях. «При этом, безусловно, пострадают покупатели российской генетики — кроссов «Смена», а компенсироваться это будет импортом из других стран, из зон, свободных от гриппа птиц», — добавил он.



В 2016—2017 годах вспышки птичьего гриппа регистрировались в 48 странах Азии, Африки, Северной Америки и Европы, сообщает Международное эпизоотическое бюро. Наибольшее число вспышек гриппа, А (Н5N8) среди диких и домашних птиц зарегистрировано в Венгрии, Германии и Франции. В России с ноября 2016 года по февраль 2017 года отмечались факты падежа дикой птицы, связанные с гриппом птиц, в Туве, Татарстане, Краснодарском крае и Калининградской области, на частных подворьях — в Калмыкии и Краснодарском крае. На российских птицефабриках с ноября до настоящего времени птичий грипп выявлялся дважды — на птицефабрике «Харабалинская» в Астраханской области, где было уничтожено 260 тыс. несушек, и на индейководческом предприятии группы «Евродон» в Ростовской области, где подлежало уничтожению 160 тыс. индеек. Ущерб «Евродон» оценил более чем в 1 млрд руб. Как сообщил в начале февраля глава регионального Минсельхоза Константин Рачаловский, частично этот ущерб компании будет возмещен. «"Евродон» был застрахован, но не в полном объеме. Он что-то получит, но есть площадки, которые он, к сожалению, не застраховал», — говорил чиновник.

