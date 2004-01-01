Россельхознадзор вводит запрет на импорт мяса птицы, яйца и другой птицеводческой продукции, в том числе пленного материала, из стран Европы, где был зафиксирован птичий грипп. Также ведомство считает целесообразным временно ограничить ввоз кормов и кормовых добавок для птицы (за исключением продукции растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птицы, говорится в сообщении Россельхозндзора. Ранее он вводил точечные ограничения на поставки из отдельных регионов, где произошли вспышки заболевания, но не исключал полного запрета. Птичий грипп был зафиксирован уже в 22 странах Европы, в том числе во Франции, Германии, Польше, Нидерландах, Швеции, Венгрии, Чехии и др. По данным Международного эпизоотического бюро, ежедневно регистрируется минимум 15 новых очагов заболевания.



Поскольку Россия ограничила импорт продовольствия из Европы еще в 2014 году в ответ на санкции Запада, решение Россельхознадзора в краткосрочной перспективе напрямую не скажется на потребителях — товарная продукция в нашу страну и так не поставляется. Однако сейчас под запрет попадет живая птица и инкубационное яйцо, что может серьезно ударить по отечественным птицефабрикам. Хотя Россия обеспечивает себя мясом бройлера и яйцом за счет внутреннего производства и даже развивает экспорт продукции, зависимость от импорта племенного материала остается высокой — ранее Минсельхоз оценивал ее на уровне 80−90%. Правда, по данным Росптицесоюза, в страну ввозится только 8−9% от общего объема используемого инкубационного яйца, и это выбор предприятий, не связанный с нехваткой отечественного племматериала. По предварительным данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) импорт инкубационного яйца в Россию (без учета стран ЕАЭС) в 2016 году упал на 18% до 572 млн, после рекордного ввоза в 2015-м. Крупнейший поставщик — Нидерланды — сократил поставки на 15%.



Поскольку Россия нуждается в импорте живой птицы и инкубационных яиц, Россельхознадзор намерен запросить дополнительную информацию компетентных служб Европы, чтобы поставки осуществлялись только из хозяйств, расположенных в благополучных по гриппу птиц районах. Страны, которые не представят в установленный срок такую информацию, лишатся права на ввоз в Россию живой птицы. В отношении ввоза инкубационных яиц Россельхознадзор намерен применять ограничительные меры к отдельным административным территориям, уточняет ведомство.



С началом сезонной миграции птиц осенью-зимой 2016−2017 годов высокопатогенный штамм вируса птиц H5N8, зародившийся в верхней части Северного полушария, уже поразил стада птицы в ряде стран Европы, на Украине, и даже дошел до Нигерии. Не обошел вирус и Россию: вспышки были отмечены на подворьях в Калмыкии, на птицефабрике «Харабалинская» в Астраханской области, в личных хозяйствах и на водоемах Краснодарского края. В конце 2016 года на одной из площадок «Евродона», одного из крупнейших в стране производителей индейки, после выявления вируса было забито 160 тыс. индеек, что привело к потерям около 1 млрд руб. Кроме того, из-за вспышки заболевания в воронежском зоопарке пришлось уничтожить всю птицу, в том числе виды, занесенные в Красную книгу.



Особую опасность может представлять весенняя миграция птиц на север, рассказывал ранее «Агроинвестору» вице-президент Международной программы развития птицеводства — UIPDP Альберт Давлеев. «Можно ожидать новых вспышек в Дагестане, на Ставрополье, в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, ряде республик Северного Кавказа и на Крымском полуострове, — прогнозирует эксперт. — Не исключены случаи болезни в регионах Восточной и Западной Сибири, где мониторинг уже неоднократно выявлял вирус у дикой птицы». Но самый негативный сценарий развития событий — это распространение эпизоотии в центральной части России — от Воронежской области в соседние — Липецкую, Белгородскую, Тамбовскую, где сосредоточено более половины всех птицеводческих активов страны, добавляет он.



Ранее в России грипп птиц выявлялся более десяти лет назад, когда эпизоотия накрыла почти весь мир: от Юго-Восточной Азии до Африки, Европы и Северной Америки. В 2005—2006 годах болезнь поразила несколько птицефабрик и большое число фермерских и личных подсобных хозяйств Сибири, Урала, Северного Кавказа и юга страны. Было уничтожено более 14 млн домашних птиц, общий экономический ущерб не был оценен. Паника среди населения привела к значительному падению потребления мяса бройлера, затовариванию складов и снижению цен, в результате даже были закрыты отдельные птицеводческие предприятия.



Смертность кур и индеек в промышленных стадах от заражения высокопатогенными штаммам вируса гриппа птиц достигает 100%. По требованиям Международного эпизоотического бюро пораженные стада полностью уничтожаются, в зонах, приближенных к очагам, вводится карантин, а все помещения, оборудование и транспорт обеззараживаются. Кроме того, прекращается реализация продукции птицеводства из пораженных регионов.

